El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional en Valladolid. El Norte

Valladolid

Detenido tras increpar a clientes de un bar y agredir a un policía durante su arresto

El hombre se negó en todo momento a identificarse y mostró una actitud hostil y desafiante, con frases despectivas y vejatorias, hacia los agentes

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:33

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid detuvieron en la tarde del pasado miércoles a un hombre como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad. Una llamada alertó en la sala CIMACC 091 de que un varón estaba increpando en un establecimiento hostelero en la calle Juan de Juni tanto a clientes como a viandantes que pasaban por el lugar.

Rápidamente se personó en el lugar una dotación uniformada de Policía Nacional de Valladolid, que se entrevistó con la requirente del servicio. Se trataba de una mujer, propietaria del negocio, que indicó a los agentes quién era el individuo que estaba molestando a la clientela. Al parecer, este hombre ya había protagonizado en otras ocasiones incidentes de índole similar. Los agentes se dirigieron al varón y le solicitaron que les mostrase su documentación, a lo que se negó rotundamente.

Noticias relacionadas

Detenido por realizar varios pagos de combustible en una gasolinera con una tarjeta extraviada

Detenido por realizar varios pagos de combustible en una gasolinera con una tarjeta extraviada

Detenido por asaltar en tres horas dos naves y un coche para llevarse paquetes, móviles y dinero

Detenido por asaltar en tres horas dos naves y un coche para llevarse paquetes, móviles y dinero

Los policías insistieron en repetidas ocasiones, manteniendo el hombre una actitud abiertamente hostil y desafiante hacia ellos, con frases despectivas y vejatorias. Finalmente, los agentes le informaron de que le iban a trasladar a dependencias policiales a efectos de identificación, con intención de proponerle para sanción por desobediencia y desconsideración a tenor de la Ley 4/2015. Cuando se dirigían al vehículo policial para realizar el traslado, el varón inició una resistencia violenta y directa contra los agentes, causando lesiones a uno de ellos, a la par que insultó a los viandantes que observaban la intervención, siendo especialmente ofensivo hacia un grupo de mujeres que estaban sentadas en la terraza del establecimiento.

Por todo esto, los policías procedieron a la detención del hombre como presunto autor de atentado contra agentes de la autoridad, trasladándolo a dependencias policiales, donde ha permanecido en custodia hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  2. 2

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  3. 3 El subdelegado del Gobierno advierte: «Las sanciones por alterar la contrarreloj de la Vuelta pueden arruinar a familias»
  4. 4 El modelo e influencer Yago Campos aparece sin vida en un hotel de lujo de Mykonos
  5. 5

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  6. 6

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  7. 7 Una nueva tienda en Vallsur ofrecerá marcas internacionales desde octubre
  8. 8

    Tres caballos corneados en un peligroso encierro en Medina del Campo
  9. 9

    El Real Valladolid no quiere más abonados este curso en Segunda
  10. 10

    Entra en vigor la reordenación definitiva del tráfico en San Miguel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenido tras increpar a clientes de un bar y agredir a un policía durante su arresto

Detenido tras increpar a clientes de un bar y agredir a un policía durante su arresto