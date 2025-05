Programa completo del Teatro de Calle de Valladolid 2025

El Norte Valladolid Lunes, 19 de mayo 2025, 19:27 Comenta Compartir

El Teatro de Calle vuelve a Valladolid del 21 al 25 de mayo. Aquí puedes consultar la programación completa con los horarios, lugares y compañías que acuden a presentar sus funciones.

Miércoles, 21 de mayo

• 18:00. Museo del Patio Herreriano- Patio de los Reyes. Inauguración Entrada libre hasta completar aforo

• 19:00. Pza. Trinidad, Cl. Sto Domingo de Guzmán, Plaza de la Trinidad. 1 Watt Francia Nouvelles de Noone 50 min Teatro de calle

•19:00. Portugalete - Zona 1. Pere Hosta. Cataluña Dis-order 35 min Humor visual

• 19:00. Salida Jorge Guillén-San Benito-Mercado del Val. Zykatok Francia La Karriole 90 min Teatro de calle, música TP itinerante

• 19:30. Plaza de Poniente Cie. Okidok Bélgica In Petto 45 min Teatro gestual, clown

• 19:45. Portugalete - Zona 2. Qabalum Navarra. La medida que nos ha de dividir 17 min Danza

• 20:00. San Benito - Patio. Cía Ortiga Cataluña An-ki 70 min Teatro inmersivo de títeres y objetos

• 20:15. Iglesia de Sta. Ma de la Antigua. Cie Lèzards Bleus Francia Quasimodo y Esmeralda 45 min Danza vertical

• 20:30. Acera de Recoletos - Zona 1. Panama Pictures Países Bajos Into thin air 25 min Teatro físico, circo y danza

• 21:00. Pza. Zorrilla - Cl. Santiago. Sound de Secà Cataluña Possê 45 min Teatro físico, danza y música TP itinerante

• 21:30. Ruinas Colegiata Sta Ma La Mayor. Amaia Elizaran & Neonymus País Vasco / CyL Iraun 15 min Danza

• 21:30. Acera de Recoletos - Zona 2. Cie Das Arnak Francia / México Bakana 40 min Circo, suspensión capilar

• 21:30. Plaza Mayor Visitants Cdad. Valenciana Mascletà Poética 50 min Teatro de calle

• 22:30. San Benito - Patio Cía Ortiga Cataluña An-ki 70 min Teatro inmersivo de títeres y objetos

• 22:45. Moreras-Carpa Bêtes de foire Francia Décrochez-moi-ça! 70 min Circo - Teatro

Jueves, 22 de mayo

• 10:00. Zonas peatonales del centro. Cíe Ferran Orobitg Cataluña Opia: #Sawubona *pases de 20 minTeatro de Calle. 12:30 * Especificado en la entrada

• 11:30. Casa Revilla Coma14 y La Société de la Mouffette I. Baleares | Madrid La Calidesa 40 min Instalación

• 11:30. Moreras - Bajada de Poniente De Ronde/Deroo Países Bajos | Bélgica It really hurts when your head hits the concrete 35 min Teatro físico

• 12:00. Ruinas Colegiata Sta Ma La Mayor Amaia Elizaran & Neonymus País Vasco / CyL Iraun 15 min Danza

• 12:00. C/. Santiago (salida Pza. Zorrilla - C/ Constitución) Zykatok Francia La Karriole 90 min Teatro de calle, música itinerante

• 12:30. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 12:30. Campo Grande - Estanque. Cie Sacekripa Francia Surcouf 40 min Teatro físico, circo

• 12:30. Casa Revilla Coma14 y La Société de la Mouffete I. Baleares | Madrid La Calidesa 40 min Instalación

• 12:30. Portugalete - Zona 1 Pere Hosta Cataluña Dis-order 35 min Humor visual

• 13:00. Museo del Patio Herreriano - Exterior Cía L'Atapeïda Islas Baleares / Cataluña Esberlar 35 min Teatro de calle, teatro físico

• 13:00. Plaza del Milenio Kiko López Comunidad Valenciana Honest 13 min Danza

• 13:10. Casa Zorrilla - Jardín. Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 13:30. Casa Revilla Coma14 y La Société de la Mouffette I. Baleares | Madrid La Calidesa 40 min Instalación

