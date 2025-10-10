El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vista del juicio este jueves por el apuñalamiento mortal de la enfermera vallisoletana. Pablo Garrigós / EFE

El asesino confeso de Teresa admite que sabía que la enfermera estaba sola en casa

César Arribas asegura que cogió los cuchillos «con la determinación de que eran para acabar con su vida»

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:35

En la segunda sesión del juicio contra César Arribas Calvo, el ex guardia civil en prácticas acusado de matar a su expareja, la vallisoletana Teresa ... Rodríguez Llamazares, en Bruselas se presentó una reconstrucción de los hechos y de los días que el acusado pasó junto a la joven, antes de acabar con su vida el 27 de octubre de 2022. Durante la sesión, que fue especialmente dura para la familia de Teresa, el acusado admitió que sabía que la joven estaba sola en su apartamento aquel día y trató de detallar la cronología del crimen. Se enfrenta a una pena de cadena perpetua.

