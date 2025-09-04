El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional de Valladolid.

Valladolid

Un vigilante le retiene por intentar robar en un comercio y acaba detenido por llevar 'speed'

Los policías, tras consultar la base de datos, vieron que tenía antecedentes por tráfico de drogas, por lo que le realizaron un cacheo y hallaron más de cinco gramos de esta sustancia

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:16

Agentes de Policía Nacional de Valladolid detuvieron en la noche del pasado martes a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública. Una llamada alertó a la sala CIMACC 091 de que, en un establecimiento de la ciudad, vigilantes de seguridad tenían retenidas a dos personas por haber cometido un hurto.

Al lugar fueron comisionados dos indicativos uniformados de Policía Nacional, que rápidamente se personaron en el negocio, donde se entrevistaron con un vigilante de la empresa de seguridad. Este les relató que tenían retenidos a un hombre y una mujer por haber intentado llevarse varios efectos sin abonar, y fuera del establecimiento esperaba un tercer joven que iba con ellos, si bien sí había pagado lo que había adquirido en el comercio.

Los policías procedieron a identificar a los tres jóvenes, consultando las bases de datos policiales por si tuvieran alguna requisitoria en vigor, con resultado de que al varón que pretendía hurtar en el establecimiento le constaban antecedentes por tráfico de drogas.

Los agentes practicaron a los tres jóvenes un cacheo preventivo por si llevasen entre sus pertenencias algún otro artículo hurtado. En el cacheo localizaron al individuo con antecedentes por tráfico de drogas una bolsa de auto cierre que contenía una sustancia polvorienta blanca, que el joven reconoció a los policías ser 'speed'.

Comparecer ante el juez

Por todo esto, los agentes procedieron a la detención y traslado del hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública. Una vez en dependencias policiales, la sustancia intervenida dio positivo al drogo test, resultando ser 'speed' y arrojando un peso superior a los cinco gramos. Los investigadores tomaron declaración al detenido y tras finalizar las diligencias policiales y ponerlas en conocimiento de la autoridad judicial, el joven quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando lo requiera.

