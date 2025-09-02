El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Irrumpen en una vivienda de Valladolid y amenazan con un arma blanca a los moradores

La Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada, robo con violencia e intimidación y amenazas

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:14

La Guardia Civil de Valladolid procedió el pasado viernes, 29 de agosto, a la detención de un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada, robo con violencia e intimidación y amenazas.

Los hechos tuvieron cuando los detenidos irrumpieron en una vivienda habitada, situada en la comarca Campiña del Pisuerga, en la que en ese momento se encontraba una mujer que fue amenazada con un arma blanca, a la vez que recibía insultos y era obligada con violencia a abandonar la casa mientras los agresores se quedaban en el interior. Posteriormente, las amenazas e intimidaciones se reprodujeron en el varón propietario del inmueble al intentar acceder al mismo.

Ante el aviso recibido de lo sucedido, agentes de la Guardia Civil se personaron en el lugar y comprobaron que los presuntos autores se encontraban aún en el interior, así como que los mismos habían procedido a cambiar la cerradura de la vivienda.

Asimismo, según la denuncia presentada por las víctimas, se apoderaron de una cantidad de dinero, por lo que procedieron a la detención de los mismos.

