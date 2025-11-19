El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Construcción de viviendas este año en El Peral, al sur de la capital vallisoletana. Carlos Espeso

Valladolid es la quinta provincia donde más se ha acelerado la venta de viviendas en el último año

Durante este verano se cerraron 22 operaciones la día, a un ritmo muy similar al del verano de 2007, en plena burbuja inmobiliaria

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:47

Comenta

El registro de la propiedad anotó durante este verano la compraventa de 2.029 viviendas en la provincia de Valladolid (22 cada día), según los ... datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que certifica, mes a mes, cómo se está calentando el mercado de la vivienda. Este ha sido el mejor estío desde que explotó la burbuja inmobiliaria. Hay que regresar al de 2007 para encontrar unas cifras similares. Y, de hecho, lo ocurrido durante los meses de julio, agosto y septiembre de este 2025 casi alcanza las operaciones llevadas a cabo en 2007 (cuando se vendieron 2.088 viviendas). Eso sí, con una salvedad. Entonces, las casas usadas supusieron el 59,8% del total de las ventas. Este verano, han sido el 72,6%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  2. 2

    Mercadona cierra este sábado Juan de Juni para abrir el lunes 24 en Huerta del Rey
  3. 3 Detenidos en Íscar dos fugitivos, uno con un machete, tras una peligrosa persecución desde Cuéllar
  4. 4 Renault Valladolid lanza una oferta de empleo para contratar a 300 operarios
  5. 5

    Intentan atracar un súper con una pistola y acaban «pagando unas cervezas» antes de huir en Valladolid
  6. 6

    El chófer de Auvasa agredido en Parquesol: «Se bajó cabreado y dio un puñetazo a la ventanilla»
  7. 7

    El edificio del siglo XIX bajo el que se encuentra el mayor tesoro de Valladolid
  8. 8 Alerta por presencia de listeria en productos cárnicos: estos son los datos de los nuevos lotes afectados
  9. 9

    Dos furgonetas aparcan y circulan bajo el Acueducto de Segovia la misma mañana
  10. 10

    Madrugada de robos en bares de la Ribera del Duero con parada y piscolabis en Piñel de Arriba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Valladolid es la quinta provincia donde más se ha acelerado la venta de viviendas en el último año

Valladolid es la quinta provincia donde más se ha acelerado la venta de viviendas en el último año