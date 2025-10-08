Un muestra de cariño desde Valladolid durante el juicio de Teresa Rodríguez en Bruselas

Será una concentración llena de simbolismo. De apoyo y solidaridad con las amigas de Teresa Rodríguez Llamazares, asesinada hace tres años presuntamente a manos de ... su expareja en Bruselas y cuyo juicio está a punto de arrancar en el Palacio de Justicia de la capital belga. Este jueves se inician las cuatro sesiones de continuas declaraciones entre las que testificarán familiares y amigas de la joven vallisoletana. Precisamente, estas últimas han sido citadas para el próximo martes y, ante la imposibilidad de trasladarse hasta Bélgica, se conectarán desde la sede judicial de la calle Angustias en Valladolid para ser escuchadas.

No estarán solas. Porque en ese punto se ha organizado una improvisada concentración en la que las amigas estarán arropadas por más amigas y más seres queridos de Teresa en una muestra de cariño para la familia y las propias amistades. Será el único día en el que desde Valladolid se conecten para participar en el juicio. El resto de sesiones se llevarán a cabo desde Bruselas y por las mismas pasarán alrededor de cuarenta testigos, entre ellos policías y peritos. En el banquillo se sentará César Arribas, el guardia civil en prácticas expulsado del cuerpo tras consumar el asesinato y en prisión provisional desde los hechos.

Se enfrenta a la cadena perpetua por un delito de homicidio con intención de matar (asesinato) y su defensa versará en intentar demostrar algún atenuante durante el juicio. En estos tres años, César Arribas, que mantuvo una relación de un año con Teresa antes de que presuntamente la asestara más de un centenar de puñaladas, ha reconocido el crimen y ha participado en la reconstrucción de los hechos a la espera de si aclara si esa fatal madrugada saltó desde un segundo piso con intención de quitarse la vida o dentro de un plan de huida. Se lesionó el tobillo y desde entonces nunca ha salido de Bélgica.

Porque César Arribas se trasladó hasta Bruselas días antes del crimen para intentar reconducir la relación. Teresa Rodríguez, que iniciaba una etapa académica y profesional en un hospital de Bruselas, había puesto punto y final a su noviazgo, si bien el ahora acusado se trasladó en avión con la excusa de hacer turismo. Incluso se quedó a dormir dos noches en el apartamento de Teresa días antes del crimen. Al tercer día lo abandonó y según la investigación de la policía belga buscó en Internet cómo matar a una persona.

Día del crimen

Esa madrugada se trasladó hasta el domicilio de su exnovia y asestó a Teresa 153 puñaladas para acto seguido abandonar el lugar. Estuvo tres semanas ingresado en un hospital por las lesiones y, desde entonces, fue decretado su ingreso en prisión provisional hasta la celebración del juicio.

Tres años después, el jurado popular se constituyó el pasado lunes. Son cuatro mujeres y ocho hombres los encargados de juzgar a César Arribas, mientras que los suplentes serán seis personas, en este caso tres hombres y tres mujeres.

Este jueves se conocerán también los horarios de cada testigo y hasta el día 15 no se llevarán a cabo las audiencias sobre la culpabilidad. Si se llega a un veredicto de culpabilidad, se celebrarán las llamadas audiencias de sentencia (peticiones finales de pena) el 16 o 17 de octubre.