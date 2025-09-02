Trasladan al hospital desde Las Viudas a un joven con heridas de arma blanca

Un joven de 25 años y de origen marroquí fue trasladado a última hora del domingo hasta un centro hospitalario para ser tratado de las ... heridas de arma blanca que tenía en uno de sus brazos. Los hechos se desarrollaron sobre las 21:00 horas en una vivienda de la calle Tajo, en Las Viudas, donde acudieron policías y sanitarios para atender a un hombre que se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas.

A la llegada de los agentes de la Municipal, estos, en volandas, llevaron al joven hasta la ambulancia para iniciar el traslado de urgencia. Al mismo tiempo y sin dar ninguna explicación, otra persona salía corriendo del inmueble.

Esa situación abre la hipótesis de que se pudiera tratar de un enfrentamiento entre los dos jóvenes, si bien no se ha descartado la posibilidad de que fuera un intento autolítico por parte del herido.

En el piso donde se desarrollaron los hechos, al parecer okupado, los policías no obtuvieron ninguna pista para esclarecer lo que había sucedido.