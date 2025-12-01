Célere Neo sumará otras 102 viviendas en la ladera sur de Parquesol a las 110 que ya construye

El desarrollo residencial de la ladera sur de Parquesol, la que mira al municipio vecino de Arroyo de la Encomienda, va como un tiro. ... El Ayuntamiento de Valladolid ha concedido este lunes licencia de obras a Vía Célere para levantar una nueva promoción de 102 viviendas que con el nombre de Neo se sumarán a las 110 ya en marcha que esta misma promotora está edificando en el entorno de las calles Martín Santos Romero y Morelia, vía esta última que da nombre al proyecto en ejecución.

La nueva promoción de esta compañía se sitúa a continuación de Célere Morelia y se llevará a cabo sobre un terreno de 5.293 metros cuadrados de forma rectangular, que en una de sus esquinas será curva para adaptarse a la configuración de la calle y a la topografía de la zona, que cuenta con una fuerte pendiente al encontrarse en la ladera del cerro. El edificio tendrá accesos por dos fachadas. Se plantea como un único inmueble en planta sótano y semisótano que tiene desarrollados dos volúmenes diferenciados en las plantas sobre rasante. Todas ellas se van escalonando de manera que se adaptan a la orografía del suelo.

En las plantas sótano y semisótano se ubicarán el garaje, los trasteros, zonas comunes y cuartos de instalaciones. El edificio también cuenta con zonas recreativas al aire libre para los más pequeños y una piscina, que se sitúa en la parte más baja de la parcela para aprovechar al máximo las horas de sol. Entre las dotaciones, contará con un gimnasio y una sala gourmet para que los propietarios puedan organizar todo tipo de celebraciones.

Pendiente de presentar el proyecto de ejecución, fuentes de la empresa avanzan que la intención es comenzar las obras en mayo del próximo año para entregar las viviendas pasado el verano de 2028. El próximo jueves Vía Célere iniciará la comercialización de la promoción Neo. En el caso de Célere Morelia, con la obra en marcha desde hace ya tiempo, la acogida no ha podido ser mejor. Con precios que van desde los 171.000 euros para un piso de 63 metros cuadrados con un dormitorio hasta los 335.000 por una casa de 130 metros cuadrados con cuatro habitaciones, el 50% de los 110 hogares ya han sido vendidos, según confirman desde la empresa.

Esta firma ya prepara el proyecto de otra nueva promoción, Miralta, que pondrá en el mercado otras 122 viviendas en el mismo entorno de la ladera sur. Al mismo tiempo trabaja en la edificación del bloque con 78 pisos que cerrará la principal plaza de Parquesol, la dedicada a Marcos Fernández y que es el principal centro de reunión de los vecinos del barrio.

Desde la primavera de 2024, esta vertiente del cerro acoge obras tras la reordenación de los terrenos aprobada por el Ayuntamiento. En total, interviene sobre una superficie de 141.530 metros cuadrados repartidos en 24 parcelas. De ellas, tres son residenciales libres y propiedad de Vía Célere y una del Ayuntamiento con capacidad para la construcción de 91 pisos de protección oficial. Además, nueve suelos, con una superficie total de 4,5 hectáreas, acogen nuevas zonas verdes y conectan toda la red de paseos de esta franja del barrio alto.

Otro de las obras pendientes es la del supermercado previsto por Mercadona en Manuel Jiménez Alfaro, la arteria que discurre por la parte baja de esta ladera desde la avenida de Salamanca hasta la A-62. La marca ha presentado al Ayuntamiento el proyecto. La tienda contará con una superficie total de 1.928 metros cuadrados en una sola planta y un aparcamiento exterior con 203 plazas. El súper se situará junto a la gasolinera Shell, muy cerca del Gadis que da servicio en esta vertiente del cerro. La cadena mantendrá su oferta al otro lado del barrio, en el establecimiento ubicado en Padre Llanos y Miriam Blasco, a continuación del hiper de Carrefour.