• 13:30. Acera de Recoletos - Zona 1. Panama Pictures Países Bajos Into thin air 25 min Teatro físico, circo y danza

• 13:30. Portugalete - Zona 2. Qabalum Navarra La medida que nos ha de dividir 17 min Danza

• 13:30. Plaza Mayor. Visitants Comunidad Valenciana Mascletà Poética 50 min Teatro de calle

• 13:50. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 14:30. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 16:30. Casa Revilla Coma14 y La Société de la Mouffette I. Baleares | Madrid La Calidesa 40 min Instalación

• 17:00. Zonas peatonales del centro. Cíe Ferran Orobitg Cataluña Opia: #Sawubona *pases de 20 min Teatro de Calle. 19:30* Especificado en la entrada

• 17:00. Pza. Trinidad, C/ Sto Domingo de Guzmán, Archivo Municipal. 1 Watt Francia Nouvelles de Noone 50 min Teatro de calle

• 17:00. Plaza de Poniente Cie. Okidok Bélgica In Petto 45 min Teatro gestual, clown

• 17:30. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 17:30. Casa Revilla Coma14 y La Société de la Mouffette I. Baleares | Madrid La Calidesa 40 min Instalación

• 17:30. Portugalete - Zona 3 Duo Laos Argentina | España Oveja Negra 50 min Circo contemporáneo

• 18:00. San Benito - Patio. Cía Ortiga Cataluña An-ki 70 min Teatro inmersivo de títeres y objetos

• 18:00. C/ Castelar, C/ Regalado, Plaza de la Universidad. Sound de Secà Cataluña Possê 45 min Teatro físico, danza y música TP itinerante

• 18:10. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 18:30. Campo Grande - Plaza del Libro. Mumusic Circus Cataluña El circo de los sentidos 20 min Instalación accesible

• 18:30. Campo Grande - Estanque Cie Sacekripa Francia Surcouf 40 min Teatro físico, circo

• 18:30 Casa Revilla Coma14 y La Société de la Mouffette I. Baleares | Madrid La Calidesa 40 min Instalación

• 18:30 Pza. San Pablo - Entrada capilla Museo Nacional de Escultura Cía Federico Menini Cdad. Valenciana Llar 45 min Circo contemporáneo

• 18:30 Portugalete - Zona 2. Qabalum Navarra La medida que nos ha de dividir 17 min Danza

• 18:50 Casa Zorrilla - Jardín. Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 19:00 Museo del Patio Herreriano - Capilla. Sala 9 Cía Laia Santanach Cataluña Jarana. Site specific 25 min Danza contemporánea.

• 19:00 Acera de Recoletos - Zona 1 Panama Pictures Países Bajos Into thin air 25 min Teatro físico, circo y danza TP

• 19:00 C/ Santiago (salida Pza. Zorrilla - C/ Constitución) Zykatok Francia La Karriole 90 min Teatro de calle, música TP itinerante

• 19:15 Portugalete - Zona 1 Pere Hosta Cataluña Dis-order 35 min Humor visual

• 19:30 Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 19:30 Casa Revilla Coma14 y La Société de la Mouffette I. Baleares | Madrid La Calidesa 40 min Instalación

• 19:30 Plaza del Milenio Kiko López Cdad. Valenciana Honest 13 min Danza

• 19:30 Barrio Girón - Pza. Porticada. Zanguango Teatro País Vasco El peor espectáculo del mundo De Momento!!. 60 min Teatro de calle

• 20:00 Museo del Patio Herreriano - Exterior Cía L'Atapeïda Islas Baleares / Cataluña Esberlar 35 min Teatro de calle, teatro físico

• 20:00 San Benito - Patio Cía Ortiga Cataluña An-ki 70 min Teatro inmersivo de títeres y objetos

• 20:00 Plaza de Poniente Cie. Okidok Bélgica In Petto 45 min Teatro gestual, clown

• 20:00 Moreras - Bajada de Poniente DeRonde/Deroo Países Bajos | Bélgica It really hurts when your head hits the concrete 35 min Teatro físico

• 20:10 Casa Zorrilla - Jardín. Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 20:15 Iglesia de Sta. Ma de la Antigua Cie Lèzards Bleus Francia Quasimodo y Esmeralda 45 min Danza vertical

• 20:30 Acera de Recoletos - Zona 2 Cie Das Arnak Francia / México Bakana 40 min Circo, suspensión capilar

