Juan Carlos Rodríguez y Blanca Llamazares, durante la primera sesión del juicio en Bruselas. Luis Hidalgo

La madre de la enfermera asesinada en Bruselas, sobre el acusado: «Miente todo lo que puede y más»

La familia de la joven Teresa Rodríguez lamenta las dificultades con las que se encuentran en un proceso judicial que transcurre en otro país y con un idioma distinto

Lorena Arias Duque

Bruselas

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:55



Era la primera vez, después de tres años, que Blanca Llamazares y Juan Carlos Rodríguez regresaban a Bruselas por el proceso judicial del asesinato, en ... octubre de 2022, de su hija, la enfermera vallisoletana Teresa Rodríguez, a manos de su expareja, César Arribas Calvo. Lo hacían arropados por familia y allegados para afrontar el juicio contra el autor confeso del homicidio, que empezó este jueves, 9 de octubre, en el Palacio de Justicia de la ciudad. Visiblemente afectada, Blanca Llamazares afronta este proceso judicial esperanzada, pero con la sensación de que el sistema judicial belga favorece a la defensa más que a la acusación y con una desconfianza rotunda respecto a las alegaciones del procesado.

