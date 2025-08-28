El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dunia Etura, directora de la cátedra de Estudios de Género de la (UVA) e impulsora de la exposición. En el círculo, Teresa Rodríguez. Carlos Espeso/A. Mingueza

Valladolid

La exposición sobre Teresa, la joven asesinada en Bélgica, anticipa la celebración de su juicio en Bruselas

El Parlamento Europeo acoge desde el 2 de septiembre la muestra 'La vida de Teresa' justo un mes antes de las vistas orales y tres años después del crimen

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Jueves, 28 de agosto 2025, 19:43

Va a ser una exposición para sensibilizar desde el corazón de la Unión Europea. Y va a estar cargada de mucho simbolismo. Porque se ubicará ... en el Parlamento Europeo, ante la mirada de todos los europarlamentarios, y se expondrá en la misma ciudad en la que fue asesinada la protagonista hace casi tres años de esta historia. La muestra 'La vida de Teresa', que recorre los 22 años de vida de la joven vallisoletana Teresa Rodríguez Llamazares, se podrá ver desde el 2 de septiembre en Bruselas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Crimen en Parquesol: una carta en un hotel de Benidorm, un vídeo y un «pacto» entre madre e hijo
  2. 2 Los agentes forestales niegan el saludo a Mañueco durante la visita de los Reyes a Sanabria
  3. 3

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  4. 4

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  5. 5 Cómo pedir la tarjeta de Buscyl para viajar gratis en Castilla y León
  6. 6

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  7. 7

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  8. 8 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  9. 9

    La tensión por la fecha de celebración de las fiestas patronales de Laguna escala con una intervención policial
  10. 10

    Transportes aprueba el tercer carril de la A-62 entre Simancas y Tordesillas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La exposición sobre Teresa, la joven asesinada en Bélgica, anticipa la celebración de su juicio en Bruselas

La exposición sobre Teresa, la joven asesinada en Bélgica, anticipa la celebración de su juicio en Bruselas