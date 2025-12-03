El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Jefatura de la Policía Municipal de Valladolid.

Valladolid

Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal

El Ayuntamiento, que ya anuló el examen fraudulento, no descarta seguir con más averiguaciones al venir el examen de una academia de Valladolid

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:46

Comenta

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de un decreto fechado en este lunes, ha expulsado a los dos miembros del tribunal, uno de ellos suplente, ... que aportaron una prueba plagiada de una academia de la capital para hacer un supuesto práctico dentro de las oposiciones a Policía Municipal de este 2025. Una decisión tomada por la Concejalía de Hacienda y Personal once días después de que se conocieran que estas dos personas, miembros del sindicato CSIF, llegaran el mismo día del examen con un ejercicio que se había hecho en agosto en un centro de formación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere José Luis Cienfuegos, director de la Seminci, a los 60 años de edad
  2. 2 Herido un trabajador de 29 años tras sufrir una descarga eléctrica en Mojados
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4

    El carnicero que vino a Valladolid por amor
  5. 5

    Un hombre con el que intimó en Instagram estafa 14.500 euros a una mujer
  6. 6

    Empiezan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  7. 7

    Triplica la tasa de alcohol y provoca un accidente en el Paseo de Zorrilla
  8. 8

    El antiguo rastro que animaba los domingos en la zona de copeo de Valladolid
  9. 9

    Adiós al carrusel navideño de la plaza de San Andrés por carecer de permiso municipal
  10. 10 Facua acusa a la DGT de favorecer un «fraude masivo» con las balizas V-16

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal

Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal