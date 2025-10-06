Cuatro mujeres y ocho hombres juzgan el caso del asesinato de Teresa Rodríguez en Bruselas

El Palacio de Justicia de Bruselas ha celebrado este lunes por la mañana la vista en la que se ha constituido el jurado que juzgará ... el asesinato de la joven vallisoletana Teresa Rodríguez Llamazares a manos presuntamente de su exnovio, el guardia civil César A. C., el 27 de octubre de 2022 en la capital belga. Cuatro mujeres y ocho hombres son los encargados de juzgar el caso, mientras que los suplentes serán seis personas, en este caso tres hombres y tres mujeres, según ha indicado el diario belga DHnet.

Hasta el juzgado, procedente de la prisión de Haren, se ha desplazado el presunto autor, en la que ha sido su primera aparición pública desde el crimen. No obstante, ha pedido a la justicia belga que no se le puedan tomar imágenes durante el transcurso del proceso.

De esta manera, se da inicio al juicio casi tres años después de aquel fatídico día en el que la enfermera vallisoletana murió tras recibir más de un centenar de puñaladas presuntamente a manos de su exnovio. César A. C., que reconoció el crimen, se enfrenta a la cadena perpetua (lo más similar en la justicia española es la prisión permanente similar) por un delito de homicidio premeditado, de la que se libraría, según apuntan fuentes jurídicas, si se le aplicara algún atenuante durante el juicio. A pesar de que la familia cuenta con abogados en Bélgica, únicamente la Fiscalía puede solicitar las penas de privación de libertad.

El proceso judicial belga es similar al español, y aunque este lunes se ha seleccionado al jurado, el juicio no empezará hasta el jueves 9 de octubre. Ese día se conocerán los horarios exactos de los testigos, cuyos testimonios se escucharán los días 9, 10, 13 y 14. Así, declararán más de 40 personas, ellas los familiares de la joven vallisoletana (gran parte viajará hasta Bruselas) y amigos de la víctima, así como policías y peritos.

Las audiencias sobre la culpabilidad tendrán lugar a partir del 15 de octubre, lo que se podría traducir como la deliberación del jurado, y, si se llega a un veredicto de culpabilidad, se llevarán a cabo las llamadas audiencias de sentencia (peticiones finales de pena) el 16 o 17 de octubre.

En Bélgica, el homicidio con intención de matar es asesinato y será sancionado con penas de 20 a 30 años de cárcel. El asesinato cometido con premeditación será castigado con cadena perpetua y esos 30 años de reclusión son la pena máxima, aunque expertos en derecho internacional indican que, por buen comportamiento, puede ser puesto en libertad a los 10 años si se trata de la primera condena del reo. El recluso puede quedar a «la disposición del Gobierno» tras cumplir 10 años de la condena, lo que significa que, durante este periodo, el Ejecutivo belga puede decidir si permanece encarcelado.

Los hechos se produjeron el 27 de octubre de 2022. El acusado se había desplazado días antes hasta la capital belga con la excusa de conocer la zona, a pesar de que Teresa ya le había anunciado la ruptura de su relación de aproximadamente un año. Dijo que quería conocer cinco ciudades y dos países, pero aprovechó la ocasión para intentar volver con la joven enfermera. Esta última le hizo ver que todo había acabado, lo que enfureció al acusado que al parecer le terminaría pidiendo perdón. A pesar de todo, le dejó pasar dos noches en su céntrico apartamento de la capital belga.

Se presentó de madrugada

Así, mientras el lunes y el martes ella se fue a trabajar al hospital, él supuestamente realizaba su programa turístico por la ciudad. Pero el miércoles 26 de octubre de 2022, César se marchó a un albergue y por la tarde realizó varias búsquedas en Google sobre cómo matar a una persona. También habría utilizado ese tiempo para realizar una nota de despedida pidiendo perdón a su familia («Espero que nos veamos en el cielo...», indicaba en el texto), un escrito que después modificó pero nunca mandó, precisaron fuentes del caso.

La noche del asesinato, Teresa estuvo de cena con unos amigos desde las 19:00 horas y en torno a las 21:30 horas dieron por finalizada la velada porque al día siguiente trabajaban. Uno de los chicos la acompañó hasta cerca de su casa y se despidieron en su calle. Fue la última vez que sus amigos la vieron con vida. Sin saber aún por qué, el acusado se presentó esa madrugada en la casa de su exnovia. La joven enfermera le abrió la puerta y en el interior le asestó 153 puñaladas en la cara y el cuello. Luego intentó escapar o quitarse la vida al saltar, lo que le provocó las heridas. Finalmente fue socorrido, sin decir nada de los hechos que acaban de ocurrir. Tras tres semanas hospitalizado, fue decretado su ingreso en prisión.