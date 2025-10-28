El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nueva marquesina de acceso al tanatorio de Las Contiendas, inaugurada este martes. Carlos Espeso
Valladolid

La construcción de más de 1.100 nuevos enterramientos garantiza espacio en el cementerio para seis años más

El Ayuntamiento completará la reforma de Las Contiendas con la rehabilitación de la capilla

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 15:14

Comenta

La ampliación y reforma de las salas de velatorio (pasan de seis a ocho) y la inauguración del nuevo Jardín de las Cenizas (donde los ... vallisoletanos podrán depositar los restos de sus seres queridos después de la incineración) son las últimas mejoras incorporadas a las instalaciones de Las Contiendas, que han vivido durante los últimos tres años varias intervenciones de mejora y ampliación. El año pasado, el cementerio incorporó 1.180 nuevas unidades de enterramientos, lo que, según explica el gerente de Nevasa, Fernando Fernández, garantiza espacio suficiente para hacer frente a las necesidades de la ciudad durante los próximos seis años. En total, en los últimos meses se han incorporado al camposanto 660 tumbas de tres cuerpos, 30 de cuatro cuerpos, diez de cinco cuerpos y 480 columbarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa»
  2. 2

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  3. 3

    Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  4. 4 Detenido un hombre tras arrastrar por el suelo a una trabajadora de un súper en Valladolid
  5. 5

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  6. 6 Adiós al DNI permanente: la UE lo elimina y los mayores de 70 años tendrán que renovarlo
  7. 7 UGT denuncia «la situación laboral y asistencial» en una residencia de mayores de Arroyo
  8. 8 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  9. 9

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  10. 10

    El estreno del restaurante Beher junto a El Penicilino activa la resurrección del centenario bar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La construcción de más de 1.100 nuevos enterramientos garantiza espacio en el cementerio para seis años más

La construcción de más de 1.100 nuevos enterramientos garantiza espacio en el cementerio para seis años más