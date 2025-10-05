El juicio por el asesinato de Teresa Rodríguez, tres años después del crimen

Será casi tres años después del crimen. Tres años después de ese fatídico 27 de octubre de 2022 en el que la enfermera vallisoletana Teresa Rodríguez Llamazares ... falleciera tras recibir más de un centenar de puñaladas presuntamente a manos de su exnovio, el guardia civil César A. C.. El crimen tuvo lugar en Bruselas y allí, desde este lunes, en el Palacio de Justicia de la capital belga, arrancarán las vistas con la constitución del jurado. Más de una semana de sesiones en las que declararán más de 40 personas, entre ellas los familiares de la joven vallisoletana (gran parte viajará hasta Bruselas) y amigos de la víctima, así como policías y peritos.

Un juicio con similitudes a los que se celebran en España, si bien el mismo no empezará hasta el 9 de octubre. Ese día se conocerán los horarios exactos de los testigos, cuyos testimonios se escucharán los días 9, 10, 13 y 14. Las audiencias sobre la culpabilidad tendrán lugar a partir del 15 de octubre, lo que se podría traducir como la deliberación del jurado, y, si se llega a un veredicto de culpabilidad, se llevarán a cabo las denominadas audiencias de sentencia (peticiones finales de pena) el 16 o 17 de octubre.

Dos semanas de continuas vistas en el Palacio de Justicia después de una larga instrucción tras los hechos. La situación del acusado, que reconoció el crimen, no ha variado. Se enfrenta a la cadena perpetua (lo más similar en la justicia española es la prisión permanente similar) por un delito de homicidio premeditado, de la que se libraría, según apuntan fuentes jurídicas, si se le aplicara algún atenuante durante el juicio. A pesar de que la familia cuenta con abogados en Bélgica, únicamente la Fiscalía puede solicitar las penas de privación de libertad.

En Bélgica, el homicidio con intención de matar es asesinato y será sancionado con penas de 20 a 30 años de cárcel. El asesinato cometido con premeditación será castigado con cadena perpetua y esos 30 años de reclusión son la pena máxima, aunque expertos en derecho internacional indican que, por buen comportamiento, puede ser puesto en libertad a los 10 años si se trata de la primera condena del reo. El recluso puede quedar a «la disposición del Gobierno» tras cumplir 10 años de la condena, lo que significa que, durante este periodo, el Ejecutivo belga puede decidir si permanece encarcelado.

Están citados a declarar unos 40 testigos, entre ellos los familiares de la joven vallisoletana

César A. C. acudirá a cada vista desde la moderna prisión de Haren (inaugurada el mismo año del crimen) y tal vez se desvelen algunas incógnitas que aún se desconocen. Una de ellas es si tras atacar a Teresa en esa madrugada saltó desde la ventana del quinto piso, donde residía la joven vallisoletana, o desde el segundo piso del inmueble y si lo hizo para intentar escapar tras cometer el asesinato o para quitarse la vida. Sufrió una conmoción cerebral y un esguince de tobillo. Hasta el momento, además de reconocer su autoría y ser expulsado de la Guardia Civil, se ha sometido a una reconstrucción del crimen.

Visibilizar la violencia de género

Este juicio, el cual la familia pretende que sea mediático para visibilizar la violencia machista, caminará desde el día que el acusado se trasladó desde Valladolid hasta Bruselas. Viajó hasta la capital belga con la excusa de conocer la zona, a pesar de que Teresa ya le había anunciado la ruptura de su relación de aproximadamente un año. Dijo que quería conocer cinco ciudades y dos países. Eso fue el domingo antes del crimen, 23 de octubre.

A pesar de todo, aprovechó la ocasión para intentar volver con Teresa Rodríguez, si bien la joven enfermera le hizo ver que todo había acabado, lo que enfureció al acusado que al parecer le terminaría pidiendo perdón. A pesar de todo, le dejó pasar dos noches en su céntrico apartamento de la capital belga.

Así, mientras el lunes y el martes ella se fue a trabajar al hospital, él supuestamente realizaba su programa turístico por la ciudad. Pero el miércoles 26 de octubre de 2022, César se marchó a un albergue y por la tarde realizó varias búsquedas en Google sobre cómo matar a una persona. También habría utilizado ese tiempo para realizar una nota de despedida pidiendo perdón a su familia («Espero que nos veamos en el cielo...», indicaba en el texto), un escrito que después modificó pero nunca mandó, precisaron fuentes del caso.

La última cena de Teresa

La noche del asesinato, Teresa estuvo de cena con unos amigos desde las 19:00 horas y en torno a las 21:30 horas dieron por finalizada la velada porque al día siguiente trabajaban. Uno de los chicos la acompañó hasta cerca de su casa y se despidieron en su calle. Fue la última vez que sus amigos la vieron con vida.

Sin saber aún por qué, el acusado se presentó esa madrugada en la casa de su exnovia. La joven enfermera le abrió la puerta y en el interior le asestó 153 puñaladas en la cara y el cuello. Luego intentó escapar o quitarse la vida al saltar, lo que le provocó las heridas. Finalmente fue socorrido, sin decir nada de los hechos que acaban de ocurrir. Tras tres semanas hospitalizado, fue decretado su ingreso en prisión.

Desde Valladolid, con la herida abierta, los familiares y los amigos de Teresa han liderado la lucha contra la violencia machista. En colaboración con otras instituciones como la Universidad de Valladolid han llevado a cabo la exposición de 'La vida de Teresa', en la que se recorren los 23 años de su vida hasta su brutal crimen. «Fue asesinada por decir 'no', por querer seguir con su vida y su formación», han repetido en más de una ocasión los padres de la joven en innumerables actos en los que se ha pretendido siempre visibilizar este problema.

Siempre bajo el lema 'Endelea', que significa «avanzar, seguir» y fue el último mensaje de la joven vallisoletana, la exposición, tras recorrer varios puntos de la geografía vallisoletana, ha llegado a principios de septiembre al Parlamento Europeo, justo un mes antes de la celebración del juicio.