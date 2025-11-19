Valladolid es la quinta provincia donde más se ha acelerado la venta de viviendas en el último año

El registro de la propiedad anotó durante este verano la compraventa de 2.029 viviendas en la provincia de Valladolid (22 cada día), según los ... datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que certifica, mes a mes, cómo se está calentando el mercado de la vivienda. Este ha sido el mejor estío desde que explotó la burbuja inmobiliaria. Hay que regresar al de 2007 para encontrar unas cifras similares. Y, de hecho, lo ocurrido durante los meses de julio, agosto y septiembre de este 2025 casi alcanza las operaciones llevadas a cabo en 2007 (cuando se vendieron 2.088 viviendas). Eso sí, con una salvedad. Entonces, las casas usadas supusieron el 59,8% del total de las ventas. Este verano, han sido el 72,6%.

Si nos fijamos en el acumulado del año (desde enero a septiembre), Valladolid registró la venta de 5.969 viviendas. En términos absolutos, es la provincia número 27 (de 52). El trasiego inmobiliario suele estar vinculado con el volumen de población que reside en cada territorio. A más vecinos, más viviendas vendidas. Pero hay excepciones. Por ejemplo, hay provincias (sobre todo en la costa) donde el mercado está más activo (como Murcia o Alicante). Y al revés también hay casos. Pontevedra y Jaén tienen más población que Valladolid, pero allí se han registrado menos ventas de viviendas.

Así, para fijar la comparación y ver cómo está la situación hoy con respecto al año pasado recurrimos a la variación porcentual. La compraventa de viviendas entre enero y septiembre de este 2025 se incrementó, en el conjunto del país, el 14,44% con respecto al mismo periodo del año pasado. En esta comparación (entre los nueve primeros meses de cada año), Valladolid se coloca como la quinta provincia donde más se ha acelerado la venta de viviendas, con un incremento del 29,12%. Por delante tan solo se sitúan tres provincias con graves problemas demográficos y alto envejecimiento (Zamora, León y Orense), donde despunta la venta de viviendas usadas. Y también Almería, que se coloca justo por delante de Valladolid. El resto de provincias han anotado una variación por debajo de la vivida aquí, con territorios donde incluso se han vendido menos casas que entre enero y septiembre de 2024 (Navarra y Las Palmas).

Todos estos movimientos han sido en Valladolid (al contrario que en la suma de todo el país) más intenso en el mercado de la segunda mano. El incremento de la venta de pisos usados en Valladolid se ha alzado hasta el 30,18%, lo que la coloca como la cuarta provincia donde más se ha acelerado en el último año el mercado de la segunda mano, por detrás de Zamora, León y Lérida. En la media del país, el porcentaje se sitúa en el 12%.

Respecto a los pisos nuevos, con un incremento del 26,3%, Valladolid cae varias posiciones, hasta situarse como la provincia número 26, de un mercado que muestra una especial fortaleza en Teruel, Almería o, dentro de Castilla y León, Salamanca. En todos estos casos, el incremento se sitúa por encima del 50%.

Así las cosas, el mayor tirón en Valladolid se produce gracias al empuje del mercado de segunda mano, convertido en refugio para hogares que se han visto atropellados por el incremento de los precios del alquiler registrado durante los últimos meses. En el último año, se ha pasado de los 3.353 pisos usados vendidos entre enero y septiembre de 2024 a los 4.365 que cambiaron de mano en el mismo periodo de este 2025 (aumento del 30,18%). En los pisos nuevos, se ha pasado de 1.270 a 1.604 (incremento del 26,3%), motivado por las nuevas promociones impulsadas durante este tiempo. En 2024, se concedió licencia para 1.134 viviendas de nueva construcción en la capital. En el primer semestre de este 2025 se han tramitado permisos para 710, con el tirón de Arco de Ladrillo, Los Santos, El Peral y Parquesol.

En total, Valladolid registró 5.969 operaciones de compraventa de viviendas hasta el 30 de septiembre de 2025 (el 26,87% pisos nuevos). Hay que irse hasta 2007 -con la ciudad llena de grúas antes de que explotara la burbuja inmobiliaria- para encontrarse con más movimiento en los registros de la propiedad y los despachos de notarios. Entonces, fueron 6.974 pisos (el 30,4% de nueva construcción).

Si observamos tan solo ese mercado de vivienda nueva, vemos cómo el crecimiento ha sido continuado desde el mínimo del año 2019 (y salvo un ligero retroceso en 2024). Desde la pandemia se ha reactivado el sector y en este 2025, por ejemplo, se han vendido casi el triple de pisos nuevos que en el año inmediatamente anterior al de la covid. En la segunda mano, este 2025 es el mejor año desde 2007.

Así, septiembre se cerró en Valladolid con la compra de 676 viviendas. De ellas, 160 fueron nuevas y 516 usadas. Fueron 593 libres y 83 con algún régimen de protección. En total, septiembre fue el decimotercer mes con más operaciones de la serie histórica del INE, que cubre hasta el año 2007. Seis meses de ese ejercicio están en las primeras posiciones (enero, mayo, abril, agosto, marzo y julio, por este orden). En el puesto 12 está también febrero de ese año, pero entre medias se cuelan dos meses de 2024 (septiembre y octubre) y cuatro de 2025 (julio, mayo, junio y este septiembre). Esto es un claro síntoma de cómo se está calentando el mercado de la vivienda en Valladolid.

En vivienda nueva, septiembre fue el mes número 54 con más operaciones desde 2007 (son 225 meses en total). En vivienda usada, fue el octavo mejor. En cabeza hay varios meses de 2007 (mayo, marzo, abril y enero, por este orden). Y además, hubo más compras de pisos de segunda mano en julio de 2025, junio de 2007 y septiembre de 2024.

Estos datos publicados ahora por el INE se pueden poner en contexto con otras estadísticas recientes. Entre enero y agosto se firmaron 4.078 hipotecas para vivienda en Valladolid (con 5.293 casas vendidas en esos ocho meses). Fueron 822 préstamos más que en el mismo periodo de 2024. El importe medio fue de 128.027,46 euros, cuando en 2024 (de enero a agosto) la media fue de 103.712 euros.

El precio medio del metro cuadrado para la vivienda libre subió en Valladolid hasta los 1.434 euros en el segundo trimestre, según los datos más recientes del valor tasado publicados por el Ministerio de Transportes. Es una subida de 119 euros (el 9%) en el último año. Estas cifras crecen hasta los 1.730,5 euros por metro cuadrado en el caso de las casas con menos de cinco años de antigüedad (también una subida de 119 euros, el 7,3%). Los pisos con más de cinco años cotizan, de media, a 1.425,3 euros el metro cuadrado.