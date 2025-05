«Hemos cuidado y limpiado cada piedra que hemos tocado»

Solo tuvieron que suspender una función una vez, cuando la crisis de los chalecos amarillos en su país, Francia. «Nos ocurrió a todas las compañías», ... recuerda Antoine Le Menestrel, el coreógrafo de 'Quasimodo/ Esmeralda', es espectáculo del TAC cancelado ayer. «Nunca nos había ocurrido esto».

La compañía Lèzards Bleus ya está de viaje de vuelta a casa. Ensayaron en la torre de la Antigua el martes, realizaron su primera función el miércoles pero la programada para el jueves no pudo ser. «Llegó una persona de la Junta y canceló», explica Valy, su manager. «Nunca nos había pasado esto. Hemos limpiado, protegido y amado cada piedra que hemos tocado. Tratamos el patrimonio con amor y respeto», apunta el coreógrafo. No les han dado más explicación que la transmitida a la prensa. El Festival de Teatro y Artes de Calle de Valladolid tenía el permiso de la Archidiócesis pero, al parecer, no el de Patrimonio. Por su parte el alcalde, presente en el estreno el miércoles, y convencido el jueves de que todo estaba en orden, atendió a la quejas anunciadas en redes y medios por distintas voces y actuó «por prudencia».

'Quasimodo/Esmeralda' es una recreación del argumento de Víctor Hugo en danza vertical. Los personajes se colgaban de cuerdas ancladas, en este caso, en el último piso del campanario de La Antigua.

Valy y Le Menestrel celebran la relación de respeto mutuo con la organización del TAC, «entre nosotros no hay ninguna tensión, la relación es buena». Lamenta la cancelación, «para nosotros era un estreno importante. Preparamos ya la siguiente actuación, será cerca de Avignon».