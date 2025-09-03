El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Herido un motorista de 33 años en una colisión con un coche en Valladolid

El accidente se ha producido a las 13:43 horas de este miércoles en el cruce entre la calle Ducado y el Camino del Cabildo

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:12

Un motorista de 33 años ha resultado herido este miércoles al colisionar con un vehículo en Valladolid capital. El accidente de tráfico se ha producido sobre las 13:34 horas en la calle Ducado, en el cruce con el Camino del Cabildo, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba del suceso y se requería asistencia sanitaria para el conductor de la motocicleta.

Noticias relacionadas

Detenido por robar el móvil a un comerciante de Valladolid con el método de la muleta

Detenido por robar el móvil a un comerciante de Valladolid con el método de la muleta

Trasladan al hospital desde Las Viudas a un joven con heridas de arma blanca

Trasladan al hospital desde Las Viudas a un joven con heridas de arma blanca

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Municipal de Valladolid, la Policía Nacional y una UVI móvil, cuyo personal sanitario se encuentra a esta hora atendiendo al varón herido.

En actualización

Los periodistas de El Norte de Castilla trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

Suscríbete para disfrutar de una experiencia única y navega sin límites.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Irrumpen en una vivienda de Valladolid y amenazan con un arma blanca a los moradores
  3. 3

    Segundo día de peleas con armas blancas durante las fiestas de Medina del Campo
  4. 4

    Nueve toneladas de hormigón entre bolas, piedras y un sarcófago para jugar ante un colegio de Parquesol
  5. 5

    Trasladan al hospital desde Las Viudas a un joven con heridas de arma blanca
  6. 6

    Los sindicatos defienden la reducción de la jornada a los profesores mayores de 55 años
  7. 7

    Carnero sobre la obra de la estación de tren: «Los tribunales lo dilucidarán»
  8. 8

    Cuatro entornos escolares mejoran su seguridad a tiempo para la vuelta al cole
  9. 9

    El calor veraniego regresará a tiempo para las fiestas de Valladolid
  10. 10

    Los dos años en los que Valladolid se quedó sin su pregón de fiestas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido un motorista de 33 años en una colisión con un coche en Valladolid

Herido un motorista de 33 años en una colisión con un coche en Valladolid