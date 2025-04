La historia de Teresa para concienciar sobre la violencia machista

Esther Bengoechea Sábado, 26 de abril 2025, 10:29 Comenta Compartir

'Endelea' significa 'Adelante' en swahili. Esta palabra la tenía puesta la vallisoletana Teresa Rodríguez en su estado del 'whatsapp' cuando fue asesinada en Bélgica por su exnovio. Y esta misma palabra titula la exposición sobre su vida y su muerte, que se ha inaugurado este viernes en el Aulario del campus de La Yutera, de la mano de la Cátedra de Estudios de Género de la UVA, para concienciar a los alumnos, a los jóvenes en general, de que la violencia de género sí que existe.

«Existe y le puede pasar a cualquier familia. No es un hecho aislado, porque pasa. Mi hija era trilingüe, tocaba el piano muy bien, fue scout... Era una persona normal, una estudiante magnífica, sin mundo paralelo, ni familias raras», resumía Blanca, madre de Teresa, con los paneles expositivos con sus fotos y su historia al fondo. Esta muestra, que ya ha itinerado durante dos años por Valladolid (en Filosofía y Letras, Medicina y Enfermería, Derecho e Ingeniería) estará en Palencia hasta final de curso, para que llegue al mayor número de personas posibles, y el curso que viene se trasladará hasta Segovia.

«Creíamos que no nos iba a tocar, que con nosotros no iba, pero el 27 de octubre de 2022 nos conmunican que nuestra hija ha sido asesinada por una expareja en Bélgica, donde se había ido a trabajar», recordaba con entereza su madre, ante la mirada de los alumnos que escuchaban en silencio la historia. «Solo somos los padres de Teresa, nuestra hija en la que habíamos depositado todo nuestro amor, que tenía un gran futuro porque era inteligente, simpática, empática y querida por todos».

La exposición 'Endelea. La vida de Teresa' reúne sus fotos de niñez, sus amigos, sus estudios y sus hobbies. Narra sus comienzos, cuando fue adoptada en Mozambique, en el barrio de Hulene y cómo fue recibida por sus padres adoptivos en el aeropuerto de Maputo en 1999. Inlcuso hay un QR para escuchar una canción que tocó Teresa Rodríguez con su guitarra «justo antes de irse a Bruselas, donde fue asesinada», sentencia su madre.

«Nos sumió en una pena y nos dimos cuenta con el tiempo que esta tragedia continuaba y que todas eran mujeres asessinadas por un hombre cercano a ellas y solo por tomar una decisión, decir no», advirtió con entereza Blanca, quien se refirió a sí misma como «solo soy una madre que echa todos los días de menos a su hija. Os toca a vosotros que nadie más tenga que pasar por este drama».

La directora de la Cátedra de Estudios de Género, Dunia Etura, reconoció que la vida de Teresa es un proyecto especial «porque era una de las nuestras, amigas, compañera... Y no está porque un hombre decidió que si no era suya no tendría derecho a vivir. La vida de las mujeres, del 50% de la población, vale menos que la de los hombres», sentenció.

Y quiso dar un dato para subrayar más el mensaje. 1.304 mujeres han sido asesinadas desde 2003 hasta hoy. «¿No significa eso que la vida de las mujeres vale menos, que tenemos que hacer algo más que lo que hacemos?», preguntó al público asistente. La historia de Teresa ha llegado al campus de Palencia para aportar y para sensibilizar a los jóvenes sobre la violencia machista, que sí que existe.

Comenta Reporta un error