• 20:30 Casa Revilla Coma14 y La Société I. de la Mouffette Baleares | Madrid La Calidesa 40 min Instalación

• 20:50 Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 21:30 Cúpula del Milenio Company Midnight Bélgica US 50 min Circo contemporáneo

• 21:30 Portugalete - Zona 3 Duo Laos Argentina | España Oveja Negra 50 min Circo contemporáneo

• 21:30 Plaza Mayor Visitants Cdad. Valenciana Mascletà Poética 50 min Teatro de calle

• 21:45 Moreras - Pista deportiva La Corcoles Cataluña Carena 45 min Circo y danza (funambulismo)

• 22:00 San Benito - Patio Cía Ortiga Cataluña An-ki 70 min Teatro inmersivo de títeres y objetos

• 22:00 Acera de Recoletos - Zona 1 Panama Pictures Países Bajos Into thin air 25 min Teatro físico, circo y danza

• 22:30 Ruinas Colegiata Sta Ma La Mayor Amaia Elizaran & Neonymus País Vasco / CyL Iraun 15 min Danza

• 22:45 Moreras-Carpa Bêtes de foire Francia Décrochez-moi-ça! 70 min Circo - Teatro

Viernes, 23 de mayo

• 10:00 a 12:30. Zonas peatonales del centro. Cíe Ferran Orobitg Cataluña Opia: #Sawubona *pases de 20 min Teatro de Calle. 12:30* Especificado en la entrada

• 11:00 a 14:00. Campo Grande - Plaza del Libro Mumusic Circus Cataluña El circo de los sentidos 20 min Instalación accesible

• 11:30. Ruinas Colegiata Sta Ma La Mayor Amaia Elizaran & Neonymus País Vasco / CyL Iraun 15 min Danza

• 11:30. Casa Revilla Coma14 y La Société de la Mouffette I. Baleares | Madrid La Calidesa 40 min Instalación

• 11:30. Moreras - Bajada de Poniente DeRonde/Deroo Países Bajos | Bélgica It really hurts when your head hits the concrete 35 min Teatro físico

• 12:00. Pza. San Pablo Aracaladanza Madrid A pie de calle 45 min Danza

• 12:00. Museo del Patio Herreriano - Capilla. Sala 9 Cía Laia Santanach Cataluña Jarana. Site specific 25 min Danza contemporánea.

• 12:00. Campo Grande- Pza del fotógrafo Olga Martínez Castilla y León Al vaivén 25 min Danza. Itinerante

• 12:00. C/ Santiago (salida Pza. Zorrilla - C/ Constitución) Zykatok Francia The Karriole 90 min Teatro de calle, música TP itinerante

• 12:30. Pza. España, Claudio Moyano, C/ Santiago. Sound de Secà Cataluña Possê 45 min Teatro físico, danza y música itinerante

• 12:30. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 12:30. Museo del Patio Herreriano - Exterior Cía L'Atapeïda Islas Baleares / Cataluña Esberlar 35 min Teatro de calle, teatro físico

• 12:30. Campo Grande - Estanque Cie Sacekripa Francia Surcouf 40 min Teatro físico, circo

• 12:30. Plaza de Poniente Cie. Okidok Bélgica In Petto 45 min Teatro gestual, clown

• 12:30. Casa Revilla Coma14 y La Société de la Mouffette I. Baleares | Madrid La Calidesa 40 min Instalación

• 12:30. Portugalete - Zona 1 Pere Hosta Cataluña Woof 40 min Humor visual

• 12:45. Plaza Zorrilla Motionhouse Reino Unido Wild 45 min Circo contemporáneo

• 13:00. Plaza del Milenio Kiko López Cdad. Valenciana Honest 13 min Danza

• 13:00. Acera de Recoletos - Zona 1 Margarida Monteny Portugal Blue 40 min Circo

• 13:00. Mercado del Val Mujeres Creadoras CyL Castilla y León VIuDAS 60 min Teatro de calle itinerante

• 13:10. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 13:30. Casa Revilla Coma14 y La Société de la Mouffette I. Baleares | Madrid La Calidesa 40 min Instalación

• 13:30. Plaza del Milenio Laura López Muñoz y Aragón Bailaban las perolas 20 min Danza contemporánea Pablo Pérez Alonso

