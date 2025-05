Ana Valtierra: «El esoterismo sigue siendo un tema tabú en Valladolid»

Desde pequeña notaba algo dentro de sí. Una conexión espiritual y una intuición diferente al resto. Por eso, desde temprana edad, Ana Belén Valtierra comenzó ... a interesarse por el mundo esotérico. Con las cartas como su principal pasión y siempre de manera autodidacta, la vallisoletana emprendió hace 25 años un viaje lleno de misticismo, trabajo y aprendizaje. Desde hace año y medio, el número 36 de la calle Labradores sirve como punto de encuentro para aquellos que buscan ayuda, crean o no en sus métodos y rituales, y como una nueva puerta que se abre en la ciudad ante un tema que «sigue siendo tabú para mucha gente en Valladolid».

-¿Cómo empezaste en el mundo del esoterismo?

-Abrí la tienda hace un año y medio porque es algo que siempre me llamó la atención. Me gustó, de hecho. Siempre he tenido algo muy espiritual. Empecé hace más de 25 años ya, comprándome unas cartas. Desde pequeña empecé como a despuntar porque ya me gustaban y también quería buscar información en sitios donde hicieran lecturas. Vi que tenía algo espiritual dentro de mí. Después también me interese por las velas, inciensos y todo lo relacionado con los rituales. A partir de ahí cada día busqué más y también tiendas esotéricas para comprar todos estos productos y aprender. Así empezó todo.

-En esa fase formativa, ¿has aprendido de manera autodidacta o hay algún tipo de formación de lo esotérico?

-Desconozco si hay, pero no, yo he tenido ningún tipo de formación. Siempre he sido yo misma, según iba comprando las cartas, iba aprendiendo a manejarlas, estudiarlas y entender las imágenes y sus significados. A mi las que más me gustan son los 22 arcanos mayores, que es la baraja Rider, que siempre se dice que es la mejor cuando se empieza a hacer una lectura de cartas. Siempre son las que más me han llamado. También tengo bastantes de otros tipos, pero ya funcionan de otras maneras. Por ejemplo, tengo tarot de ángeles, de hadas, egipcias...pero las que siempre me han llamado han sido las de los arcanos mayores.

-Bueno, antes de entrar en detalle y para la gente que no lo conozca, ¿qué es este mundo esotérico? ¿en qué consiste tu trabajo?

-En esencia, uno de los pilares más importantes de mi trabajo consiste en hacer lecturas de cartas. La gente viene a informarse, saber un poquito más del presente o futuro. El pasado ya lo saben perfectamente, claro. Además, siempre vienen con alguna incertidumbre o duda. Ahí es cuando entra mi trabajo para ayudar. Luego ya, lógicamente, siempre se ayuda haciendo algún ritual, pero suele depender de la situación que tenga esa persona. Los que más hacemos suelen ser bien de amor, que vienen muchos clientes por problemas de amor, para refortalecer la pareja, tener un poco más de amor propio, etc. Otro de los más comunes aquí son los de trabajo, para quien le hace falta trabajo, para ayudar a encontrarlo. También si se tiene un trabajo ya estable, les hacemos para estar mejor situados en su entorno laboral y demás. También se hacen para hacer un rompimiento de magia negra, por si alguien se lo han hecho. Además, hay dos que son muy importantes durante el año: el de San Juan y el de Año Nuevo. El primero supone una renovación, una limpieza que fortalece. En ese es cuando se queman los deseos en fuego . El segundo es similar pero para el año entero.

-¿Cómo es la clientela aquí en Valladolid? ¿La gente cree en este mundo o es más escéptica?

-Te diré que tengo un poco de todo tipo de clientela. Tengo muchos jóvenes y también gente desde los cuarenta hasta los cincuenta y sesenta años. Aunque esto depende mucho de la creencia de cada uno, hay bastante variedad de edades. La gente latina suele acudir de manera habitual porque además ya entienden bastante del mundo esotérico porque en sus países prácticamente forma parte de su cultura, nacen con ello. También hay gente española, de aquí, que cada vez va teniendo ese contacto con el mundo espiritual y les van gustando más. Poco a poco se va creyendo más.

-¿Por qué crees que acudir o creer en el esoterismo y en lo oculto sigue siendo un tema tabú para algunas personas?

-Pasa y mucho. Hay bastante gente que lo tienen como un tema tabú por el que dirán. Y eso lo notamos bastante. Sobre todo en gente mayor, que hay muchos que vienen y no quieren que las vean, no quieren que se entere gente de su alrededor, etc. Al final me imagino que con el paso del tiempo es algo que se irá abriendo porque es una cosa que incluso me paso a mi también un poco al principio. También un poco por eso hicimos una página web que se llama igual que la tienda desde la que se pueden hacer pedidos y se envían, para esa gente que le da un poco de reparo acercarse hasta la tienda. Pero, a pesar de ello, creo que todo el tema del esoterismo está creciendo cada vez más, sobre todo de un tiempo a esta parte, porque ha existido toda la vida. Además, es cierto que en esta zona, en Valladolid, es bastante más tabú que en otros lugares de España que he visitado como Asturias o Galicia. Que además en Galicia lo tienen muy asimilado con las meigas. Aquí todavía existe un poco ese tabú.

-También hay mucho cliché en tu trabajo. Personas que te definirían como bruja o maga...¿cómo te definirías tú?

-La verdad es que no sé cómo me definiría. Más bien diría que he venido en el camino espiritual para ayudar a las personas. Yo aquí no lo quiero como un engaño para la gente, si no para ayudar a las personas para que la situación o el problema que tengan les mejore o se les solucione. Más que bruja u otra palabra, es una cosa espiritual para poder ayudar a los demás.

-¿Qué le aconsejarías a alguien que entra por primera vez en tu tienda buscando ayuda o consejo?

-Pues depende mucho de la situación con la que vengan. Para cada cosa hay un remedio. Aquí trabajamos mucho con velas de oración o de petición para rituales. Pero primero siempre se habla con la persona para ver su situación y qué es lo que mejor le pueda venir. Los rituales de amor hoy en día se usan mucho más, porque hay más problemas de amor, aunque también hacemos rituales en tema de trabajo, economía. Las limpiezas de protección, baños de despojo con jabones específicos para ello, abrecaminos para bloqueos de personas que no encuentran un rumbo fijo por el que guiarse en su vida, etc. También hemos hecho algún trabajo de magia negra,para ayudar a hacer ese rompimiento. Pero igualmente, los que más se venden y los que más fama tienen, que la gente sí que cree bastante en ello, son el ritual de San Juan y el ritual de Año Nuevo.

-Para alejarnos de clichés e ideas hollywoodienses, ¿cómo se haría uno de estos rituales?

-Pues por ejemplo, uno de los rituales más habituales que hacemos es con las velas. En este se coge una vela específica para la situación y que suele depender de la petición o el propósito. Esto es muy importante ya que hay que coger la vela del color adecuado, con sus aceites especiales, con su polvo especial. Todo en sintonía. Si por ejemplo es para el amor, pues se necesita unos polvos esotéricos exclusivamente de amor que se podrían fortalecer con otras cosas que evoquen a ello como miel, canela, pétalos de rosa...todo lo que significa el amor. Esto fortalece el ritual en el que se coloca la vela -generalmente recomiendo sobre un recipiente de barro porque aguanta mejor el calor, y se pone sal o azúcar en este caso. Después, al encenderla (siempre con cerilla de madera) con todo ya dispuesto, se recita la oración y se deja consumir en su totalidad. A veces incluso se hace un baño antes de iniciarlo.

-Por ahí va un poco la siguiente pregunta, quizá una de las más importantes, ¿funciona o no funciona?

-Bueno, esto siempre depende. Primero, de la fe que tenga la persona. Yo siempre digo que es una autoayuda, porque hay veces que puede salir, porque al final salen y tengo clientas que me han dado la enhorabuena les ha resultado. Pero no es de hoy para mañana, si no que hay que dejar esperar un tiempo. Y como te decía antes depende de la fe que tengas en ello y, también muy importante, de si se ha ejecutado bien el ritual con todos los pasos de manera correcta.

-¿Hay algún caso especial que te haya llamado la atención?

-Sí, he tenido sobre todo dos o tres clientas, en temas de la lectura de cartas, que me han dado la enhorabuena y me han comentado: «es que nos has dicho cosas que no lo sabe ni nuestra familia, cosas hasta del pasado que yo a ti no te conozco y me has dicho todo». Y también muchos que les ha hecho efecto el ritual y me lo han venido a contar y a agradecer también.

-¿Alguno especialmente duro u oscuro?

-Recuerdo que he tenido un trabajo muy concreto y bastante dificil que me costó unos tres meses hasta que pudimos lograr quitar todo lo que traía esa persona y protegerla. Era una persona que tenía un trabajo muy bien hecho de santería en su contra, y eso suele ser muy difícil de quitar. Era una persona que llevaba un tiempo que no avanzaba en su vida, que todo le salía mal. No encontraba trabajo, económicamente estaba muy mal, en el amor dice que era un desastre, porque todo hombre que entraba en su vida se iba...tenía algo que no la dejaba salir adelante. Cuando vino vimos que le habían hecho un trabajo de este tipo, como un amarre para que no le salieran las cosas bien. Tuvimos que quitarle todo ese trabajo que tenía encima y después le hicimos también un cierre de camino para protegerla y que no le entrasen más. Fue difícil pero se consiguió.