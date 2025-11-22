La intrahistoria del examen copiado en la Policía Local: así fueron las tres horas para elegir la prueba

ValladolidLa intrahistoria del examen copiado en la Policía Local: así fueron las tres horas para elegir la prueba
Los miembros del tribunal quedaron el mismo día del ejercicio y apostaron por el supuesto elegido por un representante del CSIF al incluir varios aspectos como un atropello y un positivo en alcoholemia
Valladolid
Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:21
Llegaron sobre las 8:00 horas del pasado miércoles a las dependencias de la Jefatura de la Policía Municipal de Valladolid para acceder directamente al ... aula de la academia. Cuando quedaban más de cuatro horas para que se celebrara la tercera prueba de acceso al cuerpo local. Fue el principio de una historia que ha acabado en polémica en el seno de la Policía Municipal al plagiar un ejercicio práctico para la elección final de un examen oficial que fue copiado íntegramente de una prueba hecha por una academia de la capital vallisoletana (IEspol) a finales del mes de agosto.
Había que elaborar un supuesto práctico para los 66 aspirantes que aún permanecían en el proceso selectivo. Así que los siete miembros del tribunal que se dieron cita en la mañana del miércoles empezaron a debatir, proponer y elegir. Todos llevaron propuestas, alguno de ellos más de una, para la elección final de un examen que fue copiado íntegramente de un ejercicio hecho por una academia de la capital vallisoletana (IEspol) a finales del mes de agosto.
Es la intrahistoria de un ejercicio selectivo que arrancó al plantear los supuestos aportados por cada uno. De hecho, se optó por quedar a primera hora de ese miércoles «para evitar posibles filtraciones». Esos siete miembros ahondaron en qué ejercicio era el más ajustado para un futuro puesto de policía. Así que se escogió para la primera parte del supuesto una intervención real de la Policía Municipal que los agentes habían llevado a cabo en las calles de Valladolid en fechas recientes. «Se cambiaron datos personales y se introdujeron otros factores para que fuera más completo», agregan desde el tribunal.
Esa primera parte fue una actuación de violencia de género, aderezada con otros aspectos como un posible abandono animal y la difusión de imágenes sexuales de una mujer. «Son situaciones que los policías se van a encontrar en un futuro si se sacan la plaza. Se puede poner un supuesto de un asesinato, pero no lo tenemos todos los días en Valladolid», rematan.
Tras completar una primera parte del ejercicio oficial se buscó ampliar ese examen. Se abordaron posibles temas y se plantearon otras opciones como incluir un ejercicio de riesgos laborales, pero se descartó al ser «menos policial». Fue en ese momento cuando ganó peso la opción planteada por un representante del sindicato CSIF. Había llegado esa mañana junto al resto de los miembros del tribunal, en el que ese día también se encontraba un suplente del mismo sindicato y el representante del SPPME (en esta convocatoria los representantes sindicales salieron de esos dos sindicatos).
«Se buscaba que fuera una prueba que se asemejara a la realidad y por eso se eligió»
«Su supuesto venía con el membrete del CSIF», apuntan fuentes del tribunal. Y ese ejercicio, aportado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, fue el elegido para completar el examen oficial. «Gustó porque hablaba de un posible positivo en alcoholemia y de un atropello en la vía pública. Se buscaba que fuera una prueba que se asemejara a la realidad y por eso se eligió. Nadie pensaba en ese momento que esa parte estaba copiada íntegramente de una academia», agregan las mismas fuentes, además de apuntar que cada miembro del tribunal «va en nombre propio».
Ese debate para elegir el examen duró poco más de tres horas. Eran las 11:15 horas cuando el supuesto ya estaba elaborado. En ese momento se dio una copia a cada uno de los siete miembros presentes para que la leyeran en voz alta y recibiera el visto bueno de todos los presentes. Acto seguido, esos ejemplares se eliminaron para que el ejercicio no pudiera salir de ahí. «Tres miembros fueron con las copias y las destruyeron en una trituradora», prosiguen las mismas fuentes.