• 13:30. Portugalete - Zona 2 Txema Muñoz Cataluña Gota 45 min Clown y magia

• 13:30. Plaza Mayor Visitants Cdad. Valenciana Mascletà Poética 50 min Teatro de calle

• 13:50. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 14:30. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 16:30. Casa Revilla Coma14 y La Société de la Mouffette I. Baleares | Madrid La Calidesa 40 min Instalación

• 17:30. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 17:30. Plaza de Poniente Cíe Ferran Orobitg Cataluña Opia: #Mira 30 min Teatro de Calle TP 300

• 17:30. Casa Revilla Coma14 y La Société de la Mouffette I. Baleares | Madrid La Calidesa 40 min Instalación

• 17:30. Campo grande - Acceso La Pérgola Pza. del fotógrafo Olga Martínez Castilla y León Al vaivén 25 min Danza. Itinerante TP itinerante

• 18:00 a 21:00. Campo Grande - Acceso La Pérgola. Holoqué Cataluña Steam pinballs Instalación participativa Infantil

• 18:00 a 21:00. Campo Grande - Acceso La Pérgola. Ymedio Teatro Andalucia Sie7e 10 min Teatro de objetos

• 18:00. Pza. San Pablo Aracaladanza Madrid A pie de calle 45 min Danza

• 18:00. San Benito - Patio Cía Ortiga Cataluña An-ki 70 min Teatro inmersivo de títeres y objetos

• 18:00. Portugalete - Zona 3 Duo Laos Argentina | España Oveja Negra 50 min Circo contemporáneo

• 18:00. Acera de Recoletos - Zona 2 manoAmano Argentina Noso3 30 min Circo contemporáneo

• 18:10. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 18:30 a 21:30. Campo Grande - Plaza del Libro Mumusic Circus Cataluña El circo de los sentidos 20 min Instalación accesible

• 18:30. Campo Grande - Estanque Cie Sacekripa Francia Surcouf 40 min Teatro físico, circo

• 18:30. Casa Revilla Coma14 y La Société de la Mouffette I. Baleares | Madrid La Calidesa 40 min Instalación

• 18:45. Campo Grande. Paseo Central Mujeres Creadoras CyL Castilla y León VIuDAS 60 min Teatro de calle

• 18:50. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 19:00. Plaza de Poniente Cíe Ferran Orobitg Cataluña Opia: #Mira 30 min Teatro de Calle

• 19:00. Acera de Recoletos - Zona 1 Margarida Monteny Portugal Blue 40 min Circo

• 19:00. Portugalete - Zona 1 Pere Hosta Cataluña Woof 40 min Humor visual

• 19:30. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactiv

• 19:30. Museo del Patio Herreriano - Capilla. Sala 9 Cía Laia Santanach Cataluña Jarana. Site specific 25 min Danza contemporánea.

• 19:30. Casa Revilla Coma14 y La Société de la Mouffette I. Baleares | Madrid La Calidesa 40 min Instalación >16 12

• 19:30. Plaza del Milenio Laura López Muñoz y Aragón Bailaban las perolas 20 min Danza contemporánea TP 400 Pablo Pérez Alonso

• 19:30. Barrio Girón - Pza. Porticada Zanguango Teatro País Vasco El peor espectáculo del mundo De momento!!. 60 min Teatro de calle

• 20:00. Museo del Patio Herreriano - Exterior Cía L'Atapeïda Islas Baleares / Cataluña Esberlar 35 min Teatro de calle, teatro físico

• 20:00. San Benito - Patio Cía Ortiga Cataluña An-ki 70 min Teatro inmersivo de títeres y objetos

• 20:00. Pza. San Pablo - Entrada capilla Museo Nacional de Escultura. Cía Federico Menini Cdad. Valenciana Llar 45 min Circo contemporáneo

• 20:00. Moreras - Bajada de Poniente DeRonde/Deroo Países Bajos | Bélgica It really hurts when your head hits the concrete 35 min Teatro físico

• 20:00. Plaza del Milenio Kiko López Cdad. Valenciana Honest 13 min Danza

• 20:00. Plaza Zorrilla Motionhouse Reino Unido Wild 45 min Circo contemporáneo

• 20:00. Portugalete - Zona 2 Txema Muñoz Cataluña Gota 45 min Clown y magia

• 20:10. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 20:30. Casa Revilla Coma14 y La Société de la Mouffette I. Baleares | Madrid La Calidesa 40 min Instalación

