Un experto afirma que el ex guardia civil acusado de matar a su exnovia en Bruselas tenía «una obsesión mortal» con la víctima

César Arribas Calvo, el ex guardia civil vallisoletano acusado de matar a su exnovia, Teresa Rodríguez Llamazares en Bruselas, tenía «una obsesión mortal» con la ... joven. Así lo ha asegurado un psicólogo experto citado por la defensa durante la sesión judicial de este martes, que trata de determinar si el acusado era consciente de sus actos y si hubo premeditación en el asesinato de la joven aquel 27 de octubre de 2022. El jurado popular, formado por ocho hombres y cuatro mujeres, deberá decidir sobre su culpabilidad y la sentencia que se conocerá previsiblemente a finales de esta semana. El asesino confeso se enfrenta a una pena de cadena perpetua.

El psicólogo que ha declarado este martes en el Palacio de Justicia apunta al «ideal perdido» de la relación del ex guardia civil con Teresa Rodríguez tras la ruptura y la «imagen obsesiva» del acusado con la víctima, en la que enfoca «todas sus frustraciones». Según el experto esa obsesión llevó a la «respuesta radical» aquel 27 de octubre, en el que el acusado apuñaló a la víctima y acabó con su vida en el domicilio de la joven en la capital belga.

Durante su entrevista con el acusado tras el crimen, el psicólogo asegura que «no ha identificado rasgos psicopatológicos» y que César Arribas Calvo «expresa una culpabilidad enorme y ha entendido y absorbido lo que ha ocurrido». Según su análisis, tras la ruptura sentimental «Teresa se convierte en el objeto de todas las obsesiones del acusado: la pérdida de la construcción de toda una vida, su sensación de inferioridad y de comparación».

Testigos de moralidad

Teresa se trasladó a Bruselas en junio de 2022 para completar sus estudios como enfermera en el Instituto Jules Bordet. La joven estaba ilusionada con esta nueva etapa y decidió poner fin a la relación con César Arribas Calvo a finales de septiembre debido a la distancia. Dos amigas de la joven han testificado por videollamada en calidad de testigos de moralidad y han confirmado que el ex guardia civil «estaba celoso porque cuando ella se va a Bélgica sabe que no puede controlarla y saber de ella cómo si estuvieran en la misma ciudad». Tras la ruptura, Teresa «estaba bastante triste y decepcionada» porque esperaba poder mantener una buena relación con César y «no entendía por qué él quería ir a Bélgica a visitarla después haberla puesto como la peor persona del mundo»

El joven viajó a la capital belga en la semana de su cumpleaños e insistió en quedarse a dormir en el domicilio de la víctima. Las dos amigas le dijeron a Teresa que la visita de César «era una mala idea», ya que él pretendía reconquistarla y que «se estaba aprovechando de ella» al pedirle si se podía quedar en su casa. La jóven se sentía «incómoda» ante esta situación, pero no sabía cómo decirle que no.

Finalmente, tal y como admitió el acusado durante el juicio, la mañana del 27 de octubre él acude a la casa de la joven y consigue que ésta le abra la puerta con la excusa de que se ha olvidado allí unos carnets. Una vez en el apartamento, César Arribas Calvo coge unos cuchillos y ataca a Teresa hasta acabar con su vida. Después, sale por una ventana con intención de suicidarse -según su versión- y cae al vacío, sufriendo una fractura de tibia y una conmoción cerebral.

Por parte del acusado, ha declarado su tutor de prácticas, quien ha definido a César como «un chico tranquilo, educado y trabajador» y que «reaccionó bien» tras la ruptura. Un amigo de la universidad del ex guardia civil ha apuntado que era el mayor de los tres hermanos y que él lo veía «como el más completo de los tres. El más maduro y el que tomaba las decisiones».

Este compañero define al acusado como «una persona leal, respetuosa y consistente», aunque a veces «un poco despistado e inmaduro» y señala que tras la ruptura con Teresa lo vio «un poco triste y confundido», pero que ya lo había visto sobreponerse a situaciones adversas y que esperaba que «recompusiera sus ideas».