Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de un decreto fechado en este lunes, ha expulsado a los dos miembros del tribunal, uno de ellos suplente, ... que aportaron una prueba plagiada de una academia de la capital para hacer un supuesto práctico dentro de las oposiciones a Policía Municipal de este 2025. Una decisión tomada por la Concejalía de Hacienda y Personal once días después de que se conocieran que estas dos personas, miembros del sindicato CSIF, llegaran el mismo día del examen con un ejercicio que se había hecho en agosto en un centro de formación.

Esta resolución interna refleja que el 20 de noviembre, un día después de hacer el supuesto práctico, los miembros del tribunal tuvieron conocimiento del plagio a través de la prensa y por aplicaciones de mensajería instantánea. «Coincide literalmente con uno elaborado por una academia que forma a opositores para el acceso a la Policía Local», subraya el decreto.

Ante tal circunstancia, y una vez que públicamente se conocían los hechos, el Ayuntamiento esa misma tarde dejó sin efecto la prueba. «No se había procedido a la corrección de los ejercicios. Se encuentran en sobres firmados y precintados», continúa.

La prueba fraudulenta derivó en una investigación, que aún permanece abierta, que arroja las primeras conclusiones de que el examen se aprobó por unanimidad por parte del órgano de selección (todo el tribunal), si bien destaca que únicamente la parte plagiada fue aportada por dos componentes que la obtuvieron de «terceras personas ajenas a dicho órgano de selección». También se deduce, continúa la resolución, que los miembros del tribunal «no fueron advertidos de que esa parte del caso propuesto no era de la elaboración propia por los aportantes».

Por esos hechos, ahora, la Concejalía de Personal aparta a estos dos hombres y hace una especial mención de que los dos implicados actuaron a «título individual» para alejar de toda responsabilidad al sindicato CSIF.

Motivos esgrimidos por el Ayuntamiento para considerar que existe «razón suficiente» para modificar el tribunal y garantizar plenamente el cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, independencia y discrecionalidad.

Nuevo miembro

De esta forma, desde la Concejalía de Personal ya han designado a un nuevo miembro, proveniente de unas personas que eran suplentes hasta el momento. Asimismo, se tendrán que nombrar otros dos nuevos vocales suplentes y con posterioridad fijar, de nuevo, la fecha del examen.

La prueba plagiada versaba sobre un supuesto en el que los futuros agentes recibían un aviso por la emisora ante un atropello en la calle Mieses, que el vehículo causante era un Seat Tigre (modelo inventado), color amarillo y matrícula VA-0000-AA, conducido por un varón con gorra y perilla. Como consecuencia del siniestro había fallecido un varón de 80 años que estaba cruzando correctamente por un paso de peatones señalizado con la señal S-13 y por marcas viales.

Además, se localizaba al conductor tras coincidir con las características facilitadas, por lo que se le decidía dar el alto. Tras preguntarle por los hechos, indicaba que se había puesto nervioso y por eso se había marchado del lugar. Se le sometía a las pruebas de alcoholemia y arrojaba un resultado positivo de 0,65 mg/l en la primera y 0,60 mg/l en la segunda, además de positivo en metanfetaminas. Como complemento, tenía la ITV caducada desde hace cuatro meses y con un recibo del seguro que ha vencido hace dos meses, así como una privación del permiso de conducir por sentencia judicial por un periodo de 8 meses, comenzando esta en mayo de 2025.

Todos esos mismos datos concretos aparecieron en la prueba para acceder al Cuerpo de la Policía Municipal de Valladolid este 19 de noviembre.