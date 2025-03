José del Palacio, quiosquero: «El plan moderno de Amazon nos ha echado el negocio a perder»

José del Palacio Pérez (9-5-1961) regenta desde hace más de 20 años uno de los quioscos más icónicos de la ciudad de Valladolid, ... ubicado frente al Campo Grande, en el Paseo Zorrilla. Su historia, como la de muchos compañeros de su gremio, pende de un hilo, traspasando un quiosco que nadie quiere llevar. Él mismo lo comprende: «Hoy no es lo mismo que antaño. Antes se ganaba para dos familias». Aún así, espera «algún valiente o alguna valiente para que se queden el quiosco».

-¿Cómo empezó en el mundo de los quioscos?

Por mi familia. Mi familia era casi toda quiosquera, entonces cuando yo empecé se ganaba bien. Un establecimiento como este daba para dos familias tranquilamente, entonces yo me metí por ellos.

-¿Cómo ha cambiado el negocio a lo largo del tiempo?

Esto es como el sol y la sombra. De cuando yo empecé, hace casi 34 años a ahora no tiene nada que ver. A nosotros el plan moderno de internet, el plan moderno de Amazon nos ha echado el negocio a perder. Como sabéis, todos los negocios pequeños tienden a desaparecer. Han bajado las golosinas, ha bajado el tabaco, ha bajado todo.

-¿Cómo se ha reinventado para mantener el negocio a flote?

Bueno yo tengo de todo. Doy café, tengo lo del bonobús, que eso atrae clientela, cargo teléfonos, tengo lo de 'recogepaquetes', intento tener de todo para que el negocio me funcione porque yo estoy aquí todo el día.

-Estando durante tanto tiempo aquí, ¿ha convertido a clientes en amigos?

Sí, hay clientes que son como de familia. Hablas con ellos, qué tal el tiempo, qué tal lo otro. Te dicen que subas al servicio, te bajan la comida... Esto es el tiempo, que te lo da, yo llevo en este punto 20 o 21 años y de quiosquero 34.

- En lo personal, ¿qué es lo que se lleva de tantos años a pie de calle?

Bueno, es un trabajo bonito. Hablo con la gente, estás entre revistas y entre libros... es bonito. No me gusta tanto porque ahora tienes que trabajar 14 horas y no son compensadas, y no es lo mismo la paciencia con 30 años que con 61 para atender a la gente.

-¿Qué es lo que más va a echar de menos?

Bueno, realmente tengo muchas cosas por hacer. No he viajado nada, no he hecho nada, no he estado en el pueblo. Todo lo dejas para cuando me jubile, así que ahora a jubilarme. He sido una hormiguita, lo tengo todo al día y tengo unos ahorrillos para disfrutar de ellos.