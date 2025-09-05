El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Valladolid

Detenido por realizar varios pagos de combustible en una gasolinera con una tarjeta extraviada

La mujer de la víctima, un hombre con un 71% de discapacidad, denunció en Comisaría que su marido había perdido en la calle una cartera que también contenía documentación

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:33

Agentes de Policía Nacional detuvieron el pasado miércoles por la mañana Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de estafa. El 27 de junio se personó en las Comisaría de Delicias la esposa de la víctima del delito, un hombre con una discapacidad del 71%, al objeto de presentar denuncia en su nombre.

Según relataba en la denuncia, su esposo había extraviado el 25 de junio en la vía pública una pequeña cartera que contenía su documentación y una tarjeta bancaria a su nombre. Esa misma noche, les habían cargado varios pagos en su cuenta con la tarjeta bancaria, los cuales no habían efectuado. Cuando los investigadores tuvieron conocimiento de los hechos, iniciaron pesquisas para determinar la identidad de la persona que había utilizado la tarjeta.

Noticias relacionadas

Un vigilante le retiene por intentar robar en un comercio y acaba detenido por llevar 'speed'

Un vigilante le retiene por intentar robar en un comercio y acaba detenido por llevar 'speed'

Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga

Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga

Se trataba de un joven que había realizado varios pagos consecutivos de pequeños importes de combustible en una gasolinera, mediante el sistema contact less, al objeto de no tener que presentar documentación acreditativa de la titularidad de la tarjeta. Una vez que los agentes lograron identificar plenamente al joven, se procedió a su detención en la mañana del pasado día 3 como presunto autor de un delito de estafa. Al detenido se le tomó declaración en dependencias policiales y, tras poner en conocimiento de la autoridad judicial lo ocurrido, quedó en libertad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  2. 2

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  3. 3

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  4. 4

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  5. 5 El subdelegado del Gobierno advierte: «Las sanciones por alterar la contrarreloj de la Vuelta pueden arruinar a familias»
  6. 6 Una nueva tienda en Vallsur ofrecerá marcas internacionales desde octubre
  7. 7 El modelo e influencer Yago Campos aparece sin vida en un hotel de lujo de Mykonos
  8. 8

    Tres caballos corneados en un peligroso encierro en Medina del Campo
  9. 9

    Entra en vigor la reordenación definitiva del tráfico en San Miguel
  10. 10

    El Real Valladolid no quiere más abonados este curso en Segunda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenido por realizar varios pagos de combustible en una gasolinera con una tarjeta extraviada

Detenido por realizar varios pagos de combustible en una gasolinera con una tarjeta extraviada