Encuentran de madrugada a una niña de 4 años sentada sola en un banco de Delicias

Una niña de 4 años ha sido hallada sentada sola en la madrugada de este lunes en un banco de Delicias después de que un viandante avisara a la Policía Nacional. Este, antes de llamar, intentó sin éxito obtener información sobre su situación y el paradero de sus padres. Lo mismo les sucedió a los agentes por lo que la menor de edad fue trasladada a la comisaría para su atención.

Allí, la niña manifestó espontáneamente que había abandonado su domicilio tras una reprimenda de su madre, con la intención de dirigirse a casa de su abuela. Durante la intervención, los policías no observaron lesiones ni signos de descuido en la menor, quien se encontraba en buen estado de higiene. Las gestiones realizadas en comisaría permitieron identificar el posible centro escolar de la menor, y mediante imágenes de la entrada del colegio, se logró confirmar su vinculación con el mismo.

Con esos datos, los agentes recorrieron junto a la menor las inmediaciones del colegio, logrando finalmente que señalara un portal como su domicilio. Al acceder al edificio, la niña condujo a los agentes hasta el piso donde reside, encontrando la puerta abierta. Tras llamar reiteradamente al timbre sin obtener respuesta, los agentes accedieron al interior identificándose como Policía Nacional, hasta llegar a la habitación donde la menor despertó a sus padres.

Ambos progenitores, visiblemente sorprendidos, manifestaron no haber tenido ningún conflicto grave con la menor. Explicaron que, tras celebrar un cumpleaños familiar, se retiraron a descansar y olvidaron cerrar la puerta con llave. Durante la intervención, los agentes observaron cómo la menor abrazaba a sus padres, sin detectar indicios de maltrato o negligencia en el entorno familiar. Por tanto, se procedió a dejar a la menor bajo el cuidado de sus progenitores.

La Policía Nacional recuerda la importancia de mantener medidas de seguridad en el hogar y agradece la colaboración ciudadana que permitió una rápida actuación en este caso.