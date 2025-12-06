El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Uno de los nuevos parques inaugurados en Parquesol y, al fondo, una de las promociones en construcción en la ladera sur. Carlos Espeso

Valladolid

La ladera sur de Parquesol estrena parques y avanza para completar la construcción de 522 viviendas

El Ayuntamiento inauguró este jueves dos zonas verdes en el barrio, que ahora suma cinco promociones en construcción en esta parte del cerro

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:11

La ladera sur de Parquesol continúa inmersa en su transformación y, mientras prosigue la construcción de cinco promociones de viviendas, se suman hitos en la ... urbanización del entorno. Los últimos han llegado en forma de parques y zonas verdes, ya rematadas y a falta de un estreno oficial mientras que las vallas todavía rodean los nuevos espacios. Dos de ellos se concretan entre las calles Manuel Jiménez Alfaro y Felipe Ruiz Martín, que suman otro más en la continuación por Martín Santos Romero. Las primeras zonas rematadas están en el tramo de la ladera previo al cruce con Ciudad de la Habana, a los lados de un pequeño sendero que conecta Nicómedes Sanz con Felipe Ruiz Martín.

