Homenaje a Teresa Rodríguez en la Plaza Mayor de Valladolid tras su asesinato. A. Mingueza

Un muestra de cariño desde Valladolid durante el juicio de Teresa Rodríguez en Bruselas

Las amigas de la víctima que declararán por videoconferencia el día 14 estarán arropadas por una improvisada concentración de apoyo y solidaridad en los juzgados de la calle Angustias

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:35

Comenta

Será una concentración llena de simbolismo. De apoyo y solidaridad con las amigas de Teresa Rodríguez Llamazares, asesinada hace tres años presuntamente a manos de ... su expareja en Bruselas y cuyo juicio está a punto de arrancar en el Palacio de Justicia de la capital belga. Este jueves se inician las cuatro sesiones de continuas declaraciones entre las que testificarán familiares y amigas de la joven vallisoletana. Precisamente, estas últimas han sido citadas para el próximo martes y, ante la imposibilidad de trasladarse hasta Bélgica, se conectarán desde la sede judicial de la calle Angustias en Valladolid para ser escuchadas.

