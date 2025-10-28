La construcción de más de 1.100 nuevos enterramientos garantiza espacio en el cementerio para seis años más

La ampliación y reforma de las salas de velatorio (pasan de seis a ocho) y la inauguración del nuevo Jardín de las Cenizas (donde los ... vallisoletanos podrán depositar los restos de sus seres queridos después de la incineración) son las últimas mejoras incorporadas a las instalaciones de Las Contiendas, que han vivido durante los últimos tres años varias intervenciones de mejora y ampliación. El año pasado, el cementerio incorporó 1.180 nuevas unidades de enterramientos, lo que, según explica el gerente de Nevasa, Fernando Fernández, garantiza espacio suficiente para hacer frente a las necesidades de la ciudad durante los próximos seis años. En total, en los últimos meses se han incorporado al camposanto 660 tumbas de tres cuerpos, 30 de cuatro cuerpos, diez de cinco cuerpos y 480 columbarios.

Esta es la novena ampliación llevada a cabo en unas instalaciones que se inauguraron en 1994 y que vivirán una nueva inversión en próximas fechas con la rehabilitación de la capilla. «La intención es forrar el suelo y las paredes de madera, para crear un ambiente de mayor recogimiento», explica Alejandro García Pellitero, concejal de Medio Ambiente. El alcalde, Jesús Julio Carnero, subrayó la importancia de estas reformas en un lugar «importante en la vida de tantas personas», y cuyas instalaciones no solo son utilizadas por los vallisoletanos, ya que, según los cálculos de Nevasa, el 83% de los enterramientos que aquí se llevan a cabo son de personas procedentes de la capital, mientras que el 17% restante procede de otras localidades, provincias e incluso países. En esas obras llevadas a cabo el año pasado también se amplió el aparcamiento con 36 nuevas plazas para dejar los vehículos.

El cementerio de Las Contiendas cuenta con una superficie total de 32 hectáreas y entre los servicios más recientes ha incorporado un buscador de enterramientos a través de códigos QR, para facilitar las visitas y que la tumba que se busca se encuentre con mayor facilidad. El alcalde anunció además el pasado mes de febrero la creación de un nuevo espacio de enterramiento para mascotas, en una parcela de 5.800 metros cuadrados y con capacidad para albergar hasta 1.800 animales.