La academia copiada por la Policía Municipal: «No tenemos nada que ver, por un error han cogido nuestro ejercicio»

Hablan para despejar cualquier tipo de duda que sobrevuela actualmente sobre su academia formativa iEspol, ubicada en el número 4 de la calle Madre de ... Dios. Sobre todo después de que se conociera que uno de sus supuestos prácticos haya formado parte del ejercicio teórico de la prueba de conocimientos para acceder a la Policía Municipal de Valladolid. Un ejercicio calcado íntegramente, en el que no se ha cambiado ni una coma y sobre el que 66 aspirantes tuvieron que dar respuesta a ese examen en la jornada de este miércoles.

Aseguran que no tienen nada que ver con una prueba que los responsables del centro expusieron en sus aulas el pasado 25 de agosto. «Como ese supuesto hemos dado un montón más», agregan para desmarcarse de una controvertida situación. «No tenemos nada que ver. Por un error o porque alguien se ha equivocado han cogido nuestro supuesto», lamentan a la par en que inciden en que sería «recomendable» que se repitiera la prueba para evitar sospechas. «Sobre todo para limpiar la imagen de la Policía Municipal. Por encima de la academia, está la institución de la Policía Municipal», continúan antes de conocer que se repetirá ese ejercicio.

Además, agregan cómo ha podido llegar ese ejercicio hasta el tribunal, formado por siete titulares y otros tanto suplentes, y centran las posibilidades en que se ha compartido de forma pública. «Lo tienen los alumnos y sabemos que muchas veces se comparten entre las academias. De alguna forma ha tenido que llegar a alguno de los que eligieron el examen», remarcan desde el centro formativo dedicado exclusivamente a formar futuros agentes, tanto de la Policía Nacional como de la Municipal.

«Nunca hemos recibido ningún trato de favor de ningún tribunal. Nuestra forma de trabajar es dedicar siempre muchas horas», subrayan ante la polémica suscitada por el examen.

Una prueba que de la propia academia acudieron 16 aspirantes de los 66 que ya habían superado las pruebas físicas y la primera parte teórica. «Algunos tenían mejor nota, pero otros, en cambio, estaban en los últimos puestos. Lo que sí que puedo decir es que ayer (por el miércoles) ninguno de nuestros alumnos nos llamó para decirnos que había un supuesto hecho en clase. Era verano y no sé cuántos alumnos vinieron ese día a clase», concluyen a la espera de una resolución del tribunal.

«Celeridad»

Por su parte, el concejal de Hacienda y Personal, Francisco Blanco, solicitó «celeridad» al tribunal para que resolviera «estas cuestiones». Apuntó que el tribunal era «soberano» para tomar cualquier decisión. De igual manera lamentó este hecho, además de indicar que todos esos «indicios» se están analizando desde los servicios de la asesoría jurídica del Ayuntamiento. «Actuaremos con esas consideraciones», continuó el edil.