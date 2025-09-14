El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Urgente El PSOE responde a Feijóo que las protestas «honran» la imagen de España
Las casetas regionales de Valladolid, durante la inauguración del nuevo recinto. Rodrigo Jiménez

Fiestas de la Virgen de San Lorenzo

La Vuelta y el buen tiempo llenan las casetas y los hoteles de Valladolid

Colectivos de la capital valoran de forma positiva unas fiestas que casi no dejaron días sin eventos multudinarios por el lunes festivo y la contrarreloj

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:02

El chupinazo que dio inicio a las fiestas de la Virgen de San Lorenzo es ya apenas un eco. Un sonido distante en el ... recuerdo. Valladolid se despide otro año más de sus fiestas, que han estado marcadas por el estreno del nuevo recinto de las casetas regionales, el paso de la Vuelta en pleno ecuador de la semana o el buen tiempo que ha acompañado a Valladolid para celebrar el 25 aniversario de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Retirados los pañuelos del cuello y a falta de que algunos peñistas den el último lavado a sus camisetas, es el momento de hacer balance de lo que han sido las fiestas de este año.

