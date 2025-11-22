El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

A la izquierda, examen oficial. A la derecha supuesto hecho en agosto en la academia iEspol.

Valladolid

La intrahistoria del examen copiado en la Policía Local: así fueron las tres horas para elegir la prueba

Los miembros del tribunal quedaron el mismo día del ejercicio y apostaron por el supuesto elegido por un representante del CSIF al incluir varios aspectos como un atropello y un positivo en alcoholemia

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:21

Comenta

Llegaron sobre las 8:00 horas del pasado miércoles a las dependencias de la Jefatura de la Policía Municipal de Valladolid para acceder directamente al ... aula de la academia. Cuando quedaban más de cuatro horas para que se celebrara la tercera prueba de acceso al cuerpo local. Fue el principio de una historia que ha acabado en polémica en el seno de la Policía Municipal al plagiar un ejercicio práctico para la elección final de un examen oficial que fue copiado íntegramente de una prueba hecha por una academia de la capital vallisoletana (IEspol) a finales del mes de agosto.

