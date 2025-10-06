El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El presunto autor, César A. C., este lunes antes del inicio de las vistas en el Palacio de Justicia de Bruselas. Luis Hidalgo
Valladolid

Cuatro mujeres y ocho hombres juzgan el caso del asesinato de Teresa Rodríguez en Bruselas

El jueves día 9 se conocerán los horarios de los cerca de cuarenta testigos que declararán durante un proceso en el que el presunto autor se enfrenta a cadena perpetua

E. N.

E. N.

Valladolid

Lunes, 6 de octubre 2025, 19:27

Comenta

El Palacio de Justicia de Bruselas ha celebrado este lunes por la mañana la vista en la que se ha constituido el jurado que juzgará ... el asesinato de la joven vallisoletana Teresa Rodríguez Llamazares a manos presuntamente de su exnovio, el guardia civil César A. C., el 27 de octubre de 2022 en la capital belga. Cuatro mujeres y ocho hombres son los encargados de juzgar el caso, mientras que los suplentes serán seis personas, en este caso tres hombres y tres mujeres, según ha indicado el diario belga DHnet.

