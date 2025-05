Bicoca Records, el local que mezcla vinilos, café y cerveza 'made in Valladolid'

La vida da muchas vueltas, casi tantas como un vinilo, y sino que se lo pregunten a Andrés Gutiérrez (o 'Andrelo' para sus amigos), un ... gaditano de nacimiento afincado en Valladolid y actualmente gerente de su propio local, Bicoca Records, que mezcla vinilos, craft beer y café de especialidad; los tres con un aroma local muy característico.

A su historia de amor con la ciudad del Pisuerga hay que sumarle otra paralela con Noelia, su pareja, a la que conoció hace ya una década. Gutiérrez siempre ha trabajado en el mundo de la hostelería, y tras un tiempo en Madrid, se afincaron en Valladolid para seguir trabajando en este sector, pero el confinamiento lo cambió todo.

La pandemia como impulso

Es en este momento cuando llega la pandemia y, paradójicamente, Gutiérrez la afronta como el momento idóneo para lanzarse a emprender, porque «siempre había pasado por mi cabeza montar algo», según reconoce. «En la pandemia yo estaba de ERTE en el hotel que trabajaba y, en casa, empecé a darle vueltas al coco». En este momento entra en la ecuación para elevar el nivel del proyecto al cuadrado su gran pasión: la música. 'Andrelo' se define a sí mismo como «hostelero y melómano» y aferrándose a la libertad que le proporciona el hecho de ser su propio jefe, decida que su local tenga «relación con la música, la cerveza artesanal y el café de especialidad».

«Una vez pasó la tormenta de la pandemia, me lié la manta a la cabeza, y dos años y medio después estoy aquí con esos tres pilares: la cerveza, el café y la música, centrándome sobre todo en la música local». Esa aproximación con denominación de origen castellano y leonesa se aprecia nada más entrar en la tienda, concretamente en el gran expositor vertical de vinilos, que guarda una sección titulada como 'local' en la que se encuentran discos como 'Neovalladolor' de Erik Urano, el 'Chacho Mix 22' de Chacho Cósmico con el edificio Duque de Lerma en la carátula, o el EP de Delameseta bautizado como 'Homenaje a Agapito Marazuela'.

Tras dar forma a su sueño, tocaba hacerlo despegar, acomodando y decorando el local a su gusto, con la ayuda de cualquier persona que se prestase, como por ejemplo su padre, moldeó dos tiradores de cerveza con la forma de los clavijeros de su guitarra, tanto la eléctrica como la española. A esta evolución del local a nivel estético hay que sumarle la promoción.

La cara B de Valladolid

Ante tal tesitura, Gutiérrez comenzó a moverse, contactó con cantantes y djs para «sacarle todo el partido al espacio». Reconoce que «al ser un local pequeño, no se presta para conciertos como tal, pero sí a presentaciones de bandas, firmas de discos o pinchadas a vinilos». Además de los grupos locales de Valladolid, con los cuales «cada vez que tienen algo nuevo hacemos eventos relacionados con ese nuevo trabajo», asegura que aprovecha cuando alguien va a venir a tocar a Valladolid para «tirársela» y que pasen por su local.

También ha organizado coloquios sobre música y folclore, e incluso ha abierto un canal de YouTube con el mismo nombre del local, donde sube las 'Bicoca Sessions', unas grabaciones de música en directo con cantantes y su banda que luego el público puede disfrutar en internet.

A raíz de estas iniciativas, Gutierrez nos confiesa que su vínculo con Valladolid no ha hecho más que crecer, porque, como buen melómano, «conocía algunas bandas, las que ya tanteé antes de abrir. Lo que no sabía es que detrás también hay gente, asociaciones, colectivos, las salas. Existe mucha gente que se mueve para que la escena siga funcionando, y a través de eso me ha sorprendido y me he involucrado más y me he metido más en el mundo.»

Y eso es 'Bicoca Records', el sueño de un hostelero y melómano gaditano ubicado a más de 700 kilómetros de su tierra natal que ha sabido apreciar el vino, la espiga y la música que se cultivan en esta tierra.