Los doctores David Morchón, Pablo Miramontes y Javier Mena, a la entrada del Hospital Universitario Río Hortega.

Los doctores David Morchón, Pablo Miramontes y Javier Mena, a la entrada del Hospital Universitario Río Hortega. Rodrigo Ucero

Valladolid

Ensayos clínicos adelantan fármacos de vanguardia a pacientes del Río Hortega con elevado riesgo cardiovascular

La Unidad de Riesgo Vascular del hospital vallisoletano abordará, entre otros proyectos, la aplicación de un inyectable cada seis meses que sustituye a la pastilla diaria para la hipertensión

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:24

La Unidad de Riesgo Vascular del Hospital Universitario Río Hortega, encuadrada en el Servicio de Medicina Interna, consolida su trayectoria de investigación con la participación ... en varios ensayos clínicos que permitirán adelantar a pacientes a los que se hace seguimiento en esta consulta tratamientos de vanguardia para abordar casos de hipertensión arterial o de colesterol muy elevado. «Una de cada tres personas que fallece en nuestro país mueren por enfermedades vasculares; las dos más importantes, el infarto de miocardio y el ictus... Atender de manera integral todos los factores de riesgo de estos pacientes, que es lo que hacemos en esta unidad, disminuye la mortalidad. La atención disgregada está demostrado que tiene mayor mortalidad que la atención integral», explica Javier Mena Martín, jefe del Servicio de Medicina Interna del Río Hortega y especialista de la Unidad de Riesgo Vascular.

