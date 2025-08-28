La exposición sobre Teresa, la joven asesinada en Bélgica, anticipa la celebración de su juicio en Bruselas

Va a ser una exposición para sensibilizar desde el corazón de la Unión Europea. Y va a estar cargada de mucho simbolismo. Porque se ubicará ... en el Parlamento Europeo, ante la mirada de todos los europarlamentarios, y se expondrá en la misma ciudad en la que fue asesinada la protagonista hace casi tres años de esta historia. La muestra 'La vida de Teresa', que recorre los 22 años de vida de la joven vallisoletana Teresa Rodríguez Llamazares, se podrá ver desde el 2 de septiembre en Bruselas.

Además, la casualidad ha querido que la exposición llegue a la capital belga a falta de poco más de un mes para la celebración del juicio. En el banquillo se sentará el presunto asesino de Teresa, su exnovio y guardia civil en prácticas en Portillo, quien viajó desde Valladolid hasta Bélgica a finales de octubre de 2022 para matar a la enfermera. «No se ha buscado que fuera en estas fechas, pero va a coincidir. Esto provoca un sufrimiento mayor a la familia», apunta Dunia Etura, directora de la cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid (UVA), además de impulsora de esta muestra que en los últimos años y meses ya ha recorrido gran parte de la provincia.

La exposición tuvo su germen en la propia universidad vallisoletana, donde también se formó Teresa Rodríguez, para dar ahora el salto a toda Europa. «Lo que queríamos hacer cuando empezamos a desarrollar esta iniciativa con la ayuda de la familia era rendir homenaje a su vida. Queríamos acercar a los jóvenes la vida de Teresa para que desde la empatía pudiéramos abordar una problemática tan terrible como es la violencia de género, la violencia machista. Porque lo sufren las mujeres a nivel mundial», remarca Dunia Etura antes de hacer las maletas con destino Bruselas.

Discurso de odio

Y en la capital de la cultura de Europa, la muestra irá más allá de lo emotivo. «También queríamos explicar qué pasa. Por qué se niega la realidad de este tipo de violencia, donde se asesina cada día a cientos de mujeres en el mundo. Muchos discursos de odio atacan este tipo de acciones en las que intentamos que haya una sociedad más igualitaria. Queremos hacer ver a los jóvenes que los derechos de las mujeres tienen que ver con los derechos humanos», continúa.

Presentada como una posibilidad para reflexionar qué se puede hacer como sociedad, no solo de manera individual, sino dentro de una sociedad democrática, 'La vida de Teresa' estará expuesta cinco días. El día de la inauguración (2 de septiembre), además de familiares directos de la joven asesinada, estará la presidenta del Parlamento Europeo (Roberta Metsola), la comisaria Teresa Ribera e Iratxe García, presidenta de los socialistas en el Parlamento Europeo.

Trasladar la exposición hasta Bélgica ha contado también con el apoyo del Ministerio de Igualdad con el objetivo de evidenciar que la violencia de género no solo afecta a la mujer asesinada o agredida. «Nos afecta como sociedad. A toda la familia, a los amigos. Lo vemos en la familia de Teresa. Está totalmente destrozada después del brutal asesinato. Sin caer en el amarillismo, los asesinatos de violencia de género tienen unas características brutales. En este caso, ha sido tremendo y que sea fuera de España tiene una implicación mayor de sufrimiento. Después de tres años, las familias se quedan muy solas. Quizás se debería luchar porque haya una legislación igual en toda la Unión Europea», concluye Dunia Etura.

Un mes después de que concluya la exposición en el Parlamento, se celebrará el juicio por el asesinato de la joven enfermera (del 9 al 15 de octubre). Días duros para la familia en los que se revivirán los hechos del 27 de octubre de 2022, día en el que César A. C. presuntamente apuñaló hasta la muerte a la joven vallisoletana. El joven guardia civil, expulsado del cuerpo tras conocerse los hechos, viajó cuatro días antes desde Valladolid hasta la capital belga. Teresa le volvió hacer ver que la relación de un año que llevaban había acabado, pero, al parecer, se enfadó y se mostró violento de palabra, aunque luego pidió perdón. Finalmente, la víctima le dejó pasar dos noches en su apartamento en Bruselas, ciudad a la que se había mudado para centrarse en su formación académica.

Cómo matar a una persona

Así, mientras el lunes y el martes ella se fue a trabajar, él realizaba su programa turístico por la ciudad. Pero el miércoles 26 de octubre de 2022, César se marchó a un albergue y por la tarde realizó varias búsquedas en Google sobre maneras de matar a una persona. También habría utilizado ese tiempo para realizar una nota de despedida pidiendo perdón a su familia, aunque nunca la mandó. Aquella noche, Teresa estuvo de cena con unos amigos y durante la madrugada César se presentó en el apartamento de la joven para cometer el crimen.

En estos tres años, el acusado, que podría enfrentar a la cadena perpetúa (prisión permanente revisable en España) ha reconocido los hechos y se ha sometido a la reconstrucción del crimen en el céntrico apartamento en el que residía Teresa. En este tiempo, también le han cambiado de cárcel al pasar de la obsoleta de Saint Gilles a la moderna de Haren, actualmente la más grande de Bélgica y con capacidad para casi 1.200 reclusos tras ser inaugurada precisamente el mismo año del crimen.