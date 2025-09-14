La Vuelta y el buen tiempo llenan las casetas y los hoteles de Valladolid

El chupinazo que dio inicio a las fiestas de la Virgen de San Lorenzo es ya apenas un eco. Un sonido distante en el ... recuerdo. Valladolid se despide otro año más de sus fiestas, que han estado marcadas por el estreno del nuevo recinto de las casetas regionales, el paso de la Vuelta en pleno ecuador de la semana o el buen tiempo que ha acompañado a Valladolid para celebrar el 25 aniversario de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Retirados los pañuelos del cuello y a falta de que algunos peñistas den el último lavado a sus camisetas, es el momento de hacer balance de lo que han sido las fiestas de este año.

«Muy positiva, estamos muy contentos con la respuesta», resume Jaime Fernández, presidente de la Asociación Provincial de Hostelería. La Feria de Día ha congregado este año a 86 participantes, catorce más que en 2024, y con novedades como el diseño renovado de las casetas, que han vuelto a la zona de Santa Cruz, que no se pudo utilizar el año pasado. «Ha estado lleno, especialmente los fines de semana. El resto de días es habitual que haya menos afluencia, sobre todo a partir de las diez de la noche. Los tardeos también ayudan a traer a mucha gente», concreta. En general, desde el gremio de los hosteleros tienen sensaciones de que la afluencia ha sido mayor respecto a 2024. Esto también incluye el jueves, cuando las fiestas convivieron con la contrarreloj de La Vuelta. «La ciudad sale a la calle, vienen personas de los pueblos, de otras provincias, y eso también se nota».

El principio accidentado en la Feria del Folclore y la Gastronomía no empañó el estreno del nuevo recinto

El evento deportivo ha sido uno de los factores determinantes en el devenir de la semana de ferias. El de los hoteles es otro de los sectores que también ha notado los beneficios del paso de la crono por Valladolid, que se celebró el jueves pero que también ayudó a la ocupación hotelera durante el miércoles. Las cifras, concretan desde la Asociación de Hoteles de Valladolid, son de una ocupación media del 85% a lo largo de todas las fiestas. «La semana ha sido muy buena, mejor que el año pasado», es la valoración que hace su secretaria general, Raquel González. Pero su balance va más allá y desde el gremio hotelero también achacan los altos niveles de ocupación de la última semana a un equilibrio en el reparto de las actividades.

«La etapa de La Vuelta ha ayudado mucho, porque lo habitual es que en los días de diario los porcentajes bajen, pero este año tenemos tres días más con gran ocupación. El miércoles y el jueves por la contrarreloj, y el lunes, festivo, y por el concierto de Dani Fernández, que atrajo a mucha gente», cuenta la secretaria general. Porque el cantante reventó la Plaza Mayor , con los accesos cortados media hora antes del concierto, y la carrera también llenó la ciudad. El resumen es que durante estos días «grandes» y los sábados, la ocupación de los hoteles de la capital fue casi total, del 95%. «El martes fue más flojo, pero el resto de la semana hemos estado llenos. Quizá haya algún hotel que no haya alcanzado el cien por cien por tener más capacidad, pero la valoración de este año es positiva».

Buen tiempo y novedades

Otro de los motivos que han animado el ambiente ha sido el buen tiempo, que ha dejado máximas de 24 y 27 grados a lo largo de la semana, con cielos despejados y noches con buena temperatura, cuando se congregan muchas de las actividades de las fiestas. Conciertos, fuegos artificiales, drones en el cielo o visitas al recinto ferial. Una de las novedades más relevantes en el aspecto físico de las fiestas ha sido en la Feria del Folclore y la Gastronomía, que este año ha cambiado de sede y ha estrenado su nuevo recinto.

Un espacio multiusos, junto al centro cultural Miguel Delibes, que lleva el nombre de José Luis Bellido, presidente de las casas regionales. «Estamos muy contentos con tener el nuevo recinto, una reivindicación que traíamos desde hace años», explica. El estreno, si bien esperado, fue accidentado por culpa de un incendio que se vivió durante el primer fin de semana en la Casa de Andalucía. El incidente se originó en una freidora, dejó un herido y cuantiosos daños materiales apenas una hora y media después de la inauguración del recinto.

Las ferias de este año también han estado marcadas por el 25º aniversario de la instauración de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, en sustitución de las de San Mateo, que tomaron el testigo en el año 2000. El programa ha estado conformado por más de mil actividades, que también tuvieron sus novedades. Una de las más reseñable ha sido la modificación en los horarios de los conciertos de la Plaza Mayor, que se han adelantado. El plato fuerte de cada jornada ha comenzado a las 22:00 horas, cuando lo habitual es que lo hiciera a las 22:30 horas.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, aseguró en la presentación de las fiestas que el adelanto de los horarios –solo en las jornadas laborables– era algo que ya se tenía claro desde que finalizaron las fiestas de 2024 e incluso se valoró la posibilidad de que comenzaran incluso antes. La Plaza Mayor ha sido escenario de las actuaciones de diversos artistas locales, que también han encontrado su altavoz en Las Moreras, convertidas otro año en punto de encuentro para la juventud, con actividades diarias en el entorno de la playa y en La Rosaleda.

Este año también ha cambiado la ubicación de los hinchables de Portugalete, trasladados a la calle Cadenas de San Gregorio, de forma puntual. Este año y a tenor de las obras de rehabilitación que se realizan en la catedral. El récord también tuvo un matiz diferente, ser un Récord Mundial no un Guinness, como era habitual otros años. Según comentaban desde la Coordinadora de Peñas, el sello reclamaba unas licencias excesivamente caras. Al final, Valladolid consiguió juntar más de cuatro mil raciones de la tarta de San Lorenzo para conseguir la línea de tartas más larga del mundo. 360 metros de longitud.