Herido un motorista de 33 años en una colisión con un coche en Valladolid El accidente se ha producido a las 13:43 horas de este miércoles en el cruce entre la calle Ducado y el Camino del Cabildo

El Norte Valladolid Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:12

Un motorista de 33 años ha resultado herido este miércoles al colisionar con un vehículo en Valladolid capital. El accidente de tráfico se ha producido sobre las 13:34 horas en la calle Ducado, en el cruce con el Camino del Cabildo, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba del suceso y se requería asistencia sanitaria para el conductor de la motocicleta.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Municipal de Valladolid, la Policía Nacional y una UVI móvil, cuyo personal sanitario se encuentra a esta hora atendiendo al varón herido.

