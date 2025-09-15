Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas

«Las mejores fiestas de España». Así ha definido este lunes Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca de Ciudad, las recién concluidas ferias ... de Valladolid. La edil ha destacado que su desarrollo se ha caracterizado por una alta participación y por el civismo, además de por haberse consolidado como una cita accesible para la personas con algún tipo de discapacidad, gracias a la incorporación de un nuevo modelo de caseta para la Feria de Día, entre otras acciones.

El balance que hace el equipo de gobierno es más que positivo, con una ocupación que ha superado el 95% en hoteles y apartamentos turísticos los fines de semana y que también ha registrado altas cifras el miércoles y el jueves, con motivo de la celebración de La Vuelta. «El retorno económico ha sido muy alto; porque todos los eventos, excepto los de los artistas de la Plaza Mayor, se contratan con empresas de Valladolid, es una de las inversiones más rentables», afirmó Jiménez, además de sumar los beneficios que ha conllevado el escaparate de promoción que ha supuesto haber acogido la contrarreloj ciclista.

Jiménez ha desgranado las principales cifras de los festejos. En el escenario principal de la Plaza Mayor, Dani Fernández ha sido el gran triunfador. Su actuación obligó a cerrar los accesos por la gran cantidad de público que acudió a verle. También se produjeron cierres parciales con los conciertos de Beret, James Blunt, María Becerra, Rosario y Vanesa Martín. El resto de los días el aforo alcanzó las tres cuartas partes del agóra. La edil responsable del área ha querido subrayar también la partipación de grupos locales, «que han recibido una gran acogida, lo que supone un orgullo que reconoce el talento vallisoletano».

Todos los escenarios de la fiesta han registrado una importante presencia de paisanos y visitantes, sin que que esas aglomeraciones hayan producido incidencias destacables, con la excepción del atropello de una joven en el Paseo de Zorrilla. Las asistencias sanitarias durante los diez días alcanzaron las 319, con 30 traslados a hospitales. Se hicieron 53 controles de alcoholemia, con 1.039 pruebas, y únicamente 16 arrojaron resultados positivos, un dato que refleja que la gran mayoría conductores que movieron sus coches lo hicieron con total responsabilidad. Los puntos violeta para la atención de situaciones de violencia de género ofrecieron información a 3.630 usuarios y otros 1.445 jóvenes se acercaron a las carpa de Young Zone de Las Moreras donde se informaba del riesgo del consumo de drogas.

La concejala ha ensalzado, además, el espíritu participativo de los vallisoletanos en la cita del Récord Guinness, que logró reunir a 4.500 personas con la línea de tartas más larga de mundo con un total de 360 metros de pasteles de la Virgen de San Lorenzo elaborados por quince obradores de la Asociación de Confiteros de Valladolid. Asimismo, ha subrayado la gran afluencia de público al nuevo recinto de las casetas regionales José Luis Bellido. En este punto, ha reconocido que se han detectado algunos problemas de «embotellamientos» en las entradas y salidas al mismo. Se han ido solucionando, aunque su área trabaja ya en una nueva planificación de cara a las próximas ferias.

Tanto para los llenazos de este espacio como del Real de la Feria ha contribuido la lanzadera de Auvasa entre el centro y la zona del estadio José Zorrilla, por primera vez con carácter gratuito, que ha registrado un aumento del 10% de usuarios, según los datos ofrecidos. Respecto a las cifras de viajeros transportados por la compañía pública, se han contabilizado un total de 890.906, los que supone un incremento del 4,31% respecto a 2024. El servicio de préstamo de bicicletas BIKI, por su parte, ha roto la barrera de los 3.000 usos diarios. El día de La Vuelta se apuntó 5.269 desplazamientos en una sola jornada.

La concejala ha querido agradecer a los diferentes servicios públicos su trabajo durante las fiestas. Especialmente al de limpieza. En los diez días la cantidad de residuos ha alcanzado las 3.512 toneladas de residuos urbanos, 128.815 kilos de vidrio y 57.229 kilos de papel y cartón. Jiménez ha puesto en valor cómo quedaban las calles despejadas de basura una vez concluían las diferentes citas programadas.

Jiménez ha destacado la renovación del aspecto de la casetas de la Feria de Día, que «ha resultado un éxito en venta y en público», además del ambiente musical con el que han contado gracias a las 473 actuaciones musicales en directo distribuidas por las diferentes zonas de la ciudad. La edil ha avanzado que su departamento ya trabaja en alguna redistribución de los espacios -este año se ha sumado la plaza de Santa Cruz- para evitar las aglomeraciones en algunas de las zonas y que las barras diseñadas para personas con discapacidad se puedan utilizar con mayor comodidad.

Importante para el equipo de Gobierno ha sido la programación en honor a Nuestra Señora de San Lorenzo, que llenó las calles de la ciudad tanto con la procesión, la misa en la catedral y la tradicional alfombra floral. No ha querido pasar por alto Jiménez el estreno de la peña de personas mayores 'Con solera' que ha logrado reunir a 564 veteranos que han participado en muchas de las citas programadas.