Picadura de tabaco incerceptada durante las operaciones. El Norte

Interceptados once envíos postales de paquetería en Valladolid con 34 kilos de picadura de tabaco

Estas operaciones tendrían un valor superior a los 6.000 euros en el mercado

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:52

El Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Valladolid interceptó desde el mes de mayo once envíos postales de paquetería en Valladolid, con los que ha aprehendido 34 kilogramos de picadura de tabaco, que hubieran supuesto un valor superior a los 6.000 euros en el mercado, según un comunicado recogido por Ical.

La medida se enmarca en las numerosas inspecciones a empresas de paqueterías con el objeto de prevenir y perseguir el contrabando de productos adquiridos, principalmente a través de internet. En el transcurso de las mismas se detectaron numerosos paquetes cuya mercancía no cumplía con los criterios establecidos en la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando.

Estos envíos ocasionan «importantes pérdidas económicas» al sector dedicado al comercio tabaquero legítimo, así como la defraudación de todos los impuestos relacionados con este mercado.

Uno de esos productos que con mayor frecuencia se comercializa en internet y se distribuye a través de empresas de mensajería es la picadura de tabaco. Esta forma de comercialización entre particulares y de manera telemática está prohibida, lo que constituye infracciones a la normativa sobre contrabando, además del consiguiente riesgo para la salud de los consumidores al desconocerse su origen, tratado y trazabilidad.

La picadura de tabaco y su comercialización también está sujeta a la normativa sobre Impuestos Especiales y a la Ley de Ordenación del Mercado de Tabacos, y al ser una de las llamadas «labores de tabaco» está considerado un «producto estancado», por lo que tiene una notable repercusión tanto aduanera como tributaria.

