La ladera sur de Parquesol estrena parques y avanza para completar la construcción de 522 viviendas

La ladera sur de Parquesol continúa inmersa en su transformación y, mientras prosigue la construcción de cinco promociones de viviendas, se suman hitos en la ... urbanización del entorno. Los últimos han llegado en forma de parques y zonas verdes, ya rematadas y a falta de un estreno oficial mientras que las vallas todavía rodean los nuevos espacios. Dos de ellos se concretan entre las calles Manuel Jiménez Alfaro y Felipe Ruiz Martín, que suman otro más en la continuación por Martín Santos Romero. Las primeras zonas rematadas están en el tramo de la ladera previo al cruce con Ciudad de la Habana, a los lados de un pequeño sendero que conecta Nicómedes Sanz con Felipe Ruiz Martín.

Son dos parques infantiles que suman catorce bancos a estrenar, nueva iluminación, fuentes, papeleras o nuevo arbolado. No está listo para jugar, pero para los más pequeños se ha instalado un castillo con toboganes, varios columpios y uno con forma de telaraña. Cuando se abran al público, la conexión entre Nicómedes Sanz y Felipe Ruiz Martín, que ahora se realiza a través de un sendero que secciona los dos nuevos espacios de recreo, sumará una nueva senda a lo largo de una de las zonas infantiles. Los avances en la urbanización del cerro continúan hacia Pintor Gabino Gaona, también con la mejora de zonas estanciales para los vecinos de las filas de adosados que se levantan en este punto de la ladera.

Ampliar Aspecto de Candelas Residencial en la ladera sur de Parquesol. Carlos Espeso

A lo largo de la calle se abren varios espacios en los laterales, con forma de semicircunferencia, y que acogen un renovado mobiliario urbano. Son unas sillas de color blanco que se asemejan a las típicas de un jardín y dispuestas, enfrentadas entre sí, en cuatro grupos por cada uno de los espacios semicirculares. Continúa el paseo, ahora en cuesta, hasta la calle Miriam Blasco, donde se abrirá un nuevo parque que conectará la zona baja de Martín Santos Romero con Morelia. Aquí todavía queda faena y bastante por rematar, si bien se han plantado varios árboles y se aprecia parte de la futura distribución del entorno, donde todo apunta a la apertura de un nuevo camino entre la zona baja y alta de la parcela, que todavía permanece vallada en su totalidad.

Mientras unas zonas esperan su estreno oficial, hay otras que ya están abiertas al público desde hace unas horas. La última en hacerlo se ubica entre las calles Luis González Lefort y Juan Antonio Morales Pintor, en la zona baja de la ladera y en el entorno más cercano a la avenida de Salamanca, detrás del Burger King. Aquí se ha abierto un espacio de casi 2.500 metros cuadrados que dan una segunda vida a unas parcelas que llevaban años sin uso en la zona. El recién estrenado parque, inaugurado este jueves por el Ayuntamiento, cuenta con una zona cómoda y accesible para los vecinos, además de dar servicio a los usuarios de la residencia de mayores que se levanta a pocos metros. El parque cuenta con un área de ejercicios de movilidad, juegos infantiles y un pequeño graderío que aprovecha el desnivel del terreno.

Construcción de viviendas

A la vez que se estrenan y se rematan los parques, avanzan también las promociones en la ladera. Por ejemplo en el entorno más cercano a la confluencia entre la avenida de Salamanca y la calle de Manuel Jiménez-Alfaro, donde desde hace más de un año ya está operativa la clínica Lo+. Justo detrás, se suma la presencia de la finalizada promoción Célere Parquerey, donde ya duermen sus primeros vecinos y que está compuesta por dos bloques de 52 viviendas en su Fase I, que suma otras 39 en su Fase II. Justo enfrente se culmina la construcción del residencial Las Lomas de Parquesol, donde el tajo que falta -la estructura ya se levanta en su totalidad- se centra en las zonas comunes que unen los dos bloques, que suman 26 viviendas exteriores -todas vendidas- y que casi están listas en la manzana que rodean las calles Pintor Diego Jiménez y Felipe Ruiz Martín.

La última promoción en llegar es Célere Neo, que sumará 102 viviendas más a la zona

Los alrededores de estas dos promociones ganarán también en pulmón con la adecuación prevista de otra zona verde a través de un sendero que conecta Luis González Lefort y Felipe Ruiz Martín, donde aún no se ha actuado. Avanza también la construcción de otras promociones en la ladera, como la de Célere Morelia, que ya muestra el esqueleto de los 110 hogares que se levantan en la parcela, de los cuales ya se han vendido el 50%, como confirmaban hace unos días fuentes de Vía Célere. Junto a estas viviendas se sumarán otras 102 bajo el nombre de Neo, después de que el Ayuntamiento concediera este lunes licencia de obra a la empresa para levantar una nueva promoción y que estará a continuación de la ya avanzada Célere Morelia.

Ampliar Uno de los parques infantiles, y aurbanizado pero rodeado de vallas que impiden su uso. Carlos Espeso

Reflejan también el desarrollo urbanístico de la zona los avances en Laderas de Parquesol, donde a simple vista faltan los últimos remates con la previsión de entregar las viviendas a principios de 2026. También hay avance en las Las Candelas Residencial, que suma otras 36 viviendas de tres y cuatro dormitorios, cuya estructura avanza en algunos puntos más allá del ladrillo desnudo sobre el esqueleto de la promoción, con algunas viviendas que ya muestran su revestimiento y aislamiento. En total son cinco las promociones en construcción en la ladera que mira a Arroyo de la Encomienda.

Siguen pendientes otras obras, como el supermercado previsto por Mercadona en Manuel Jiménez Alfaro, que contará con una superficie de 1.928 metros cuadrados en una sola planta y un aparcamiento exterior para 203 plazas. Poco movimiento por el momento en esta parcela, donde ya se ha trabajado para desviar el colector como paso previo al arranque definitivo de la obra para levantar el supermercado. Esta actuación culminó el 8 de octubre y ya ha sido recepcionada por el Ayuntamiento de Valladolid.

El proyecto de urbanización de en la ladera alcanza un total de 141.530 metros cuadrados distribuidos en 24 parcelas de las que tres son residenciales libres privadas -propiedad de Vía Célere para un máximo de 340 viviendas-, una parcela destinada a VPO propiedad del Ayuntamiento para 91 viviendas; dos de uso comercial propiedad de Dospuntos Asset Management y Constructora San José, que suman una edificabilidad terciaria de veinte mil metros cuadrados; una parcela que se cede a Iberdrola para implantar una STR (sistema de transmisión regional), cuatro parcelas para viario público, nueve parcelas para parques y jardines -45.031 metros cuadrados de superficie- y cuatro parcelas de cesión al Ayuntamiento para su posible equipamiento público, desde dotaciones escolares a un centro de salud.

Las obras de ejecución de la urbanización en la ladera son llevadas a cabo por Toyrsa por un importe aproximado de dos millones y medio de euros, con la gestión de Engel&Völkers en la parte correspondiente de Dospuntos Asset Management y la Constructora San José y el proyecto desde el estudio de Oscar Ares. En total, las parcelas suman hasta ahora 522 viviendas entre las ya construidas, las que están en construcción y las que ya se sabe que se construirán.