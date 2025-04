La cultura americana siempre ha suscitado gran interés en España. A través de las grandes producciones de Hollywood, Estados Unidos ha sabido exportar su moda, ... música o gastronomía, entre otros puntos de su ya archiconocida idiosincrasia. Juan Antonio Martínez (Valladolid, 1969) ha emprendido muchos negocios a lo largo de su vida, pero desde hace diez años es el encargado de traer un pedazo de Norteamerica a la capital vallisoletana. Hasta su tienda 'American World' de Fray Luis de León cruzan el charco una gran variedad de chucherías, bebidas de todo tipo, salsas e incluso ediciones limitadas de productos que no se fabrican en España pero sí están disponibles en territorio estadounidense.

¿Cómo surgió la idea de regentar una tienda de productos americanos en Valladolid?

No soy el fundador cómo tal, yo no la he montado, pero sí he continuado con este negocio de importación de productos de Estados Unidos. La tienda como tal, American World, ha estado en otros tres puntos de la ciudad, aunque siempre con el mismo nombre y con la misam demanda de productos de calidad, porque todo esto es americano, y la gente lo quiere por la calidad que tiene. Y aquí seguimos. Al principio no teníamos mucha confianza de que en Valladolid fuese a triunfar este negocio, pero ya llevamos 10 años con ello.

Estoy viendo productos de todo tipo...¿Qué puede encontrar el vallisoletano en su tienda?

Pues la verdad es que tenemos un poco de todo, pero sobre todo las salsas se suelen vender muy bien, gustan mucho. También los cereales, las chocolatinas, caramelos, chuches, gominolas ácidas, chicles...todo lo que es referente a producto americano tiene demanda.

¿A los vallisoletanos nos gusta el producto americano?

Pues sí. Hay muchísima gente que le gusta y además también con las universidades o la gente que viajan fuera, hay muchas personas que vienen y tienen esa costumbre de consumir productos norteamericanos o les ha traído algún familair algo de algún viaje y les ha gustado mucho. Entonces como solo lo pueden encontrar aquí, vienen a por ello. Así que sí, el vallisoletano es un cliente que viene mucho a mirar y a comprar.

¿Ofrece algún producto exclusivo o muy difícil de encontrar?

Bueno, siempre hay algunos que son más dificiles de conseguir. Por ejemplo, aquí tengo a mano un Clamato, que es un producto que está buscado porque se hacen muchos postres y muchas comidas con ello. Y los postres americanos suelen gustar un montón. También los dulces están de moda, sobre todo las gominolas ácidas y el chocolate. Y claro, estos productos no los suelen tener en un comercio o supermercado 'normal' por así decir. Entonces los que lo quieren, ya nos conocen y lo saben y viene directamente a nuestra tienda.

¿Cuál es el producto estrella, el que mejor se vende?

El que más miran, por ejemplo, son las salsas de Jack Daniels o de Gislin. Son de los productos más buscados. Todo el tema de salsas americanas es de lo que más se vende porque no se suele encontrar fácilmente. También está, a nivel de bebdias energéticas, un Monster que sacaron en colaboración de Lewis Hamilton. Este le tenemos que traer directamente de allí porque aquí no se hace más y allí aún se fabrica. La Coca-Cola sabor cherry -cereza- o la de vainilla también lo suelen pedir bastante. También tenemos cosas de colecciones que aquí no han salido, para gente un poco más 'friki' o coleccionismo y se suele vender bastante bien. Por ejemlo, tenemos un pack de una edición limitada de coches de policía americanos que solo se vende allí y que no la encuentras en otro sitio. Este tipo de cosas también tienen un valor añadido y la gente lo quiere.

Y bueno, ahora es un tema de actualidad y casi una pregunta obligada ¿Le afectarían los aranceles de Donald Trump?

A nosotros nos afecta en todo y estamos preocupados, no nos vamos a engañar. Pero también estamos muy acostumbrados a tener aranceles, entonces aunque ahora hayan impuesto más, sabemos convivir con ellos. Afectar nos afecta, pero intentamos compartir esa subida y ajustar márgenes para no subir mucho los precios y que el cliente no note tanto la subida, por así decirlo. Pero sí, no hay duda de que nos va a afectar.

¿Le preguntan los clientes e sobre este tema? ¿Hay preocupación entre los vallisoletanos sobre los aranceles de Trump?

A ver, a nosotros ahora mismo no está afectando en que no nos están sirviendo los importadores porque el mercado está parado y la mercancía se queda en aduanas. Entonces claro, al tener una parada más tiempo, tardamos más en tener los productos en tienda y que el cliente al final la pueda disfrutar. De momento es lo que más nos está repercutiendo a nivel económico. A nivel cliente, sí, se respira un ambiente de intranquilidad aunque de momento siguen viniendo los mismos clientes.

A nivel logístico y económico, ¿cuesta mucho traer productos de Estados Unidos?

Sí, pero nos ha costado siempre. En nuestro caso, la única ventaja que tenemos para conseguir y ser un poquito más competitivos es compartir contenedores con más tiendas cuando importamos los productos. Entonces al compartir mercancías con más tiendas, es un poquito más barato y eso lo podemos trasladar al precio para el consumidor.

Hasta el momento sois los únicos que os habéis animado a tener una tienda de productos americanos ¿A qué crees que se puede deber?

Es complicado. Hay que tener en cuenta que el cliente que compra este tipo de productos es un cliente que 'te le tienes que trabajar', quiero decir, no es un cliente de a pie, de calle, que te entre de normal. Entonces yo cuando entrar un cliente que quiere una salsa le ouedo enseñar a lo mejor hasta diez modelos distitnos que, además del que quiere, le puedan complementar o gustar también. Por ejemplo, relacionado con la sala de Jack Daniels también tenemos una cosa muy americana que es un paquete que trae un relleno para hacer un costillar con la salsa y solamente tienes que meter la carne en el paquete y cocinarla. Y puede interesar también. A eso me refiero con que le tienes que enseñar más y facilitar a este tipo de cliente. Contando con la ayuda de que todo esto llama muchísimo la atención, claro.

¿Qué sobrecoste podría tener este tipo de productos sobre otros similares pero que no se encuentran en España?

Pues la diferencia puede estar en torno a 1,20 o 1,50 euros a mayores de lo que costaría un equivalente en un supermercado o tienda de España. Depende el producto, pero si en cualquier tienda nacional te puede costar un euro, a lo mejor estos productos te cuestan hasta dos euros o 2,30 euros. La diferencia: la calidad no es la misma. Tú tomas una Coca-Cola americana y tomas una Coca-Cola española y lo notas. O unos cereales como los Fruit Loops y comparas los de España y los americanos y se nota la diferencia y eso se paga, claro.

Y a nivel de legislación sanitaria y de valores nutricionales...¿Hay diferencias?¿Pasan los mismos controles que los productos españoles o europeos?

Sí, está todo muy mirado. Pero en Valladolid hay un gran equipo en Sanidad que vienen, lo miran todo bien y lo examinan para que no haya ningún problema. Todos los productos que vengan de fuera tienen que tener su certificación desde el importador y que sea visible para que el consumido lo vea. Y porque también hay gente que lo pide y lo pide por eso también, por todo el tema de valores nutricionales e ingredientes.