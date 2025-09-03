Detenido por robar el móvil a un comerciante de Valladolid con el método de la muleta

El Norte Valladolid Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:44 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) a un hombre como presunto autor de un delito de hurto por la modalidad conocida como muleta cometido en Valladolid el pasado 14 de agosto. El 22 de agosto, una patrulla de los Mossos d'Esquadra procedió a identificar a un sujeto en la avenida de la playa de la citada lcoalidad, resultando que le constaban dos requisitorias policiales de búsqueda, detención y personación, emitidas por las comisarías de Fuengirola (Málaga) y Valladolid, en relación con presuntos delitos contra el patrimonio, por lo que se activó el protocolo de colaboración entre cuerpos policiales, quedando la tramitación del atestado en manos de la Policía Nacional.

En el caso de Valladolid, los hechos tuvieron lugar el 14 de agosto, cuando un comerciante se personó en la Comisaría Provincial para denunciar el robo de su teléfono móvil mientras cerraba su establecimiento en la calle San Lázaro. Según su testimonio, una pareja accedió al local ofreciendo servicios de limpieza de cristales. En un momento de distracción, el varón colocó una carpeta sobre el mostrador, y tras una actitud insistente y violenta, ambos abandonaron el lugar. Minutos después, el denunciante se percató de la desaparición de su móvil, justo donde había sido colocada la carpeta. Tras las gestiones de investigación llevadas a cabo por el Grupo de Hurtos de la Comisaría de Parquesol, se logró identificar plenamente al autor de los hechos, quien tenía una requisitoria policial de búsqueda, detención y personación.

Dos meses antes, el 10 de junio, se produjeron hechos de idénticas características en Fuengirola, donde una empleada de un establecimiento denunció el robo de su teléfono móvil por parte de un varón que accedió al local y entabló una conversación en inglés poco fluido. Tras depositar unos papeles sobre la mesa y manifestar en español que «iba a buscar a su mujer», abandonó rápidamente el lugar. La víctima descubrió entonces la sustracción del móvil. Tras la detención en Sant Adrià de Besòs, y en cumplimiento del protocolo entre cuerpos policiales, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la tramitación del correspondiente atestado. El detenido ha quedado en situación de libertad una vez el atestado fue remitido a la autoridad competente.

Método de la muleta

El método de la muleta es una técnica delictiva que se caracteriza por el uso de prendas de vestir o elementos para ocultar el robo de objetos personales. Este tipo de hurto, tradicionalmente asociado a zonas turísticas, ha evolucionado y se ha adaptado al entorno comercial, afectando directamente a los trabajadores de tiendas y otros negocios de atención al público.

Los delincuentes actúan simulando ser clientes y aprovechan momentos de distracción para sustraer teléfonos móviles, carteras u otros efectos personales que los empleados suelen dejar cerca de mostradores o zonas de descanso. La maniobra consiste en cubrir con una chaqueta, bufanda, bolsa, papeles o cualquier otro elemento el área donde se encuentran los objetos, ocultando así el movimiento de las manos del autor del hurto. Mientras, distrae al trabajador con preguntas o solicitudes de ayuda, para ejecutar el robo de forma rápida y silenciosa.