Izaskun Guerra: «Los remedios naturales son una ayuda, no un sustitutivo del tratamiento médico»

Por herencia de su abuela, quién acostumbraba a recolectar hierbas para potenciar el bienestar o como remedio ante dolencias o enfermedades. Así comenzó el interés ... de Celia e Izaskun Guerra por conocer las propiedades naturales de las plantas. Desde hace ya tres décadas, las hermanas acercan 'El Mundo Natural' desde su tienda de la calle Tudela de la capital vallisoletana. Mantienen aún el primer cliente que cruzó sus puertas en busca de asesoramientos para un remedio natural y, con el paso del tiempo, han visto como la irrupción de internet y los influencer ha cambiado y ampliado tanto el tipo de cliente como la demanda de sus productos.

-¿Cómo surgió la idea de abrir un herbolario y por qué decidisteis montarlo?

-Pues mira, fue un proyecto de juventud realmente. Queríamos ser emprendedoras, queríamos tener nuestro propio negocio y además en nuestra casa siempre se habían utilizado remedios naturales tradicionalmente. Siempre se había hablado siempre de plantas, sobre todo nuestra abuela, que siempre estaba con las plantas e iba al campo, las recogía y nos daba un montón de infusiones cuando éramos muy pequeña. Después, realmente fue mi hermana Celia a la primera que se le ocurrió la idea de abrir la tienda hace ya 30 años y hasta hoy.

-¿Qué tipo de clientes vienen al herbolario? ¿Habéis notado algún cambio en estos 30 años?

-Pues de todas las edades en realidad. Ahora con internet sí que ha cambiado un poco. La gente viene muchísimo más informada, sobre todo la gente joven, que viene ya queriendo algo en concreto. Antes quizá venía también otro tipo de cliente que venían más por el asesoramiento. Hoy día eso, sobre todo en determinadas edades, ha cambiado mucho y la gente busca un producto concreto.

-Para quién no conozca este mundo, contadnos un poquito, ¿qué es lo la herboristería? ¿Qué tipo de productos y servicios ofrecéis?

-Aquí lo que trabajamos sobre todo son las plantas medicinales y los complementos dietéticos, pero todo productos naturales. Además, siempre digo que lo natural es natural no por lo que tiene, sino por lo que no tiene. Sobre todo en cosmética se suele confundir mucho porque viene la gente y nos dice: «es que esto es natural, tiene aloe vera, es que tiene rosa mosqueta». No, esto es un error y no hay que fiarse. No es una crema natural porque tenga aloe vera o rosa mosqueta, es una crema natural por todo lo que no tiene, porque en muchas ocasiones a estos productos se le añaden después muchos componentes químicos y sustancias que en muchas ocasiones resultan hasta perjudiciales.

-Y en este sentido ¿se podría decir que son alternativas a algún tipo de tratamiento médico?

-Hay mucha gente que lo ve como alternativas y no son sustitutivo de un tratamiento médico en absoluto. Es una ayuda complementaria en muchas ocasiones. Si se consume un producto de este tipo, no se debe renunciar en ningún caso al tratamiento médico. Para nada. Esto es complementario, es una ayuda natural y muchas veces una gran ayuda, pero siempre prevalece el criterio del médico y el tratamiento que él recomiende. Siempre tenemos que fiarnos del asesoramiento médico primero, eso es muy importante y siempre lo dejamos claro.

-¿Qué tipo de servicio o producto es ahora mismo el más demandando aquí en Valladolid?

-Si te digo la verdad, estamos notando que Internet influye un montón. Los influencers tienen un efecto enorme, también en la venta y en lo que recomiendan. Ahora mismo, por ejemplo, podríamos decir que el número uno puede ser el magnesio y el colágeno. Todos los tipos de magnesio que hay, que hay un montón, y productos para la energía, para el estado de ánimo. Para el estrés quizá también porque es un problema que es importante ahora mismo. Las vagandas también se están demandando mucho. Productos de este tipo.

-¿Ha cambiado ese tipo de producto que viene buscando la gente en todos estos años que lleváis?

-Sí, ha cambiado. Al principio yo recuerdo tener muchísima planta medicinal, la gente tomaba muchísimas infusiones, se las hacía en su casa, ponía en su cazuelita y se hacía su infusión. Pero se ha cambiado un montón. Ahora no tenemos tiempo y muchas veces tenemos tiempo pero no tenemos ganas, entonces es todo mucho más rápido en los procesos. Eso es lo que yo creo que más ha cambiado. Ahora renunciamos mucho al proceso de las cosas, lo queremos todo ya. Queremos una solución ya.

-Y en ese cambio de paradigma, ¿habéis notado un aumento de gente joven que se interesa por la herboristería y este tipo de productos naturales?

-Sí, pero lo que ha cambiado es que antes sólo nos tratábamos cuando estábamos enfermos. Hoy día tenemos muchísima conciencia de la prevención, queremos estar bien, por dentro y por fuera, entonces sí que se venden muchas más cosas para prevenir, para estar mejor. Sin embargo hace unos años los clientes se interesaban más cuando estaban mal y venían buscando un remedio para ese mal. Esa es la diferencia.

-¿Qué tipo de producto natural le podría venir bien a alguien tanto de modo preventivo como para algún tipo de mejoría adicional aunque no tenga ninguna dolencia?

-Sobre todo complementos nutricionales, que van asociados igualmente a alimentarnos bien. Estos sirven para complementar aquellas ciertos nutrientes que no tenemos siempre en nuestra dieta porque quizá no comemos adecuadamente. Por ejemplo, te puedo recomendar el Omega 3, que es muy interesante ahora mismo porque comemos poco pescado, sobre todo en esta zona de interior. Ante esta falta, los ácidos grasos y el Omega 3 sería un complemento interesante. Luego también podrían estar las algas como el spirulina o el clorella Son algas de agua dulce -para que no se extrañe la gente y piense que son como las del mar- y tienen un montón de beneficios como aminoácidos, antioxidantes, vitaminas, ácidos grasos. Así sin tener una dolencia o algo negativo que nos afecte, estas son algunas cosas que valen para todo y suelen venir bien siempre.