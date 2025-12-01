El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Recreación de la futura promoción Célere Neo, en la confluencia de las calles Martín Santos Romero y Morelia, en la ladera sur de Parquesol. VÍA CÉLERE

Valladolid

Célere Neo sumará otras 102 viviendas en la ladera sur de Parquesol a las 110 que ya construye

La compañía ya ha vendido el 50% de los pisos previstos en la promoción Morelia, situada a continuación de la que acaba de recibir el permiso municipal

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:30

Comenta

El desarrollo residencial de la ladera sur de Parquesol, la que mira al municipio vecino de Arroyo de la Encomienda, va como un tiro. ... El Ayuntamiento de Valladolid ha concedido este lunes licencia de obras a Vía Célere para levantar una nueva promoción de 102 viviendas que con el nombre de Neo se sumarán a las 110 ya en marcha que esta misma promotora está edificando en el entorno de las calles Martín Santos Romero y Morelia, vía esta última que da nombre al proyecto en ejecución.

