Desmontaje del escenario de la Plaza Mayor. En el círculo, la concejala Blanca Jiménez. J. A./ F. B.
Valladolid

Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas

La concejala Blanca Jiménez subraya que las ferias suponen una de las inversiones «más rentables por su gran retorno económico» para la ciudad

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:31

«Las mejores fiestas de España». Así ha definido este lunes Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca de Ciudad, las recién concluidas ferias ... de Valladolid. La edil ha destacado que su desarrollo se ha caracterizado por una alta participación y por el civismo, además de por haberse consolidado como una cita accesible para la personas con algún tipo de discapacidad, gracias a la incorporación de un nuevo modelo de caseta para la Feria de Día, entre otras acciones.

