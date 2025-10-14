El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La madre de Teresa Rodríguez, Blanca Llamazares, durante la primera sesión del juicio. Luis Hidalgo

Juicio por el asesinato de Teresa Rodríguez

Un experto afirma que el ex guardia civil acusado de matar a su exnovia en Bruselas tenía «una obsesión mortal» con la víctima

El psicólogo, citado por la defensa, asegura que el autor confeso enfocó todas sus frustraciones en la joven, a la que asestó más de un centenar de puñaladas

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Bruselas

Martes, 14 de octubre 2025, 19:42

Comenta

César Arribas Calvo, el ex guardia civil vallisoletano acusado de matar a su exnovia, Teresa Rodríguez Llamazares en Bruselas, tenía «una obsesión mortal» con la ... joven. Así lo ha asegurado un psicólogo experto citado por la defensa durante la sesión judicial de este martes, que trata de determinar si el acusado era consciente de sus actos y si hubo premeditación en el asesinato de la joven aquel 27 de octubre de 2022. El jurado popular, formado por ocho hombres y cuatro mujeres, deberá decidir sobre su culpabilidad y la sentencia que se conocerá previsiblemente a finales de esta semana. El asesino confeso se enfrenta a una pena de cadena perpetua.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El convulso estreno de un restaurante en la plaza Circular de Valladolid
  2. 2

    La Roja regatea un atasco kilométrico en la A-62
  3. 3 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  4. 4

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  5. 5 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  6. 6

    Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»
  7. 7 Reabierta una vía de alta velocidad entre Madrid y Valladolid tras cinco horas cortada
  8. 8

    Cuatro horas de espera para ver a la Selección... y solo tres jugadores se paran a saludar
  9. 9 Vuelca un coche tras colisionar con una furgoneta en la avenida de Zamora
  10. 10

    Triplica la tasa de alcohol y se estampa contra el nuevo quitamiedos de Arco de Ladrillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un experto afirma que el ex guardia civil acusado de matar a su exnovia en Bruselas tenía «una obsesión mortal» con la víctima

Un experto afirma que el ex guardia civil acusado de matar a su exnovia en Bruselas tenía «una obsesión mortal» con la víctima