• 20:50. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 21:00. Portugalete - Zona 3 Duo Laos Argentina | España Oveja Negra 50 min Circo contemporáneo

• 21:30. Cúpula del Milenio Company Midnight Bélgica US 50 min Circo contemporáneo

• 21:30. Museo Nacional de Escultura - Claustro La Venidera Madrid NO (versión corta) 20 min Danza contemporánea

• 21:30. Acera de Recoletos - Zona 2 manoAmano Argentina Noso3 30 min Circo contemporáneo

• 21:45. Moreras - Pista deportiva La Corcoles Cataluña Carena 45 min Circo y danza (funambulismo)

• 22:00. San Benito - Patio Cía Ortiga Cataluña An-ki 70 min Teatro inmersivo de títeres y objetos

• 22:00. Ruinas Colegiata Sta Ma La Mayor Compagnie Isi Francia Dialogue 30 min Teatro físico y danza contemporánea

• 22:30. Museo Nacional de Escultura - Claustro La Venidera Madrid NO (versión corta) 20 min Danza contemporánea

• 22:45. Moreras-Carpa Bêtes de foire Francia Décrochez-moi-ça! 70 min Circo - Teatro

• 23:30. Plaza Mayor Transe Express Francia ADN 45 min Arte celeste TP 5000

Sábado, 24 de mayo

• 10:00 a 12:30. Zonas peatonales del centro. Cíe Ferran Orobitg Cataluña Opia: #Sawubona *pases de 20 min Teatro de Calle

• 11:00 a 14:00. Campo Grande - Plaza del Libro Mumusic Circus Cataluña El circo de los sentidos 20 min Instalación accesible

• 11:00. Plaza del Milenio Elahood Galicia Intempestiva 18 min Danza urbana

• 11:30. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 11:30. Casa Revilla Coma14 y La Société de la Mouffette I. Baleares | Madrid La Calidesa 40 min Instalación

• 11:30. Ruinas Colegiata Sta Ma La Mayor Compagnie Isi Francia Dialogue 30 min Teatro físico y danza contemporánea

• 11:30. Moreras - Bajada de Poniente DeRonde/Deroo Países Bajos | Bélgica It really hurts when your head hits the concrete 35 min Teatro físico

• 11:30. Moreras - Bajada de Poniente De Ronde/Deroo Países Bajos | Bélgica It really hurts when your head hits the concrete 35 min Teatro físico

• 12:00 a 14:00. Campo Grande - Acceso La Pérgola Holoqué Cataluña Steam pinballs Instalación participativa Infantil

• 12:00 a 14:00. Campo Grande - Acceso La Pérgola Ymedio Teatro Andalucia Sie7e 10 min Teatro de objetos

• 12:00. Museo del Patio Herreriano - Exterior Lasala País Vasco Burnt 13 min Danza contemporánea

• 12:00. Campo Grande - Pza del fotógrafo Olga Martínez Castilla y León Al vaivén 25 min Danza. Itinerante itinerante

• 12:00. Portugalete - Zona 1 Pere Hosta Cataluña Woof 40 min Humor visual

• 12:00. Pza. San Pablo Aracaladanza Madrid A pie de calle 45 min Danza

• 12:00. Museo del Patio Herreriano - Capilla. Sala 9 Cía Laia Santanach Cataluña Jarana. Site specific 25 min Danza contemporánea

• 12:00. Campo grande- Pza del fotógrafo Olga Martínez Castilla y León Al vaivén 25 min Danza. Itinerante

• 12:00. Portugalete - Zona 1 Pere Hosta Cataluña Woof 40 min Humor visual

• 12:10. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 12:30. Campo Grande - Estanque Cie Sacekripa Francia Surcouf 40 min Teatro físico, circo TP 300

• 12:30. Casa Revilla Coma14 y La Société de la Mouffette I. Baleares | Madrid La Calidesa 40 min Instalación

• 12:45. Plaza Zorrilla Motionhouse Reino Unido Wild 45 min Circo contemporáneo

• 12:50. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 13:00. Barrio Girón - Pza. Porticada Zanguango Teatro País Vasco El peor espectáculo del mundo. De momento!! 60 min Teatro de calle

