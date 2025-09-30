El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Exposición de 'La Vida de Teresa', en el claustro de San Benito. Alberto Mingueza

La familia de la vallisoletana asesinada en Bruselas pide que el juicio se convierta en «símbolo contra la violencia hacia la mujer»

La vista por el crimen de la enfermera Teresa Rodríguez Llamazares, de 23 años, en la capital belga a manos de su expareja comenzará el día 9

C. Cillero

C. Cillero

Valladolid

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:21

El juicio contra la expareja de Teresa Rodríguez Llamazares, la enfermera vallisoletana de 23 años asesinada por su expareja, César A.C., en Bruselas en ... octubre de 2022 tendrá lugar en el Palacio de Justicia de Bruselas del 9 al 16 de octubre.

