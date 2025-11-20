El examen para ser policía municipal copia un ejercicio de una academia de Valladolid

La Jefatura de la Policía Municipal ya avanza que se tomarán medidas la próxima semana. Todo ello, según apuntan, para que el proceso tenga «todas ... las garantías de igualdad y de oportunidad para todos los participantes». Hasta el momento son conscientes de que no es así, después de que se conociera que parte del segundo ejercicio teórico de la prueba para ser policía municipal de Valladolid ha sido copiado de un ejercicio de una academia formativa de la capital vallisoletana ya realizado, al menos, a finales del mes de agosto.

Un plagio literal en el que no se modifican ni los hechos ni el lugar del supuesto, así como la hipotética persona fallecida (un hombre de 80 años) tras un atropello en la calle Mieses con un inventado Seat Tigre. El mismo caso se puso como una práctica en el centro formativo y ha caído, con párrafos calcados íntegramente, en la prueba oficial de este miércoles.

El examen oficial constó de dos partes, una de ellas totalmente plagiada. Según fuentes consultadas, la elección de esa prueba por el tribunal (compuesto por 14 personas, siete titulares y siete suplentes) se eligió esa misma mañana, horas antes de que los 66 aspirantes que quedan en el proceso selectivo se sentaran para hacer el ejercicio de forma oficial.

Ampliar Primera parte del examen oficial.

Ampliar Segunda parte del examen oficial.

Ampliar Supuesto hecho en agosto en una academia de Valladolid.

De esta forma, según las mismas fuentes, la Jefatura de la Policía Municipal tendría identificadas a las personas del tribunal que eligieron la parte ya bajo investigación. Incluso avisan de que se depurarán responsabilidades, si bien hasta el inicio de la próxima semana no se conocerán las medidas que tomará el Ayuntamiento para subsanar lo calificado hasta el momento como un «error». «Cuando lo hemos visto, después de que nos llamara alguna academia, nos hemos tirado de los pelos», apuntan desde Jefatura.

La sorpresa ha llegado también a los opositores tras salir del examen y comprobar que la prueba que acababan de terminar era idéntica al supuesto de una academia ubicada en la calle Madre de Dios. «Cuando lo hemos visto, no nos lo creíamos. No habían cambiado nada», agrega un joven, que prefiere mantener el anonimato, además de apuntar que lo lógico sería que se repitiese la prueba.

Hasta el momento, el tribunal aún no ha recibido ninguna queja formal ni ninguna solicitud de impugnación.

El proceso selectivo para ser policía municipal de Valladolid arrancó hace unas semanas con las pruebas físicas, para continuar con los exámenes teóricos en los que se encuadra la actual prueba bajo investigación de una posible filtración. Actualmente quedan 66 aspirantes a nueve plazas libres, a falta del psicotécnico y los reconocimientos médicos.

Seat Tigre

La prueba plagiada versaba sobre un supuesto en el que los futuros agentes recibían un aviso por la emisora ante un atropello en la calle Mieses, que el vehículo causante era un Seat Tigre (modelo inventado), color amarillo y matrícula VA-0000-AA, conducido por un varón con gorra y perilla. Como consecuencia del siniestro ha fallecido un varón de 80 años que estaba cruzando correctamente por un paso de peatones señalizado con la señal S-13 y por marcas viales.

Además, se localiza al conductor tras coincidir con las características facilitadas, por lo que se le decide dar el alto. Tras preguntarle por los hechos, indica que se ha puesto nervioso y por eso se ha marchado del lugar. Se le somete a las pruebas de alcoholemia y arroja un resultado positivo de 0,65 mg/l en la primera y 0,60 mg/l en la segunda, además de positivo en metanfetaminas. Como complemento, tenía la ITV caducada desde hace cuatro meses y con un recibo del seguro que ha vencido hace dos meses, así como una privación del permiso de conducir por sentencia judicial por un periodo de 8 meses, comenzando esta en mayo de 2025.

Todos esos mismos datos concretos aparecieron en la prueba para acceder al Cuerpo de la Policía Municipal de Valladolid este 19 de noviembre.

Y del supuesto teórico a las preguntas a resolver. Aunque estás no se copiaron, el contenido es similar, pues se pregunta entre otros aspectos «¿qué actuaciones debería realizar usted?».