• 13:00. Museo del Patio Herreriano - Exterior Lasala País Vasco Burnt 13 min Danza contemporánea

• 13:00. Acera de Recoletos - Zona 1 Margarida Monteny Portugal Blue 40 min Circo

• 13:00. San Benito - Mercado del Val Mujeres Creadoras CyL Castilla y León VIuDAS 60 min Teatro de calle

• 13:00. Portugalete - Zona 2 Txema Muñoz Cataluña Gota 45 min Clown y magia

• 13:30. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 13:30. Casa Revilla Coma14 y La Société de la Mouffette I. Baleares | Madrid La Calidesa 40 min Instalación

• 13:30. Plaza del Milenio Laura López Muñoz y Pablo Pérez Alonso Aragón Bailaban las perolas 20 min Danza contemporánea

• 14:10. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 16:30. Casa Revilla Coma14 y La Société de la Mouffette I. Baleares | Madrid La Calidesa 40 min Instalación

• 17:00. Fuente Dorada Mujeres Creadoras CyL Castilla y León VIuDAS 60 min Teatro de calle itinerante

• 17:30. Plaza de Poniente Cíe Ferran Orobitg Cataluña Opia: #Mira 30 min Teatro de Calle

• 17:30. Casa Revilla Coma14 y La Société de la Mouffette I. Baleares | Madrid La Calidesa 40 min Instalación

• 18:00 a 21:00. Acceso La Pérgola Campo Grande - Holoqué Cataluña Steam pinballs Instalación participativa Infantil

• 18:00 a 21:00. Acceso La Pérgola Campo Grande - Ymedio Teatro Andalucia Sie7e Teatro de objetos

• 18:00. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 18:00. San Benito - Patio Cía Ortiga Cataluña An-ki 70 min Teatro inmersivo de títeres y objetos

• 18:00. Portugalete - Zona 3 Circ Pànic - Jordi Panareda circo contemporáneo Cataluña El sueño de un gorrión 40 min Teatro físico

• 18:00. Acera de Recoletos - Zona 2 manoAmano Argentina Noso3 30 min Circo contemporáneo TP 800

• 18:30. Campo Grande - Estanque Cie Sacekripa Francia Surcouf 40 min Teatro físico, circo

• 18:30. Casa Revilla Coma14 y La Société de la Mouffette I. Baleares | Madrid La Calidesa 40 min Instalación

• 18:30. Pza. San Pablo - Entrada capilla Museo Nacional de Escultura Cía Federico Menini Cdad. Valenciana Llar 45 min Circo contemporáneo

• 18:30. Museo del Patio Herreriano - Exterior Lasala País Vasco Burnt 13 min Danza contemporánea

• 18:40. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 19:00. Plaza de Poniente Cíe Ferran Orobitg Cataluña Opia: #Mira 30 min Teatro de Calle

• 19:00. Acera de Recoletos - Zona 1 Margarida Monteny Portugal Blue 40 min Circo

• 19:00. Campo Grande - Pza. del fotógrafo Olga Martínez Castilla y León Al vaivén 25 min Danza. Itinerante itinerante

• 19:20. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 19:30. Casa Revilla Coma14 y La Société de la Mouffette I. Baleares | Madrid La Calidesa 40 min Instalación

• 19:30. Plaza del Milenio Elahood Galicia Intempestiva 18 min Danza urbana

• 19:30. Museo del Patio Herreriano - Exterior Lasala País Vasco Burnt 13 min Danza contemporánea

• 19:30. Barrio Girón - Pza. Porticada Zanguango Teatro País Vasco El peor espectáculo del mundo. De momento!! 60 min Teatro de calle

• 20:00. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 20:00. San Benito - Patio Cía Ortiga Cataluña An-ki 70 min Teatro inmersivo de títeres y objetos

• 20:00. Moreras - Bajada de Poniente DeRonde/Deroo Países Bajos | Bélgica It really hurts when your head hits the concrete 35 min Teatro físico

• 20:00. Plaza del Milenio Laura López Muñoz y Pablo Pérez Alonso Aragón Bailaban las perolas 20 min Danza contemporánea

• 20:00. Plaza Zorrilla Motionhouse Reino Unido Wild 45 min Circo contemporáneo

• 20:00. Portugalete - Zona 2 Txema Muñoz Cataluña Gota 45 min Clown y magia

• 20:30. LAVA La Veronal Cataluña TOTENTANZ 55 min Danza contemporánea.

