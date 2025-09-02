El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Imagen de archivo de Las Viudas, lugar del suceso. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Trasladan al hospital desde Las Viudas a un joven con heridas de arma blanca

Se desconoce si las lesiones fueron autolíticas o provocadas por otra persona que salió corriendo a la llegada de la Policía

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:19

Un joven de 25 años y de origen marroquí fue trasladado a última hora del domingo hasta un centro hospitalario para ser tratado de las ... heridas de arma blanca que tenía en uno de sus brazos. Los hechos se desarrollaron sobre las 21:00 horas en una vivienda de la calle Tajo, en Las Viudas, donde acudieron policías y sanitarios para atender a un hombre que se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Explota una caja del registro de la luz en un bloque de la plaza del Ejército y movilizan a 16 bomberos
  2. 2

    Castilla y León inaugura Buscyl, su nuevo modelo de transporte
  3. 3 Multitudinario homenaje del Valle Esgueva a Goyo Casado, su sacerdote durante 17 años
  4. 4

    Guerra Te Lía, sobre Valladolid: «Alucino con la poca gente que nos conoce a nivel gastronómico»
  5. 5 Consulta las 284 rutas ya disponibles para viajar gratis con la tarjeta Buscyl
  6. 6

    Último chapuzón en las piscinas municipales: «Hay mucho que mejorar de cara a la próxima temporada»
  7. 7

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  8. 8

    Primer día de viajes gratis con Buscyl: «La máquina no lee el QR y me ha tocado pagar»
  9. 9

    El Ayuntamiento rebajará el 10% el Impuesto de Vehículos en 2026
  10. 10

    Muere un hombre y otro resulta herido en un accidente en Villacastín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Trasladan al hospital desde Las Viudas a un joven con heridas de arma blanca

Trasladan al hospital desde Las Viudas a un joven con heridas de arma blanca