Carlos de la Cal: «No es productivo ahorrar cuatro perras y que se quite la serigrafía en dos lavados»

La vida de Carlos de la Cal (Valladolid, 1996) tenía otro camino definido hace algo más de tres años. Estudiar una carrera, Ingeniería, y orientar ... sus pasos hacia un sector que goza de buena salida al mercado laboral. Pero en ese camino apareció un gusanillo que siempre había estado presente en el joven vallisoletano: poder vestir sus propios diseños en camisetas y sudaderas. Un iPad y un crowdfounding fueron su trampolín de salida y, tras unos primeros pasos en Madrid, apostó por volver a su tierra y emprender. Arriesgó, pero con tesón y esfuerzo encontró su hueco en el mundo de la personalización textil. Ahora, desde que se mudara hace ya un año, convierte trozos de tela en prendas con un toque único, creativo o funcional según la demanda, para marcas reconocidas como La Perdiz Roja o Recreo u orquestas, peñas de pueblos o equipos de fútbol en su estudio Crafted de la calle Veinte Metros.

-¿Cómo empezaste en el mundo de la personalización textil?

-La idea me surgió cuando estaba en la universidad. Me compré el iPad, porque yo soy ingeniero de carrera, y ahí ya empecé con que quería sacar una marca de ropa. Pero no quería encargarlo externamente como tal, quería que fuese mi proyecto. Entonces saqué adelante un crowdfunding, salió bien, y a partir de ahí pude comprar la maquinaria para empezar. A partir de ahí, poco a poco, invirtiendo y reinvirtiendo para poder pasar todos los diseños al textil y diferentes superficies.

-Joven, veintipocos años, ingeniero...y decide emprender hoy en día, ¿cómo fueron esos primeros pasos para empezar el negocio aquí en Valladolid y en especial uno tan concreto como el tuyo?

-Realmente yo empecé con la maquinaria en Madrid, en el piso en el que vivía cuando estaba allí. Lo tenía todo en casa y lo intentaba hacer todo yo. Luego ya quise dar el paso, me volví, traje todo para acá y así empezó todo.

-¿Hay mercado de la personalización textil en Valladolid? ¿Lo demanda el vallisoletano?

- Sí, la verdad es que sí que hay mercado. De hecho, tengo varios amigos de por aquí que lo pedían y me han ido ayudando, sobre todo al principio, para que pudiese sacar esto adelante. Como siempre pues el primer impulso te lo da primero la familia, los amigos y demás, aunque luego hemos ido cogiendo clientes poco a poco, a la gente le gusta nuestro trabajo y hemos ido haciendo más por el camino.

-¿Cuál es el proceso de crear una prenda de este tipo?

-Bueno, suele depender de la demanda del cliente. Hay veces que el cliente sí que prefieren algún trabajo de diseño más personalizado, donde tenemos que trabajar algo más creativo. También tenemos la otra cara que es que a veces directamente te dicen lo que quieren, como lo quieren y es simplemente elaborarlo. Algunos clientes de empresas, peñas, bares o locales pues simplemente necesitan llevar su logotipo en la prenda y también lo hacemos sin problema. Así que tenemos esas dos vertientes, la del diseño y la de la personalización.

-¿Cómo es el proceso creativo para hacer el diseño de una camiseta? ¿En qué os soléis inspirar?

En mi caso, sea cual sea la demanda, intento guiar un poco al cliente según mi criterio profesional. Depende siempre de lo que busquen, no es lo mismo crear un diseño a que te traigan uno hecho, pero la mayoría de veces me dejo fluir con las base de las directrices que me dan. Y ahí ya me dejo llevar, sí.

En estos tres años has trabajado en muchos proyectos con marcas e incluso diseños propios...¿Uno con el que te quedes?

La verdad es que tenemos muchos proyectos en los que estamos trabajando. Venimos trabajando mucho con las chicas de La Perdiz Roja, por ejemplo, que están haciendo hincapié en resaltar Castilla y su identidad. También están las chicas de Polilla, que son unas cracks, y me suelen traer diseños súper chulos para hacer. Pero bueno, la verdad es que tengo muy buen feedback en la mayoría de casos, sí.

