Detenido por realizar varios pagos de combustible en una gasolinera con una tarjeta extraviada

El Norte Valladolid Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:33 Comenta Compartir

Agentes de Policía Nacional detuvieron el pasado miércoles por la mañana Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de estafa. El 27 de junio se personó en las Comisaría de Delicias la esposa de la víctima del delito, un hombre con una discapacidad del 71%, al objeto de presentar denuncia en su nombre.

Según relataba en la denuncia, su esposo había extraviado el 25 de junio en la vía pública una pequeña cartera que contenía su documentación y una tarjeta bancaria a su nombre. Esa misma noche, les habían cargado varios pagos en su cuenta con la tarjeta bancaria, los cuales no habían efectuado. Cuando los investigadores tuvieron conocimiento de los hechos, iniciaron pesquisas para determinar la identidad de la persona que había utilizado la tarjeta.

Se trataba de un joven que había realizado varios pagos consecutivos de pequeños importes de combustible en una gasolinera, mediante el sistema contact less, al objeto de no tener que presentar documentación acreditativa de la titularidad de la tarjeta. Una vez que los agentes lograron identificar plenamente al joven, se procedió a su detención en la mañana del pasado día 3 como presunto autor de un delito de estafa. Al detenido se le tomó declaración en dependencias policiales y, tras poner en conocimiento de la autoridad judicial lo ocurrido, quedó en libertad.