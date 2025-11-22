La intrahistoria del examen copiado en la Policía Local: así fueron las tres horas para elegir la prueba

Llegaron sobre las 8:00 horas del pasado miércoles a las dependencias de la Jefatura de la Policía Municipal de Valladolid para acceder directamente al ... aula de la academia. Cuando quedaban más de cuatro horas para que se celebrara la tercera prueba de acceso al cuerpo local. Fue el principio de una historia que ha acabado en polémica en el seno de la Policía Municipal al plagiar un ejercicio práctico para la elección final de un examen oficial que fue copiado íntegramente de una prueba hecha por una academia de la capital vallisoletana (IEspol) a finales del mes de agosto.

Había que elaborar un supuesto práctico para los 66 aspirantes que aún permanecían en el proceso selectivo. Así que los siete miembros del tribunal que se dieron cita en la mañana del miércoles empezaron a debatir, proponer y elegir. Todos llevaron propuestas, alguno de ellos más de una, para la elección final de un examen que fue copiado íntegramente de un ejercicio hecho por una academia de la capital vallisoletana (IEspol) a finales del mes de agosto.

Es la intrahistoria de un ejercicio selectivo que arrancó al plantear los supuestos aportados por cada uno. De hecho, se optó por quedar a primera hora de ese miércoles «para evitar posibles filtraciones». Esos siete miembros ahondaron en qué ejercicio era el más ajustado para un futuro puesto de policía. Así que se escogió para la primera parte del supuesto una intervención real de la Policía Municipal que los agentes habían llevado a cabo en las calles de Valladolid en fechas recientes. «Se cambiaron datos personales y se introdujeron otros factores para que fuera más completo», agregan desde el tribunal.

Esa primera parte fue una actuación de violencia de género, aderezada con otros aspectos como un posible abandono animal y la difusión de imágenes sexuales de una mujer. «Son situaciones que los policías se van a encontrar en un futuro si se sacan la plaza. Se puede poner un supuesto de un asesinato, pero no lo tenemos todos los días en Valladolid», rematan.

Tras completar una primera parte del ejercicio oficial se buscó ampliar ese examen. Se abordaron posibles temas y se plantearon otras opciones como incluir un ejercicio de riesgos laborales, pero se descartó al ser «menos policial». Fue en ese momento cuando ganó peso la opción planteada por un representante del sindicato CSIF. Había llegado esa mañana junto al resto de los miembros del tribunal, en el que ese día también se encontraba un suplente del mismo sindicato y el representante del SPPME (en esta convocatoria los representantes sindicales salieron de esos dos sindicatos).

«Se buscaba que fuera una prueba que se asemejara a la realidad y por eso se eligió»

«Su supuesto venía con el membrete del CSIF», apuntan fuentes del tribunal. Y ese ejercicio, aportado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, fue el elegido para completar el examen oficial. «Gustó porque hablaba de un posible positivo en alcoholemia y de un atropello en la vía pública. Se buscaba que fuera una prueba que se asemejara a la realidad y por eso se eligió. Nadie pensaba en ese momento que esa parte estaba copiada íntegramente de una academia», agregan las mismas fuentes, además de apuntar que cada miembro del tribunal «va en nombre propio».

Ese debate para elegir el examen duró poco más de tres horas. Eran las 11:15 horas cuando el supuesto ya estaba elaborado. En ese momento se dio una copia a cada uno de los siete miembros presentes para que la leyeran en voz alta y recibiera el visto bueno de todos los presentes. Acto seguido, esos ejemplares se eliminaron para que el ejercicio no pudiera salir de ahí. «Tres miembros fueron con las copias y las destruyeron en una trituradora», prosiguen las mismas fuentes.

Guardado en un 'pendrive'

Mientras tanto, la prueba se quedó guardada en un 'pendrive' custodiado por la presidenta del tribunal (la superintendente Julia González) y la secretaria. «Son ellas las encargadas de hacer las copias para los 66 aspirantes. Las meten en un sobre, lo cierran y lo firman», agregan miembros del tribunal.

A partir de ese momento solo quedaba esperar. Los opositores estaban citados a las 12:15 horas en las mismas dependencias de la Jefatura de la Policía Municipal. Una vez allí (se dividieron en dos aulas), «cogemos a varios testigos para que vengan con nosotros -por el tribunal- a por ese sobre; certifican que está cerrado y firmado y se reparten las copias», remarcan las mismas fuentes sobre las horas previas al polémico examen.

Los aspirantes hicieron el ejercicio y no fue hasta la tarde cuando se encendieron las alarmas al empezar a compartirse el examen y comprobar que era un supuesto hecho en agosto en la academia vallisoletana iEspol. La propia Jefatura tuvo conocimiento del considerado «fallo» esa misma tarde. Al día siguiente se hizo público y se anuló la prueba en busca de una total «transparencia». De hecho, el próximo lunes se conocerá la nueva fecha para la repetición.

Se desconoce qué pasará con el miembro que llevó el ejercicio copiado. Esa responsabilidad la trasladan a la Concejalía de Hacienda y Personal, que ya adelantó en la jornada del jueves que se estaban estudiando todas las vías de actuación a través de la asesoría jurídica.

Por su parte, CSIF, que ni confirma ni desmiente que el supuesto fue propuesto por uno de sus representantes, ha mostrado su malestar con la filtración y agregan que «si hay que buscar culpables, tendría que ser el tribunal al completo; lo que se habla en un tribunal es secreto».