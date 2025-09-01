El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Patrulla de la Policía Nacional junto a la comisaría de San Pablo. El Norte

Detenido por sustraer en una tienda de Valladolid gafas, colonias y comida valoradas en 500 euros

Fue interceptado por los vigilantes cuando abandonó el establecimiento sin abonar los artículos

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:58

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de hurto en un establecimiento comercial, acusado de sustraer gafas, colonias y comida, valorados en 500 euros. El individuo intentó abandonar el lugar sin abonar los productos, momento en el que fue interceptado por los vigilantes y trasladado al cuarto de seguridad, donde permaneció retenido hasta la llegada de la dotación policial, según un comunicado recogido por Ical.

Los agentes fueron comisionados, el pasado sábado, por la sala CIMACC 091 a un establecimiento comercial sito en Paseo de Zorrilla. El personal del centro había observado a través del sistema de videovigilancia al hombre mientras sustraía diversos artículos. Según el testimonio de los vigilantes, el sujeto, portando una maleta roja, fue visto tomando unas gafas de sol y posteriormente varios blísteres de jamón, ocultándolos entre sus pertenencias.

Una vez en el lugar, los agentes procedieron a realizar un cacheo al sospechoso, encontrando en su poder un bote de colonia que, tras las gestiones pertinentes, se confirmó también como sustraído del establecimiento, además de las gafas de sol y los blísteres de jamón, entregados voluntariamente por el individuo.

El personal del centro comercial facilitó a los agentes una relación detallada de los artículos sustraídos, cuyo valor asciende a un total de 504,60 euros. Tras la verificación de los hechos, los agentes detuvieron al individuo por un presunto delito de hurto. Una vez finalizado el atestado policial el arrestado pasó a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.

