La familia de la vallisoletana asesinada en Bruselas pide que el juicio se convierta en «símbolo contra la violencia hacia la mujer»

El juicio contra la expareja de Teresa Rodríguez Llamazares, la enfermera vallisoletana de 23 años asesinada por su expareja, César A.C., en Bruselas en ... octubre de 2022 tendrá lugar en el Palacio de Justicia de Bruselas del 9 al 16 de octubre.

Apenas una semana antes del inicio de la vista, la familia de la joven ha expresado su deseo de que «este juicio, que se convierta en un símbolo importante contra la violencia hacia las mujeres en Europa».

Para ello, pide «una cobertura mediática adecuada, que permitirá informar y evaluar el apoyo de los amigos de Teresa, sus colegas belgas, alemanes y españoles, y las instituciones europeas», expresan los allegados de Teresa Rodríguez en un comunicado difundido ayer.

Originaria de Valladolid, Teresa había iniciado una nueva etapa profesional en el Instituto Jules Bordet belga, donde ejercía su profesión a la vez que realizaba su formación en oncología.

El Norte de Castilla adelantó en febrero una información, confirmada después por la familia, según la cual el juicio se celebraría en octubre de este año, a pesar que desde el círculo de la víctima se esperaba que el proceso judicial hubiera arrancado en torno a la pasada primavera .

Audiencia preliminar

Las mismas fuentes reconocieron que estaba prevista una audiencia preliminar para confirmar testigos y ratificar las fechas en el mes de junio y señalaron que, por el sistema judicial belga, aunque la familia Teresa Rodríguez sí cuente con un abogado en ese país, el peso de la acusación recae en la Fiscalía que es la única que puede solicitar penas.

El supuesto asesino de Teresa Rodríguez, César A. C., entonces un guardia civil en prácticas de 24 años, que ha vivido su reclusión primero en la cárcel de Saint Gilles y luego en la de Haren ha reconocido los hechos, además de someterse a la reconstrucción del crimen en el céntrico apartamento en el que residía Teresa.