• 20:30. Casa Revilla Coma14 y La Société de la Mouffette I. Baleares | Madrid La Calidesa 40 min Instalación

• 20:40. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 21:00. Portugalete - Zona 3 Circ Pànic - Jordi Panareda Cataluña El sueño de un gorrión 40 min Teatro físico circo contemporáneo

• 21:30. Cúpula del Milenio Company Midnight Bélgica US 50 min Circo contemporáneo

• 21:30. Museo Nacional de Escultura - Claustro La Venidera Madrid NO (versión corta) 20 min Danza contemporánea

• 21:30. Acera de Recoletos - Zona 2 manoAmano Argentina Noso3 30 min Circo contemporáneo

• 21:45. Moreras - Pista deportiva La Corcoles Cataluña Carena 45 min Circo y danza (funambulismo)

• 22:00. San Benito - Patio Cía Ortiga Cataluña An-ki 70 min Teatro inmersivo de títeres y objetos

• 22:00. Ruinas Colegiata Sta Mª La Mayor Compagnie Isi Francia Dialogue 30 min Teatro físico y danza contemporánea

• 22:45. Moreras-Carpa Bêtes de foire Francia Décrochez-moi-ça! 70 min Circo - Teatro

• 23:00. Laboratorio de las Artes de Valladolid | LAVA La Veronal Cataluña TOTENTANZ 55 min Danza contemporánea

• 23:30. Plaza Mayor Transe Express Francia ADN 45 min Arte celeste TP 5000

Domingo, 25 de mayo

• 11:30. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo >10 8

• 12:00 a 14:00. Acceso La Pérgola Campo Grande - Holoqué Cataluña Steam pinballs Instalación participativa Infantil

• 12:00 a 14:00. Acceso La Pérgola Campo Grande - Ymedio Teatro Andalucia Sie7e 10 min Teatro de objetos

• 12:00. Ruinas Colegiata Sta Mª La Mayor Compagnie Isi Francia Dialogue 30 min Teatro físico y danza contemporánea >6 200

• 12:10. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 12:30. Ruinas Colegiata Sta Mª La Mayor — CLAUSURA - ENTREGA DE PREMIOS

• 12:45. Plaza Zorrilla Motionhouse Reino Unido Wild 45 min Circo contemporáneo

• 12:50. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 13:30. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 13:30. Portugalete - Zona 3 Circ Pànic - Jordi Panareda circo contemporáneo Cataluña El sueño de un gorrión 40 min Teatro físico

• 13:30. Plaza del Milenio Elahood Galicia Intempestiva 18 min Danza urbana

• 14:10. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 17:30. LAVA La Veronal Cataluña TOTENTANZ 55 min Danza contemporánea.

• 18:00. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 18:00. San Benito - Patio Cía Ortiga Cataluña An-ki 70 min Teatro inmersivo de títeres y objetos

• 18:00. Portugalete - Zona 3 Circ Pànic - Jordi Panareda circo contemporáneo Cataluña El sueño de un gorrión 40 min Teatro físico

• 18:30 a 20:30. Acceso La Pérgola Campo Grande - Holoqué Cataluña Steam pinballs Instalación participativa Infantil

• 18:30 a 20:30. Acceso La Pérgola Campo Grande - Ymedio Teatro Andalucia Sie7e 10 min Teatro de objetos

• 18:40. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 19:00. Ruinas Colegiata Sta Mª La Mayor Compagnie Isi Francia Dialogue 30 min Teatro físico y danza contemporánea

• 19:00. Plaza del Milenio Elahood Galicia Intempestiva 18 min Danza urbana

• 19:20. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 20:00. LAVA La Veronal Cataluña TOTENTANZ 55 min Danza contemporánea.Site specific

• 20:00. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

• 20:00. San Benito - Patio Cía Ortiga Cataluña An-ki 70 min Teatro inmersivo de títeres y objetos

• 20:00. Plaza Zorrilla Motionhouse Reino Unido Wild 45 min Circo contemporáneo

• 20:40. Casa Zorrilla - Jardín Cía Arrels de Bosc Cataluña Arbre (árbol) 20 min Teatro de objetos interactivo

