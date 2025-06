Marina Pinacho: «Al pádel es muy difícil jugar bien, pero muy fácil pasar un buen rato»

Hablar de Marina Pinacho (Valladolid, 1989) es hablar de pádel, un deporte que pasó de minoritario y tachado de ser 'para pijos', a popularizarse tras ... la pandemia y que según el II Barómetro de Hábitos en Deporte, elaborado por SPSG Consulting, ya ocupa el sexto lugar entre los más practicados en España. Ese 'boom' que ha supuesto que miles de personas cojan la pala y entren en las pistas de cientos de clubs del país también ha supuesto un auge de alumnos para ella, que siempre ha compaginado su desempeño como deportista de élite como su trabajo enseñando el deporte que ama. Esta fue una de las cuestiones que la apartaron del circuito internacional hace ya dos años. Pese a ello, continúa encajando su labor como profesora en el club 'Padeld10z' de Arroyo, con escapadas a Italia para seguir dejando retazos de su calidad en la Serie B italiana, en el Cristóforo Colombo de Génova.

-¿Cómo empezó tu idilio con el pádel?

La verdad es que fue un poco de rebote, porque yo jugaba a tenis. Empecé jugando el torneo universitario porque me invitaron. Tenía una compañera que había jugado a tenis también y había empezado a jugar a pádel y ahí comenzó todo. Sin tener ni idea, no dejaba ni una pared, era novata total. Luego poco a poco fui jugando más porque la gente con la que yo jugaba dejó un poco el tenis y yo me defendía más o menos bien, no era nivel top, pero jugaba bien. Y hubo un punto en que me resultaba más fácil encontrar gente que jugara bien al padel o mejor que yo. Así fue como poco a poco me inicié en el pádel y hasta hoy.

-¿Cómo es esa trayectoria que te llevó al profesionalismo?

-Pues poco a poco veía que se me empezaba a dar medio bien el pádel y me junté con una chica que se llama Alicia Blanco, que de hecho juega el Premier (el circuito internacional de pádel, la máxima categoría), porque somos de la misma edad. Ahí, por la época del Padel Pro Tour (máxima categoría mundial hasta 2012, cuando se transformó en el World Padel Tour, vigente hasta 2023) empezamos a jugar juntas y buscamos más entrenos, cada vez más profesionales. Y realmente nos empezamos a picar, jugábamos, veíamos que se nos daba bien y que queríamos ir a por más y entrenar mejor.

-¿Cómo es ser un jugador profesional de padel tanto en España en general como en Valladolid en particular?

-Hoy en día está todo muy concentrado en ciudades como Madrid y Barcelona. Aquí en Valladolid por suerte hemos tenido a (Gustavo) Pratto -jugador top mundial y entrenador de Arturo Coello y Agustín Tapia- que ha sido el que más impulsado ha dado. Yo he entrenado muchos años con él y creo que es el que más ha profesionalizado el pádel en Valladolid. Ahora hay más entrenadores que lo hacen muy bien, pero el fue el pionero en traer el padel aquí.

-Incluso en tu cúspide como jugadora, compaginabas tu vida deportiva con la laboral como profesora ¿Cómo fue esa transición para dedicarte más al mundo del entrenamiento?

Realmente es muy complicado. Hasta hace dos años jugaba el circuito profesional, pero tenía mi escuela aquí en Valladolid a la vez estaba jugando en el circuito internacional. Tenía que estar pendiente 100% de jugar pero también estaba pendiente de las clases y mis alumnos y entonces era muy difícil apra mí porque no me podía focalizar a tope en jugar. Y en realidad lo pude llevar durante bastante tiempo gracias a mis alumnos, a que me daban esas facilidades para poder aplazar entrenos para competir.

-Parece que desde hace unos años ha habido un auge a nivel mundial ¿Ves esta popularización del pádel algo duradero o es una pompa que terminará por explotar y diluirse?

-Sí, sin duda. Creo que ha habido un 'boom' a raíz de la pandemia porque había un vacío en el que la gente se tenía que mantener separada y dejó de hacer otros deportes. Entonces creo que a raíz de que el pádel se podía practicar separado y sin mucho contacto la gente se animó y lo empezó a practicar y realmente ha explotado y ahora mismo ya hay mucha gente que juega.

-¿Y qué diferencia tiene con otros deportes 'similares' como por ejemplo el tenis? ¿Qué tiene el pádel que ha encandilado a tanta gente?

-Es un deporte que es muy fácil pasártelo bien. Es muy difícil jugar bien, pero muy fácil pasártelo bien. Entonces mucha gente aunque no juegue del todo bien se lo pasa muy bien porque realmente es muy divertido. Además es para todas las edades. Yo he llegado a tener un alumno de 76 años, que ya me dirás qué deporte puede practicar una persona con 76 años. Por eso creo que, aunque sea a distintos niveles, porque igual ese hombre va a estar toda la vida en iniciación, porque ya tiene una edad avanzada, viene y juega una hora y media si puede y se lo pasa bien. Y yo creo que esa es la esencia de este 'boom' que comentabas, que es muy fácil pasártelo bien jugando al pádel.

-Ahora tenemos ya a partir de este sábado uno de los torneos que se ha convertido en importantes en el Premier Pádel, ¿qué significa que un circuito internacional de estas características tenga Valladolid como sede?

-En mi caso, que llevo jugándolo desde que se hizo el primero aquí, era mi torneo favorito. Ahora ya llevo dos años sin jugarlo, pero es que en Valladolid hay mucha afición. Por suerte el año pasado lo pudimos volver a tener, aunque fuese de rebote, pero es que Valladolid se merecía tener su Premier. Para mí siempre debería de tenerlo.

-¿Cómo ves el cuadro año a nivel jugadores y jugadoras? ¿Ves posible alguna sorpresa?

Creo que va a estar competido, como está compitiéndose todo el circuito, pero hay dos o tres parejas nuevas que creo que están destacando más. Por ejemplo, Alejandra Alonso, que es de Valladolid, tiene pareja nueva porque empieza con Jensen. El torneo pasado (Major de Roma, uno de los cuatro grandes, similar a los 'Grand Slam' del tenis) lo hizo muy bien aunque perdió en 'semis'. Este año veramos como se entiende con la nueva pareja, pero yo creo que con el aliento del público, jugando en casa, puede dar la sorpresa. También están (Carmen) Goenaga y (Beatriz) Caldera, que son de Castilla y León y que también vienen haciéndolo muy bien. En ese aspecto, tenemos muy buena cantera.

Y por último...¿Te mojas a dar parejas ganadoras?

Buff... ahí me pillas. Te diría que Paula Josemaría (actual número uno del ránking junto a Ariana Sánchez), que es amiga mía. Paula para mí siempre es favorita. Y de chicos te diría Coello y Tapia, barriendo para casa.