El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Obras de los bloques de 114 pisos para jóvenes en la calle Julio Senador Gómez, en la ladera norte de Parquesol. Carlos Espeso

Valladolid

Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol

La comunidad de propietarios de Residencial Alameda alega múltiples deficiencias en la tramitación y el Ayuntamiento avala la promoción

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 06:37

Comenta

Es el segundo intento de los propietarios de las viviendas de la urbanización de chalés adosados Residencial Alameda, en la calle Julio Senador Gómez, para ... paralizar el proyecto de los 114 pisos de alquiler para jóvenes que la Junta de Castilla y León promueve en la ladera norte de Parquesol, la que mira al estadio de fútbol José Zorrilla. La Concejalía de Urbanismo ha desestimado el recurso de reposición presentado por esta comunidad contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento del pasado 3 de febrero por el que se aprobó la licencia de obras para este desarrollo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar
  2. 2

    Detenida por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de su hija menor
  3. 3

    Valladolid y su provincia alcanzan récord histórico de población
  4. 4 Stella del Carmen publica las fotografías más íntimas de su «sagrada» boda en Valladolid
  5. 5

    Un nuevo parque solar como mil campos de fútbol generará 400 empleos y deja 3,8 millones en Wamba
  6. 6 Diez curiosidades sobre los ríos que pasan por la ciudad de Valladolid
  7. 7 Un delincuente de Valencia muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  8. 8

    «Echo mucho de menos la forma de sociabilizar de los españoles»
  9. 9 Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos
  10. 10

    Empuña un hacha contra la Policía cuando le identificaba por dormir en un coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol

Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol