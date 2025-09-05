Detenido tras increpar a clientes de un bar y agredir a un policía durante su arresto

El Norte Valladolid Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:33 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid detuvieron en la tarde del pasado miércoles a un hombre como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad. Una llamada alertó en la sala CIMACC 091 de que un varón estaba increpando en un establecimiento hostelero en la calle Juan de Juni tanto a clientes como a viandantes que pasaban por el lugar.

Rápidamente se personó en el lugar una dotación uniformada de Policía Nacional de Valladolid, que se entrevistó con la requirente del servicio. Se trataba de una mujer, propietaria del negocio, que indicó a los agentes quién era el individuo que estaba molestando a la clientela. Al parecer, este hombre ya había protagonizado en otras ocasiones incidentes de índole similar. Los agentes se dirigieron al varón y le solicitaron que les mostrase su documentación, a lo que se negó rotundamente.

Los policías insistieron en repetidas ocasiones, manteniendo el hombre una actitud abiertamente hostil y desafiante hacia ellos, con frases despectivas y vejatorias. Finalmente, los agentes le informaron de que le iban a trasladar a dependencias policiales a efectos de identificación, con intención de proponerle para sanción por desobediencia y desconsideración a tenor de la Ley 4/2015. Cuando se dirigían al vehículo policial para realizar el traslado, el varón inició una resistencia violenta y directa contra los agentes, causando lesiones a uno de ellos, a la par que insultó a los viandantes que observaban la intervención, siendo especialmente ofensivo hacia un grupo de mujeres que estaban sentadas en la terraza del establecimiento.

Por todo esto, los policías procedieron a la detención del hombre como presunto autor de atentado contra agentes de la autoridad, trasladándolo a dependencias policiales, donde ha permanecido en custodia hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.