«Tengo 70 años pero porque lo pone en el DNI; me veo con muchas ganas»

José Mercé es el artista encargado de cerrar, este domingo (21:30 horas), el telón de la Plaza Mayor. Y lo hará celebrando el repertorio ... de uno de los grandes compositores españoles como es Manuel Alejandro. El artista jerezano rinde tributo a su paisano interpretando parte de sus grandes composiciones, además de las canciones que le han dado popularidad en su larga carrera.

–Con usted se cierran las fiestas de Valladolid en lo musical. ¿Es más de comenzar fiestas o de cerrarlas?

–(Risas) Bueno, en cualquier caso abrir o cerrar fiestas siempre me suena a fiesta. Y en este caso es un honor para mí cerrar esta semana tan grande de Valladolid. Tenéis una ciudad con una afición flamenca muy buena en la que he actuado muchas veces y siempre me han tratado muy bien, de verdad. En este caso vengo haciendo un homenaje a un grande como es Manuel Alejandro que además es paisano mío de Jerez.

–Cierto. ¿Cómo surge este homenaje al compositor?

–Como decía, es paisano y además es de mi mismo barrio de Santiago y de mi misma calle, la calle de la Mercé. Él es más mayor que yo, así que me conoce desde que yo era 'chico'. Para mí es el mejor 'escribidor' de amor que ha habido en la música. Siempre quise hacerle un homenaje cantando sus canciones pero hasta ahora no se dieron las condiciones. He podido seleccionar ocho o diez temas que me he llevado a mi estilo, cosa que es muy natural ya que Manuel Alejandro es muy flamenco. En la Expo del 92 yo canté 'Se muere por mí la niña' y ahora intento llevarme a mi campo canciones como 'Háblame del mar, marinero' que cantó Pepa Flores, 'Yo soy aquel', 'Se nos rompió el amor'… Imagínate qué canciones.

–Ha cumplido 70 años y se conserva estupendamente. ¿Hay cuerda para rato en los escenarios?

–La salud me sigue respetando y me siento maravilloso… No me lo creo, vamos. Tengo 70 años pero porque lo pone en el DNI (risas)… Me veo con muchas ganas, con mucha ilusión y disfruto muchísimo en el escenario. Hace poco ya lo dije en El Generalife en Granada, que con que disfrutara la mitad de lo que disfruto sería igual de feliz.

–Muchos expertos calificaron su anterior disco 'El Oripandó' de obra maestra. ¿Era su intención hacer algo así?

–Es una pedazo de obra que estuvimos trabajando muchos años Antonio Orozco y yo. Es el tipo de discos que hay que escucharlo mucho y que pasarán cuatro o cinco años para que sea reconocido como lo que es, igual que ha pasado con otros discos que tuvieron esa locura, esa valentía y ese esfuerzo.

–Tras el concierto de este domingo en Valladolid ¿Qué planes tiene José Mercé?

–En diciembre saldrá el disco dedicado a Manuel Alejandro y espero actuar en Latinoamérica, concretamente en Argentina, Chile, Perú, también en Miami… Quiero dar muchos conciertos en países de habla hispana.