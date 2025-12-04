Las obras de ampliación del centro de salud Alameda-Covaresa empezarán en enero

El Norte Valladolid Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:01 Comenta Compartir

La delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, aprovechó este jueves la reunión del Consejo de Salud de las Áreas para anunciar que las obras de la ampliación del centro de salud de Alameda-Covaresa comenzarán en enero de 2026. Tras una inversión que ronda el millón de euros, se ampliará el centro en 295 metros cuadrados para ganar tres consultas de Medicina de Familia y otras tres de Enfermería, así como aseos y zonas de espera.

En cuanto a la mejora de otras infraestructuras, destacó actuaciones como el inicio de la reforma integral del centro de salud Medina de Rioseco y la próxima finalización de la ampliación del centro de salud de Laguna de Duero, entre otras.

Asimismo, del área Sociosanitaria, citó el proyecto piloto para la atención a personas que viven en centros residenciales, que se ampliará durante el próximo año. Además, se ha implantado un modelo organizativo en cinco áreas de salud, incluyendo Valladolid Oeste. En cuanto al área de gestión, el Consejo de Salud de las Áreas de Valladolid destacó los proyectos de gestión compartida que los centros sanitarios están realizando entre sí y con otras provincias, lo que se traduce en el fortalecimiento del sistema público sanitario.

También, se abordó la puesta en marcha del equipo de Láser Femtosegundo en el Hospital Clínico de Valladolid, disponiendo de un quirófano de Oftalmología adaptado y dotado con este equipo desde abril. Una dotación que ha permitido la acreditación como centro de referencia nacional para los tratamientos complejos de córnea, apoyo a trasplantes, anillos corneales y complicaciones de lentes de cataratas.

Unidad Multidisciplinar de ELA

En este mismo centro hospitalario se ha creado la Unidad Multidisciplinar de ELA lo que supone un importante avance en materia de recursos humanos y atención asistencial. Por su parte, en el Hospital Río Hortega se han llevado a cabo diversas actuaciones y mejoras, destacando la reducción de la lista de espera en casi un 10% respecto a las mismas fechas del año pasado, atendiéndose más del 90% de las consultas preferentes en un plazo inferior a quince días.

Durante la reunión, el gerente de Salud de las Áreas, Eduardo García Prieto, informó que Valladolid ha aumentado su población en las dos Áreas. Este incremento también ha venido acompañado de una mayor demanda sanitaria, tanto ordinaria como de urgencias. Ante esta situación, señaló que el Gobierno autonómico ha incrementado el número de consultas en Atención Primaria, Atención Hospitalaria y actividad quirúrgica.

Asimismo, y con el objetivo de continuar ofreciendo un servicio de calidad a los ciudadanos, se ha desarrollado una actividad extraordinaria con medios propios y fuera del horario habitual, lo que ha permitido reducir las listas de espera tanto en pacientes pendientes de intervenciones quirúrgicas como en consultas externas y pruebas diagnósticas.

Temas

Sanidad