Cristina Lázaro, broche de oro local para los conciertos de ferias: «Yo de pequeña no jugaba, cantaba»

Raíces del sur y coplas para cerrar el telón local del escenario de la Plaza Mayor. La vallisoletana Cristina Lázaro, acompañada de todo un plantel ... de queridos músicos en la ciudad, actuará a las ocho de la tarde para dar forma a un repertorio especial formado por temas inéditos y algunas versiones. Conocida por su amor a la copla y por sus sonoridades del sur, Cristina Lázaro debuta con espectáculo propio en la Plaza Mayor tras desarrollar una carrera que promete más lanzamientos este nuevo curso

-El año pasado cantó desde el balcón consistorial y este año da el salto al escenario de la Plaza Mayor. ¿Cómo sienta?

-Para mí es un sueño. Llevo dos años intentando estar ahí. Hace unos años hice voces en la actuación de Alfonso Pahino y hacerlo ahora con mi repertorio y acompañada de músicos tan grandes y tan queridos como los que me acompañan es una maravilla.

-¿Se puede anticipar el plantel de músicos?

- Por supuesto. Raúl Fraile a la guitarra, Rubén Lázaro y Rubén Muñoz a las percusiones, Nacho Melodys a los teclados, Chisco Cougil al bajo, Estela Sanz y Estela Nieto a las voces y baile y Juan Carlos Vega. Fíjate la que tenemos preparada. Mucho nivel. Rescataremos temas de mi primer trabajo. Rubén Lázaro les ha dado ahora una musicalidad diferente y también habrá alguna versión para que la gente se lo pase fenomenal.

-Suele identificársela con la copla ¿Por qué esa debilidad por el género?

-Soy de Valladolid y además tengo raíces andaluzas por parte de mi padre, aunque la que canta en casa es mi madre. La copla es muy nuestra, muy de España. Canto copla desde siempre, desde los 13 años y a eso le añado rumba, tantos… Mi marido a veces me pregunta: ¿Pero tú de pequeña no jugabas? Yo siempre le digo: «Yo no jugaba, cantaba».

-Uno de sus últimos lanzamientos es 'Lerele', que es todo un alegato a la alegría…

-Sí. Me la compuso Miguel Pahino, de Dos de Picas. Me la regaló el pasado año con una foto y una nota de felicitación en mi cumpleaños y la verdad es que es una canción que invita a vivir. Es muy importante que tengamos alegría de vivir, sobre todo en momentos complicados y duros tal como vemos en las noticias.

-Hablemos de su canción 'Es Valladolid' y de su experiencia cantándola desde el balcón consistorial…

-Es una canción preciosa que hizo Raúl Olivar. Imagínate lo que es cantarla desde ahí para toda la gente de Valladolid. La canción la tenía Raúl de hace muchos años y la verdad es que es preciosa. Se la presenté al alcalde Jesús Julio Carnero y nos ofreció esta oportunidad, que es algo que no voy a olvidar.

-Ganó su primer concurso a las 13 años. ¿Cuándo se dio cuenta de que cantar era lo suyo?

Mis padres dicen que yo no hablaba, sino que cantaba. Jugaba con los cepillos de dientes a cantar 'María de la O' y cosas así. Mi padre me llevó a 20.000 sitios a cantar y un día me llevó a un concurso de Paredes de Nava. Fue un subidón. Llevo toda la vida compaginando la música con otros trabajos pero, por suerte, desde hace tres vivo de la música.

-¿Qué tiene pensado después del concierto de este domingo?

-Seguir grabando temas nuevos, subirlos a plataformas, componer, darme a conocer y tocar todo lo que pueda. Disfruto mucho cantando, grabando….

-¿Qué la parece compartir escenario con José Mercé?

-Siempre me ha dado muy buena vibración. Es un orgullo tocar el mismo día que él. Espero darme un abrazo con él ya que parece un tío muy alegre y agradable.