El juicio por el asesinato de Teresa Rodríguez se traslada a Valladolid durante una mañana

Su mera presencia es de apoyo. De estar presente y alzar la voz aunque su testimonio, en muchas ocasiones silencioso, no conste en acta. Este ... martes, el juicio por el asesinato de Teresa Rodríguez Llamazares a manos de su expareja César Arribas se ha trasladado al Palacio de Justicia de Valladolid. Allí, dos amigas de la joven enfermera y su tía (hermana de la madre) han declarado por videoconferencia en la cuarta sesión del juicio que se está desarrollando en la capital belga.

Ante esa testifical, familiares y amigos de la joven enfermera han querido arropar, en un acto simbólico, a las tres personas que han declarado. De esta forma, dos decenas de personas, todas ellas con mariposas de cartulina en las que se pedía justicia para Teresa, además del mensaje 'Endelea' (seguir adelante) que la joven enfermera proclamaba, se han concentrado en la puerta de la sede judicial.

En la puerta del Palacio de Justicia vallisoletano, Luz Marquina ha sido la improvisada portavoz de los allí reunidos. «Queremos que sepan que no están solos en estos momentos tan duros. Son personas que por distintos motivos no han podido acudir a Bruselas a declarar», ha agregado este martes mientras esperaban a que terminaran su testifical.

Un acto para acompañar a sus seres queridos, pero también para dar visibilidad a la lacra de la violencia machista. «Son asesinatos solo por el hecho de ser mujer. Ellas dijeron que no y las asesinaron. Estamos aquí por Teresa y por todas las 'Teresas', porque queremos que la gente se conciencie. Estamos simplemente apoyándoles y acompañándoles», ha apuntado con los ojos vidriosos Luz Marquina.

La declaración de las dos amigas y de la tía de Teresa Rodríguez están enmarcadas dentro de la última sesión de las vistas programadas. Este martes, tras cuatro jornadas, el juicio contra César Arribas completará un nuevo episodio antes de que a partir de este miércoles se inicien previsiblemente las audiencias sobre la culpabilidad. Si se llega a un veredicto de culpabilidad se llevarán a cabo las denominadas audiencias de sentencia el 16 o 17 de octubre.

En estos días, tres años después del crimen, César Arribas, guardia civil expulsado del cuerpo tras los hechos, se enfrenta a la cadena perpetua. Durante los primeros días del juicio, el acusado ha reconocido los hechos y ha pedido perdón a la familia de Teresa Rodríguez. «Os pido perdón por el terrible acto que cometí. Me va a costar mucho entender por qué lo hice y jamás llegaré a perdonarme», agregaba en su declaración. «Yo quería verla, estaba dispuesto a todo. Quería hacer un gesto para mostrarle que quería apostar por lo nuestro y reconquistarla», ha continuado.

Unas declaraciones que la propia madre de la víctima ha tildado de falsas. «Miente todo lo que puede y más», ha manifestado de forma pública Blanca Llamazares, quien lamenta la justicia garantista belga con el acusado. «Parece que todos los derechos los tiene el acusado. Nosotros ni siquiera acusamos de nada, solo somos parte civil y lo que hacemos es contar un poco nuestra historia», ha remarcado.