A la izquierda, examen oficial. A la derecha, supuesto de la academia hecho a finales de agosto. El Norte

El examen para ser policía municipal copia un ejercicio de una academia de Valladolid

La Jefatura, que avanza que se depurarán responsabilidades, tomará medidas la próxima semana para subsanar el «fallo»

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:04

La Jefatura de la Policía Municipal ya avanza que se tomarán medidas la próxima semana. Todo ello, según apuntan, para que el proceso tenga «todas ... las garantías de igualdad y de oportunidad para todos los participantes». Hasta el momento son conscientes de que no es así, después de que se conociera que parte del segundo ejercicio teórico de la prueba para ser policía municipal de Valladolid ha sido copiado de un ejercicio de una academia formativa de la capital vallisoletana ya realizado, al menos, a finales del mes de agosto.