-Este verano creasteis una prenda que apareció muchos espacios televisivos y causó sensación en redes...¿Cómo se os ocurrió la camiseta de momentos de la selección que llevasteis a la Eurocopa?

-Pues realmente la idea surgió a partir de que éramos cinco amigos que se nos cruzaron un poco los cables y dijimos: «bueno, vamos a ver a España a Alemania a las eliminatorias». Por eso dijimos, bueno, ya que vamos, que mínimo que llamar un poco la atención. Y entonces se me ocurrió, hacer un corta pega de imágenes icónicas o históricas de la selección española. Fui probando para ver si quedaba algo 'guapo' y la verdad es que sí, sí, dimos que hablar [ríe].

-Incluso los seguidores de La Roja...la gente en Alemania debía alucinar ¿Os preguntaban por ella?

-Si te digo la verdad, si llevamos doscientas camisetas con ese diseño, nos las quitamos de encima todas. Porque todo el mundo nos paraba y nos preguntaba: «oye, ¿no tenéis por ahí algunas?» o «¿no las vendéis?» La verdad es que sí que llamó mucho la atención y fue muy divertido, sí.

-¿Un diseño o proyecto que os haya hecho especial ilusión?

-Hace poco estuvimos en Madrid pintando un mural que hicieron la inauguración de Valladolid Now. Estuvimos allí los tres socios que somos en este proyecto y pintamos un mural a escala de unos dos metros que diseñé desde cero para la ocasión. La verdad es que fue muy especial y estaban ahí el alcalde de Valladolid, el de Madrid...estuvo muy guay.

-Y por eso también te iba a preguntar precisamente, porque no solo os dedicáis a personalización textil, sino que hacéis un poco todo tipo de grafismo, ¿no?

-Sí, la verdad es que estamos un poco a lo que nos lancen. Nos gustan los retos. Generalmente en nuestro día a día trabajamos sobre todo el tema textil y demás, pero de vez en cuando llegan proyectos donde nos dan un poco más de libertad. Son proyectos que puedes desinhibirte un poco y dejarte llevar más. Son los trabajos más agradecidos.

-¿Qué variedad de personalizaciones ofrecéis?

-Hacemos tanto serigrafía, sublimación, DTF (Direct-to-film), bordado y más. La verdad es que ofrecemos variedad según lo que el cliente demanda.

-¿Y qué es lo que más suele demandar la gente, lo que más se vende?

Ahora estamos a saco con serigrafía. Sin parar. Estamos haciendo tiradas desde 150 o 200 unidades, todo con nuestras manos. Y de técnica sí, serigrafía es lo que más nos suelen pedir, sí.

-Con el auge del 'fast fashion' en mercados como el chino, por ejemplo, donde la moda es rápida y muy barata y se envía a todo el mundo... ¿Cómo lucháis esa batalla con vuestros productos, con vuestra propuesta?

Yo intento siempre asesorar al cliente. Todo el que viene con una idea de lo que quiere le intento guiar para entender lo que quiere u ofrecer otras alternativas o técnicas que quizás le vayan a salir mejor porque vayan a ser más duradera y le pueda merecer la pena gastar algo más de dinero para que el producto final sea mejor, que dure más. Al final creo que en eso consiste. No creo que sea productivo ahorrarte cuatro perras, por así decirlo, y tener un producto que le das -por ejemplo, en el caso de las camisetas- dos lavadas y se te deshace o se te quita la serigrafía. Creo que eso es lo que más agradece el cliente, cuando le asesoras de tú a tú y te implicas en su proyecto para que se lleve el mejor resultado posible.

-Decíamos antes que lo barato puede salir caro...¿Cuánto costaría un proceso de personalización de una camiseta?

-Nosotros hacemos unidades sueltas desde 15 euros, pero garantizando una prenda buena. Luego es cierto que a medida que son tiradas más largas con serigrafía o técnicas quizá más económicas pues puede bajar el precio y rondar desde los siete u ocho euros en tiradas más grandes.