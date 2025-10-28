El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nuevo Jardín de las Cenizas, en el cementerio de Las Contiendas, con el nuevo espacio techado de las salas de velatorio al fondo. Carlos Espeso

Valladolid

Las Contiendas estrena un jardín para que los vallisoletanos depositen las cenizas de sus fallecidos

El nuevo servicio, que se comenzará a prestar después de Los Santos, se completa con la ampliación del tanatorio, que incorpora dos salas más

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 15:05

Comenta

«Hasta ahora, tan solo era posible la custodia familiar», explica Fernando Fernández, gerente de Nevasa, la empresa mixta (con participación mayoritaria del Ayuntamiento) que ... se encarga de la gestión de los cementerios públicos de la ciudad (El Carmen, Puente Duero y Las Contiendas). Una vez superado el duro trámite de la cremación, las cenizas eran entregadas a las familias, que a partir de ahí decidían qué hacer con los restos mortales de sus seres queridos. Eso sí, con una idea clara: no está permitido esparcir las cenizas por terreno público. Nada de arrojarlas al mar, a un monte, un pinar. Deben permanecer en una propiedad privada. Sin embargo, desde este mes de noviembre (después del Día de los Santos), Las Contiendas estrenará una zona ajardinada que ofrecerá a las familias un lugar en el que depositar los restos mortales de sus allegados después de la incineración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa»
  2. 2

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  3. 3

    Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  4. 4 Detenido un hombre tras arrastrar por el suelo a una trabajadora de un súper en Valladolid
  5. 5 Adiós al DNI permanente: la UE lo elimina y los mayores de 70 años tendrán que renovarlo
  6. 6 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  7. 7 UGT denuncia «la situación laboral y asistencial» en una residencia de mayores de Arroyo
  8. 8

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  9. 9

    Alarma entre los cazadores tras una oleada de robos en coches en el arranque de temporada
  10. 10

    El estreno del restaurante Beher junto a El Penicilino activa la resurrección del centenario bar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las Contiendas estrena un jardín para que los vallisoletanos depositen las cenizas de sus fallecidos

Las Contiendas estrena un jardín para que los vallisoletanos depositen las cenizas de sus fallecidos