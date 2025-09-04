Detenido por asaltar en tres horas dos naves y un coche para llevarse paquetes, móviles y dinero

El Norte Valladolid Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:04 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional detuvieron este miércoles por la mañana en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de hurto. Los hechos que se le imputan ocurrieron a primera hora de la mañana del pasado 1 de agosto en el polígono San Cristóbal de la capital.

En el primer hecho, el presunto autor accedió al interior de la nave de una empresa de reparto preguntando por un paquete a su nombre que quería recoger. Los trabajadores le indicaron que dicho paquete era de otra empresa de entregas que también estaba situada en esa calle. El varón aprovechó esa consulta para, una vez que deambulaba por la nave, hacerse con varios paquetes que introdujo en el interior de un vehículo que tenía aparcado a la puerta, entrando y saliendo varias veces. También se apoderó de un bolso de una empleada que contenía 200 euros en efectivo y documentación y tarjetas bancarias.

De entre los paquetes, cabe destacar uno de grandes dimensiones que contenía un televisor valorado en 382,97 euros. Finalmente, un empleado se percató de lo que estaba ocurriendo y cuando recriminó al hombre lo sucedido, este se dio a la fuga sin que lo pudieran alcanzar. Así, llamaron a la sala CIMACC 091 y se personó inmediatamente un indicativo que, con la descripción del presunto autor, realizó batidas por la zona sin localizarlo. El responsable de la empresa y la trabajadora a la que había sustraído el bolso manifestaron que se desplazarían a dependencias policiales, a presentar la correspondiente denuncia.

El segundo hurto lo cometió poco después, aprovechando que un trabajador se había dejado su vehículo de empresa abierto, sustrajo de su interior un teléfono móvil valorado en 349,99 euros y tarjetas bancarias. Posteriormente, ese mismo día realizó varios cargos fraudulentos en distintos establecimientos de la ciudad, que el titular de las tarjetas denunció. El tercer hecho ocurrió en un lapso de apenas tres horas respecto al primero, cuando en otra nave de una empresa en ese mismo polígono, este hombre volvió a acceder a su interior, concretamente a una zona de vestuarios, y en esta ocasión, aprovechando que nadie lo veía, se hizo con ropa técnica de trabajo vistiendo con ella, y valorada en 112,35 euros. También se apropió de unas llaves del turismo de un trabajador, que tenía en el interior de su taquilla abierta.

El individuo abandonó la empresa sin que nadie se percatara. Poco después el responsable se dio cuenta, y presentó la correspondiente denuncia. Una vez que ambas denuncias se pusieron en conocimiento de los investigadores de la Policía Nacional, se iniciaron las pesquisas tendentes a la identificación y localización de este hombre, dando su fruto en la mañana del día 3 de septiembre, cuando ha sido detenido por agentes de Policía Nacional, como presunto autor de delitos de hurto. Una vez acabadas las diligencias policiales, se ha trasladado lo ocurrido a la autoridad judicial y tras tomar declaración al detenido, ha sido puesto en libertad, con la obligación de comparecer ante el juez cuando lo requiera.