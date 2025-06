Emily Di Prinzio: «Aquí se pueden encontrar productos de marca a mitad de precio»

Cada día, millones de personas acuden a Amazon para ese regalo de última hora, ese producto de casa que se necesita o esas nuevas prendas ... deportivas para esos propósitos de año nuevo que se han alargado hasta verano. En muchas ocasiones, buena parte de ellos no sirve o no convence, por lo que se devuelve. Ahí es donde entra Emily Di Prinzio (Venezuela, 1979). Ella puja por los palets de productos que otras personas desecharon, no necesariamente por venir en mal estado y los recibe en su tienda de la calle Don Sancho. Allí, como si se tratase del día de Navidad o de Reyes, abre esos paquetes para ver qué ha tocado. Y aquí, la imaginación es el único límite. Desde un casco de bici hasta productos de limpieza para jaulas de mascotas o una batidora, cualquier artículo es susceptible de llegar hasta su tienda de outlet donde, tras una inspección o -si se necesitase- reparación, acuden clientes en busca de chollos que en algunas ocasiones llegan hasta al 50% de descuento.

-¿Cómo surgió la idea de montar este negocio?

-Realmente este negocio lo tenía antes un chico. Él lo iba a traspasar y fue entonces cuando mi marido y yo vimos una oportunidad en este tipo de negocio y lo cogimos. Antes estaba en la Plaza de San Juan, donde ya tenía algo de clientela y después se traslado aquí y ya fue cuando entramos nosotros. Cuando lo cogimos tuvimos que realizar unos trámites con Hacienda para empezar a poder comprar estos lotes, y cuando nos lo aprobaron, abrimos la tienda allá por septiembre del año pasado.

-¿Qué es y cómo funciona este Outlet de Amazon?

-Pues nosotros trabajamos con productos de devoluciones de Amazon. Normalmente nosotros compramos paquetes o palets en subastas de la empresa que pueden ser de todo el mundo, aunque nosotros solemos centrarnos en Europa, en países como España, Italia, Alemania, etc. La subasta suele empezar desde cien euros el lote y de ahí para arriba puedes comprar. Simplemente el que mayor oferta dé es el que se lo lleva.

-Una vez adquirido ese lote ¿cómo es ese proceso desde que lo traen hasta que llega a su tienda para estar a disposición de los clientes?

-Sí, después de comprar los palets los traen aquí a la tienda desde los hayamos conseguido. En algunos ponen algunas fotos, pero la mayoría de los palets incluyen productos que son una sorpresa, no sabemos lo que entra en cada uno de ellos hasta que los abres y ves lo que traen.

-Y así, al comprar a ciegas, ¿cómo es ese momento de abrir el paquete y ver qué es lo que ha 'tocado'?

-Pues sin más, abrimos el palet y empezamos a ver qué es lo que contiene. A veces vienen cosas más económicas, a veces cosas de marca incluso en algún palet nos vienen electrodomésticos, sobre todo en uno que adquirimos recientemente desde Alemania. Y aquí lo que solemos hacer es venderlo más económico, tanto aquí en la tienda física como en otras de internet como Wallapop y plataformas de ese estilo. Que también a la gente al tener una tienda física donde verlo y probarlo le da más confianza a la hora de comprar en ellas. Me lo venden más económico, por eso yo vendo en un mejor precio aquí.

-¿Qué tipo de productos son más habituales en los palets que le llegan?

-Es que como son sorpresa la verdad es que no hay una cosa que adquiramos específicamente como tal. Nos llega mucha ropa y calzado deportivo. Muchas de marcas como Clark, Guess, Tommy, etc. También me han llegado Clark, Skechers, Fila, Adidas, ese tipo de marcas suelen entrar bastante. Eso sí, no se puede elegir talla, aquí llega una talla de cada par porque son devoluciones. También suele venir mucho casco de bicicleta, bastante producto deportivo como te comentaba. Recientemente nos ha entrado productos para yoga, pelotas de fútbol, alfombrillas para hacer deporte en el suelo. Eso es lo más habitual, aunque suele nos ha llegado de todo.

-Dentro de ese todo, de esa sorpresa que puede llegar ¿Cuál es el producto más raro o curioso que ha llegado a su tienda?

-Hace poco me entraron varios paquetes de comida para caballos, que no sé cómo lo vamos a vender. También me llegó de gatos, aunque claro, eso sí se vendió rápido. Y de perros, que también salió muy rápido. Últimamente hemos recibido varios cosas para mascotas, incluidos productos para limpieza de jaulas de varios tipos de animales. Es que como es aleatorio, realmente puede entrar de todo.

-¿Qué viene buscando el cliente cuando entra a tu tienda?

-Pues la verdad es que suelen preguntar mucho, no vienen buscando un producto en concreto si no que suele probar a ver qué tienes. Preguntan, por ejemplo, ahora en verano, por cosas de buceo, que ahora mismo tengo relojes de buceo, también de pesca. Y en invierno pues productos como abrigos de marca, polos de Tommy Hilfiger o marcas así. Un poco productos de temporada, pero principalmente lo que vienen buscando siempre son productos de marca que salgan más económico que en otras tiendas.

-Dentro de esa búsqueda de lo económico ¿Qué es lo más caro y lo más barato que tienes o has llegado a tener?

-Puff pues por decirte de lo que tengo ahora, lo que tenemos más económico son los trajes de baño, que son de marcas buenas como Arena o Speedo a diez euros. También tenemos de natación de mujer por quince euros. Y de los productos más caros que manejamos ahora mismo son los zapatos de ciclismo, y de spinning, que valen unos 300 euros nuevos en tienda y aquí los pueden encontrar por la mitad, por unos 150 solo por ser devoluciones de Amazon. Mayormente es el margen que solemos trabajar, alrededor de un 50% de lo que marca en otras tiendas.

-Dentro de esa aleatoriedad en cada palet adquirido, también llegarán productos que rotos o que no se encuentren en las mejores condiciones ¿Qué porcentaje estimado podéis llegar a aprovechar de cada palet de devoluciones que compráis?

-Normalmente suele ser un 50/50. La mitad suele llegar como nuevo, que eso se revisa y se puede poner directamente a la venta, y el otro 50% muchas veces me busco la vida para poder repararlo o buscar quién pueda hacerlo para poder ponerlo a disposición del cliente a un menor precio. En ocasiones no se puede, pero siempre intentamos aprovechar todo lo que viene.

-Este tipo de negocio es prácticamente nuevo en Valladolid y hace relativamente poco que ha llegado también a otras zonas de Castilla y León, sobre todo en tienda física. ¿Lo conoce la gente aquí en Valladolid? ¿Los vallisoletanos se fían y comprar devoluciones de Amazon?

-Todavía hay mucha gente que no nos conoce, aunque sí le llama la atención. Hay mucha gente que viene a curiosear porque todavía no conoce de qué se trata y preguntan y demás. Pero es cierto que yo ya tenía clientela del anterior propietario que sí que sabe cómo funciona y entran sabiendo más o menos lo que buscan. Pero sí, por el momento mucha de la gente que viene a la tienda es a echar un ojo y a curiosear para ver si se puede llevar algo bueno a buen precio.