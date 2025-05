El informe jurídico previo a la actuación del TAC en La Antigua «avalaba» que no había riesgo patrimonial

Antonio G. Encinas Valladolid Viernes, 23 de mayo 2025, 14:53 | Actualizado 15:08h. Comenta Compartir

En la torre de La Antigua hay una 'línea de vida', unos anclajes, que permiten subir con cierta seguridad a pesar del mal estado en ... el que se encuentra el acceso, según fuentes municipales. Allí están los únicos anclajes, ya preexistentes, que utilizaron los actores de la compañía Lezards Bleus, para desarrollar su actuación del miércoles pasado. «Utilizaron el anclaje para la tercera cuerda, el resto del montaje iba sin anclajes», aseguran desde la Fundación Municipal de Cultura. Un informe jurídico avaló la representación precisamente porque no existía ninguna instalación sobre el patrimonio, en este caso una iglesia que es considerada Bien de Interés Cultural. Este informe fue remitido al alcalde, Jesús Julio Carnero, y a la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso, antes de la primera actuación. En él se reflejaba que «el cable no estaba anclado a la torre», no se había hecho «ninguna perforación ni actuación permanente» y se contaba con la aprobación del Arzobispado. Incluso, en el documento, se valoraba la experiencia de la compañía francesa en este tipo de actuaciones. «No se aprecia que suponga un riesgo de destrucción o de deterioro» y «la actuación no reviste de entidad como para calificarse de alteración» del patrimonio, concluía el texto.

Así, a la luz del informe jurídico, no sería precisa la aprobación por parte de Patrimonio para que se pudiera celebrar la representación sobre la fachada de La Antigua. La propia Irene Carvajal, concejala de Cultura, admite que ese informe se pidió «ante las discrepancias y las críticas que vienen dirigidas de un sector próximo a Valladolid Toma la Palabra y al PSOE» en las horas previas al primer pase. «Se emite el informe jurídico que refleja que no es necesaria la autorización [de Patrimonio]. Y, por lo tanto, no se tiene que pedir nada que no es necesario, según nuestro gabinete jurídico y según la asesoría jurídica de este Ayuntamiento, en concreto de la Fundación Municipal de Cultura. Ese informe jurídico se redacta, insisto, cuando una plataforma afín a Valladolid Toma la Palabra y al PSOE empieza a contaminar en redes sobre esta cuestión. El miércoles es cuando se hace, previo al espectáculo», ha afirmado Carvajal. A las 12:25 del miércoles, la asociación Patrimonio Valladolid publicaba un post en redes sociales en el que alertaba sobre la actuación que se iba a desarrollar en La Antigua. «Nueva muestra de la nula sensibilidad con el patrimonio, otra vez en la iglesia de La Antigua de la ciudad de Valladolid, edificio protegido como BIC, en este caso con motivo del TAC y un espectáculo que parece, según la sinopsis, se va a descolgar desde la torre», escribían. Ampliar Imagen del tuit escrito por Patrimonio Valladolid a las 12:25 del miércoles. Irene Carvajal ha explicado a El Norte que un mes antes del inicio del TAC, cuando se 'montan' los expedientes de cada espectáculo, que deben ser revisados además por un servicio de ingeniería para ver qué necesidades tienen, ya se concluye que no será necesario el permiso de Patrimonio, solo la autorización del Arzobispado. Al ver el mensaje en las redes sociales, decide pedir el informe «por escrito» a la asesoría jurídica de la Fundación Municipal de Cultura. Ese informe se remite a las 19 horas al alcalde y a la delegada territorial personalmente, asegura. La responsable de la Junta, según su versión, no dice nada y el alcalde, en vista del informe, apoya la continuidad del espectáculo, previsto para una hora y cuarto más tarde. «Si Patrimonio entiende que es invasivo, su obligación es enviarme un requerimiento para que se suspenda», advierte Carvajal. La delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso, ha explicado en declaraciones a Ical que en la Delegación Territorial tuvieron conocimiento de la situación de incertidumbre generada por la representación tras recibir «numerosas comunicaciones a través de las redes sociales» después de celebrarse el primer pase, el miércoles por la tarde (20:15 horas). «Nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento, ya en la mañana del jueves, para ver exactamente en qué consistía el espectáculo, cuáles eran los medios técnicos que se habían utilizado y cómo podía afectar al BIC», ha añadido Alonso, que además solicitó la información «por escrito». Noticia relacionada El alcalde de Valladolid defiende el espectáculo del TAC en La Antigua: «Tenemos un informe jurídico que lo avala» Así lo ha reconocido Irene Carvajal. «[La Junta], ante un requerimiento que ha debido hacer esta plataforma, ha pedido la información de la instalación, que cuenta con todas las bendiciones tanto del Arzobispado, como del equipo de ingenieros que está contratado por la Fundación Municipal de Cultura, como por la propia identidad del espectáculo que se ha hecho en la Plaza Mayor de Salamanca, en el Parque Güell, en el Palacio de los Papas de Aviñón y en el Palacio Real de Turín, monumentos patrimonio de la UNESCO». La concejala de Cultura recuerda que tanto la decisión inicial de continuar con la actuación como la posterior de suspender la prevista para el jueves correspondieron al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. «La decisión de hacer el espectáculo y la decisión de cancelar el espectáculo es de mi superior jerárquico, el alcalde». Se da la circunstancia de que los miembros de la compañía, acompañados por personal de la Fundación Municipal de Cultura y por el párroco de La Antigua, Paulino González, supervisaron el estado de la iglesia antes de la actuación. «Limpiaron de broza y hierbajos e incluso recolocaron algunas tejas que estaban descolocadas», aseguran fuentes municipales, que añaden que la compañía cuida al máximo cada detalle para no dañar el patrimonio sobre el que actúan, como el calzado especial que utilizan en la representación.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión