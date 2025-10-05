El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de la exposición de Teresa Rodríguez, la joven asesinada en Bruselas hace tres años. A. Mingueza

Valladolid

El juicio por el asesinato de Teresa Rodríguez, tres años después del crimen

El Palacio de Justicia albergará la celebración de las vistas que arrancarán este lunes con la constitución del jurado y en las que el presunto autor se enfrenta a cadena perpetua

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Domingo, 5 de octubre 2025, 09:51

Comenta

Será casi tres años después del crimen. Tres años después de ese fatídico 27 de octubre de 2022 en el que la enfermera vallisoletana Teresa Rodríguez Llamazares ... falleciera tras recibir más de un centenar de puñaladas presuntamente a manos de su exnovio, el guardia civil César A. C.. El crimen tuvo lugar en Bruselas y allí, desde este lunes, en el Palacio de Justicia de la capital belga, arrancarán las vistas con la constitución del jurado. Más de una semana de sesiones en las que declararán más de 40 personas, entre ellas los familiares de la joven vallisoletana (gran parte viajará hasta Bruselas) y amigos de la víctima, así como policías y peritos.

El juicio por el asesinato de Teresa Rodríguez, tres años después del crimen