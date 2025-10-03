El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Agentes de la Guardia Civil, durante la inspección en la explotación ganadera. El Norte

Valladolid

Hallan cadáveres de vacas, caballos y cabras en descomposición en una explotación de La Overuela

La Guardia Civil, que durante la inspección también observó una gran acumulación de estiércol, ha investigado a un ganadero por un delito contra los animales

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:18

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de un hombre, vecino de Valladolid, como presunto autor de un delito contra los animales. La actuación se llevó a cabo tras solicitud de colaboración efectuada por el Ayuntamiento de Valladolid, a través de su área de Medio Ambiente, para realizar una inspección en una explotación ganadera ubicada en el barrio de La Overuela.

La inspección fue realizada de forma conjunta por agentes de la Guardia Civil de Valladolid, efectivos de la Policía Local y un técnico auxiliar del servicio de Medio Ambiente del Consistorio. Durante el desarrollo de la inspección, se constató una gran acumulación de estiércol, entre el cual se hallaban cadáveres de diversos animales, como vacas, caballos y cabras, en distintas fases de descomposición. Esta situación generaba un grave estado de insalubridad para los animales que aún permanecían estabulados en la explotación.

Los servicios técnicos del área de Medio Ambiente emitieron un informe en el que se advertía del riesgo para la salud que sufrían los animales expuestos a dichas condiciones higiénico-sanitarias, señalando que su vida podría estar en peligro. A la vista de este informe, la Benemérita instruyó diligencias e imputó al titular de la explotación un delito contra los animales. Cabe destacar que dicha explotación había perdido su CIF (Código de Identificación Fiscal), lo que impedía el movimiento legal de animales al no disponer de un CEA activo (Código de Explotación Agraria), requisito indispensable para el registro y control administrativo, hecho que motivó la inspección.

Código Penal

La Guardia Civil ha instruido las diligencias, que han sido puestas a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Valladolid, así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid (Urbanismo y Medio Ambiente).

El investigado puede enfrentarse a las penas del artículo 340 bis del Código Penal, pudiendo llegar a ser castigado con prisión de tres a dieciocho meses o multa de seis a doce meses y con la pena de inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales el que fuera de las actividades legalmente reguladas.