Guardado en un 'pendrive'
Mientras tanto, la prueba se quedó guardada en un 'pendrive' custodiado por la presidenta del tribunal (la superintendente Julia González) y la secretaria. «Son ellas las encargadas de hacer las copias para los 66 aspirantes. Las meten en un sobre, lo cierran y lo firman», agregan miembros del tribunal.
A partir de ese momento solo quedaba esperar. Los opositores estaban citados a las 12:15 horas en las mismas dependencias de la Jefatura de la Policía Municipal. Una vez allí (se dividieron en dos aulas), «cogemos a varios testigos para que vengan con nosotros -por el tribunal- a por ese sobre; certifican que está cerrado y firmado y se reparten las copias», remarcan las mismas fuentes sobre las horas previas al polémico examen.
Los aspirantes hicieron el ejercicio y no fue hasta la tarde cuando se encendieron las alarmas al empezar a compartirse el examen y comprobar que era un supuesto hecho en agosto en la academia vallisoletana iEspol. La propia Jefatura tuvo conocimiento del considerado «fallo» esa misma tarde. Al día siguiente se hizo público y se anuló la prueba en busca de una total «transparencia». De hecho, el próximo lunes se conocerá la nueva fecha para la repetición.
Se desconoce qué pasará con el miembro que llevó el ejercicio copiado. Esa responsabilidad la trasladan a la Concejalía de Hacienda y Personal, que ya adelantó en la jornada del jueves que se estaban estudiando todas las vías de actuación a través de la asesoría jurídica.
Por su parte, CSIF, que ni confirma ni desmiente que el supuesto fue propuesto por uno de sus representantes, ha mostrado su malestar con la filtración y agregan que «si hay que buscar culpables, tendría que ser el tribunal al completo; lo que se habla en un tribunal es secreto».
CC OO denuncia que las medidas del Ayuntamiento ante las irregularidades en el proceso selectivo no son «suficientes»
Comisiones Obreras Castilla y León valora que el Ayuntamiento haya adoptado medidas tras detectarse irregularidades en el proceso selectivo para Policía Municipal, especialmente la anulación del examen, pero considera que estas actuaciones son «insuficientes» para restablecer la confianza en el proceso y en el Tribunal calificador.
La organización sindical, según un comunicado recogido por Ical, subraya que es imprescindible aclarar cómo y por qué se ha producido esta situación. «Está en juego no solo la transparencia del proceso concreto, en el que las personas aspirantes se juegan un puesto de trabajo tras meses de preparación, sino la credibilidad de los procesos selectivos municipales».
Además, desde CCOO se recuerda que no existe precedente en el Ayuntamiento de Valladolid de la repetición de un examen de estas características, «un hecho que evidencia la gravedad de lo ocurrido y la necesidad de adoptar medidas más profundas y contundentes».
CCOO insta al Ayuntamiento a valorar la sustitución del Tribunal calificador y argumenta que si ya se conoce la identidad del vocal o vocales responsables de la parte del examen afectada, su continuidad en el Tribunal resulta «injustificable». Además, el sindicato exige investigar si otras fases del proceso podrían estar afectadas por la intervención de dicho vocal.
Asimismo, considera imprescindible abrir un proceso de análisis sobre las posibles responsabilidades y esclarecer si ha existido algún tipo de vinculación entre el miembro del Tribunal señalado y la academia vinculada al supuesto práctico filtrado.
Al mismo tiempo, CCOO recuerda que esta irregularidad se suma a otra denuncia previa presentada el 23 de octubre, cuando el sindicato recusó a un miembro del tribunal por una posible causa de abstención al figurar su hija entre las aspirantes. Aunque el Ayuntamiento aprobó un decreto señalando su renuncia, esta no se vio reflejada ni en la composición oficial del Tribunal del 1 de octubre ni en el anuncio publicado en el BOP del 7 de octubre.
Por último, desde el sindicato se indica que se ha solicitado al Ayuntamiento las actas y el documento de renuncia para aclarar esta contradicción, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión