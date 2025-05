Diez indicadores predicen cómo responderá un paciente obeso a una reducción de estómago

Las relecturas de pruebas diagnósticas en las que afloran nuevos datos

La tecnología de Inteligencia Artificial permite dar una perspectiva nueva a pruebas diagnósticas convencionales en las que, con esa relectura, afloran datos que antes pasaban desapercibidos. Eso se aplica también a las investigaciones y al tratamiento de pacientes con obesidad. «Antes no lo veías. Veíamos el escáner o la placa con la lesión ósea, pero no, por ejemplo, la grasa ni el músculo. Aquí podemos ver en rojo la masa muscular, en amarillo la grasa que no deberíamos tener y que rodea las vísceras, grasa intraabdominal, en azul la grasa subcutánea, la del michelín...», explica Daniel de Luis mientras muestra una imagen de un escáner que se prescribió a un paciente por otra dolencia ajena a la especialidad. La prueba sirvió en su día a los profesionales para abordar una hernia discal o abdominal y ahora permite hacer frente al efecto de esa grasa pintada de amarillo, que se pega a órganos vitales y metabólicamente perjudicial. Estas nuevas herramientas permiten a los especialistas un tratamiento más personalizado de las personas obesas y con sobrepeso que afina el indicador genérico de índice de masa corporal. Este se calcula dividiendo los kilos de peso por el cuadrado de la estatura en metros. Si el resultado pasa de 30 indica obesidad. Y la cirugía de reducción de estómago está recomendada médicamente para personas a partir de un índice de masa corporal 35. Ajustar ese índice discriminando lo que aporta al peso de cada persona el tejido muscular y el graso es clave, porque puede haber ciudadanos con el mismo índice de masa corporal y una situación de salud muy diferente. «Solo hay que pensar en un pivote de balonmano. Probablemente tenga un índice de masa corporal por encima de 30, pero con muy poquita grasa», acota el doctor De Luis.