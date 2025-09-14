El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

José Mercé durante un concierto en el Teatro Carrión en 2022. José C. Castillo

José Mercé, cantaor

«Tengo 70 años pero porque lo pone en el DNI; me veo con muchas ganas»

El artista jerezano cierra este domingo, a las 21:30 horas, los conciertos de la Plaza Mayor con un homenaje a Manuel Alejandro

Roberto Terne

Roberto Terne

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:38

José Mercé es el artista encargado de cerrar, este domingo (21:30 horas), el telón de la Plaza Mayor. Y lo hará celebrando el repertorio ... de uno de los grandes compositores españoles como es Manuel Alejandro. El artista jerezano rinde tributo a su paisano interpretando parte de sus grandes composiciones, además de las canciones que le han dado popularidad en su larga carrera.

